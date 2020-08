L'Oroscopo di giovedì 27 agosto è pronto a snocciolare nel dettaglio che tipo di giornata sarà per ciascun simbolo zodiacale. Prima di tutto evidenziamo la transizione della Luna dal Sagittario al Capricorno. Dunque, per certi versi, questa sarà una giornata un po' piatta e con pochi risvolti interessanti. Tuffiamoci nella lettura delle previsioni zodiacali delle stelle e scopriamo l'annessa classifica predisposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche 27 agosto: gli ultimi quattro segni zodiacali

Sagittario - 12° posto - Giornata estremamente negativa, rischierete di litigare o di andare in escandescenze per un imprevisto parecchio fastidioso!

I vostri nervi saranno un campo minato e sarà facile riuscire a stuzzicarvi. Dovrete stare molto attenti, soprattutto se lavorate alle dipendenze. Evitate di discutere con i superiori o i colleghi, contate fino a dieci prima di esprimere il vostro parere. Occhio al portafogli!

Cancro - 11° in classifica - L’Oroscopo della giornata del 27 agosto dice che sarà un giovedì alquanto agitato. Nell'aria galleggerà della tensione o del nervosismo, forse a causa dell'avvicinarsi di un certo evento. La Luna in Capricorno non vi sarà amica. Magari state attendendo degli esiti o forse presto tornerete a lavorare/studiare. Qualunque sia l'attesa, cercate di non pensarci più del dovuto altrimenti rischierete di scivolare nello stress.

Siete amanti della caffeina, non potete mai farne a meno, ma in queste 24 ore non ne dovrete abusare. In serata tornerà la calma solo se vi concederete una coccola piacevole.

Scorpione - 10° posto - Presto sarete al centro di un grande movimento, ma in queste 24 ore vi ritroverete a rimuginare sul da farsi.

Anche se forse non state granché bene a livello fisico o mentale, dovrete comunque cercare di sforzarvi per mantenere alta la motivazione. Chi lavora o sta per cominciare un nuovo percorso di studi, combatte quotidianamente contro l'ansia e gli attacchi di panico. Forse è il caso di diminuire la caffeina e di fare meditazione.

Acquario - 9° in classifica - In questo giovedì l'oroscopo vi vedrà ottenere la ragione. Eventuali battaglie potranno essere risolte a vostro favore, ma ci sarà da attendere e lottare ancora. Comunque, tornerete a respirare pacificamente e la serenità aleggerà all'interno dell'edificio domestico e lavorativo. Sarà un giovedