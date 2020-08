L'oroscopo di venerdì 28 agosto, è pronto a dire nel dettaglio che cosa riservano le stelle in questa giornata per ciascun segno zodiacale. Alla vigilia del weekend, c'è chi segnerà una ripresa fisica e mentale e c'è chi avrà delle questioni da sbrigare. La Luna in Capricorno potrebbe ancora dare del filo da torcere ai segni d'acqua, ma in linea di massima saranno 24 ore serene per un po' tutti, non a caso i nativi dello Scorpione cominceranno a sentirsi meglio a livello generale. Andiamo a scoprire le previsioni giornaliere delle stelle e la consueta classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 28 agosto: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Acquario - 12° posto - Degli influssi astrali si stanno muovendo sul fronte sentimentale, familiare e domestico. In queste 24 ore, l'Oroscopo invita a dare un calcio alla noia. Via libera ai fai-da-te e alle faccende casalinghe che avete a lungo rinviato per pigrizia o per mancanza di tempo. Chiedete ai vostri figli o al partner di aiutarvi: siate più coinvolgenti. Non pretendete troppo da voi stessi. Non siete soli al mondo e potete sempre avvalervi del supporto di un professionista. Imparate a guardare oltre i vostri limiti e a superarli. Per quanto riguarda tutto il resto, si prospetta un giorno niente male.

Vergine - 11° in classifica - Si risale la china a partire da questo giovedì entusiasmante che porta in dono la voglia di reagire. Dopo aver rimuginato a lungo, finalmente potrete darvi da fare e sbloccare una determinata situazione. Avete degli obiettivi da raggiungere. Uno scopo stimolante vi invoglierà ad aprire di buon grado gli occhi al mattino.

Imparate a mettere in risalto le vostre qualità e gettate le basi del successo interpersonale e professionale. A settembre ci saranno dei cambiamenti sostanziali, ma non dovrete in alcun modo temere il peggio.

Leone - 10° posto - Non sottovalutate la persona che avete accanto, presto si rivelerà un grande supporter della vostra vita.

Questo è un periodo in cui necessitate di ampio sostegno per la carriera o per affrontare quella turbolenza che vi ha travolto tempo fa. Tutto quello che desiderate è vivere serenamente senza avere paura del domani. Volete più tempo, più spazio, più respiro. Siate orgogliosi di voi stessi, non vi siete arresi e non la farete mai. In quest'ultimo venerdì di agosto, gli astri vi incanaleranno nella giusta direzione, quindi "sciogliete le briglie".

Bilancia - 9° in classifica - Le previsioni astrologiche del 28 agosto annunciano novità generali, quindi fareste bene a tenere le orecchie e gli occhi bene aperti. Captare le giuste informazioni e leggere tra le righe si rivelerà decisivo. In amore occorre una maggiore partecipazione, forse ultimamente si parla poco o magari si litiga per ogni sciocchezzuola.

Sforzatevi di venirvi incontro e chiarite le incomprensioni, non vale la pena stare sul piede di guerra. Il comparto economico risulta ancora traballante, forse è il caso di rivedere il budget per le spese e valutare eventuali tagli. A breve il vostro cuore vivrà una sorta di magico risveglio: seguitelo.

L'oroscopo di domani 28 agosto: i segni nella media

Cancro - 8° posto - L’Oroscopo dice che con la Luna in segno opposto è sempre meglio non scherzare, ma rispetto al giovedì precedente, queste saranno 24 ore un filino migliori. Risulterete più rilassati anche se, nel corso della giornata, qualcosa rischierà di mettervi più volte il bastone tra le ruote. Ultimamente siete molto stressati, le stelle lo vedono.

Pensate sempre prima agli altri, magari ai figli, al partner o ai genitori anziani, tuttavia, cercate di fare qualcosa per voi stessi e imparate ad essere un pochino egoisti. Continuate a studiare e a ricercare un modo per incrementare i guadagni.

Scorpione - 7° in classifica - Le predizioni zodiacali annunciano una netta ripresa psicofisica. In casa regnerà l'armonia e sarà possibile riallacciare dei vecchi contatti persi nel tempo. Presto dovrete riprendere completamente in mano le redini del lavoro o dello studio: si farà sul serio! All'interno della relazione potrebbero esserci dei cambiamenti in atto. Con il partner di sempre avete bisogno di emozioni inedite ed esplosive. Se di tanto in tanto scivolate nell'apatia, non fatevene un cruccio perché si tratta di una situazione fisiologica.

Pesci - 6° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con dello shopping online: finalmente vi deciderete ad acquistare quella cosa che desiderate da tempo. Avete necessità di denaro, perché in genere tendete a spendere e spandere. Se il vostro lavoro non vi soddisfa, considerate un cambiamento o una seconda entrata extra. Delle persone, che sono attualmente al centro della vostra vita personale, vi faranno notare qualcosa di interessante. Cercate di non auto-sabotarvi e imparate a credere di più nelle vostre squisite capacità: "Volere è potere".

Gemelli - 5° in classifica - Qualcosa vi preme dentro, si tratta senz'altro di un problema lavorativo o personale di cui siete restii a parlare.

State covando un certo desiderio nel profondo: desiderate di più. "L'unico limite è il cielo" per cui non dite mai che non ce la potete fare a realizzare il vostro sogno. Sfruttate le vostre capacità intellettuali che in queste 24 ore saranno strabilianti. Sarete in grado di risolvere persino quei grattacapi più complicati, ma dovrete fidarvi del vostro istinto e smettere di sottovalutarvi.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Ariete - 4° posto - Venerdì di ripresa, specie se negli ultimi giorni avete avuto un calo di energie e/o un crollo psicofisico. State trattenendo qualcosa, ma così facendo, a lungo andare rischierete di implodere. Chiedetevi cosa potete fare per liberarvi di quel peso che vi portate addosso da tempo, entro domenica potreste trovare quello che state cercando.

Al più presto dovrete fare un riordino generale della situazione: non è facile essere lucidi con il caos attorno. Gli astri dicono che presto vi sbarazzerete di quelle cose che per voi ormai non contano più.

Sagittario - 3° in classifica - In queste 24 ore risulterete in forma più che smagliante. Dunque, cercate di approfittare degli influssi positivi per rimettere le cose al proprio posto. Rivedete la vostra routine e fate in modo che non ci siano troppe incombenze affaticanti. Forse siete soliti fare troppe cose insieme, perciò arrivate a sera completamente provati. All'interno del lavoro occorrerà essere più alla mano. Fare un gioco di squadra e collaborare a dovere, vi metterà in grande risalto con i superiori ed un'eventuale promozione.

Toro - 2° posto - Giornata bollata con la dicitura "piacevole". Vi sentirete profondamente appagati e al contempo trasognanti. Non dovrete permettere a nessuno di intaccare la vostra oasi di serenità, quindi quando sentirete odore di nervosismo, dovrete cambiare subito strada. Immergetevi nella lettura di un romanzo avventuroso ed emozionante, vi amplierà la mente accentuando il benessere interiore di cui godrete. Il vostro fascino non avrà eguali.

Capricorno - 1° in classifica - La Luna nel segno accentuerà le vostre capacità riflessive. Sarete molto comunicativi, riuscirete a farvi comprendere. Questo è un periodo transitorio in cui ci sono delle situazioni da rivedere e/o da sistemare. Anche se siete nostalgici per le vacanze trascorse o per le giornate estive ormai andate, l'autunno ha in serbo una pioggia carica di novità e progressi.

In queste 24 ore potreste ricevere una chiamata o un messaggio molto importante. Le stelle segnalano che qualcosa si sta muovendo sul fronte sentimentale e lavorativo.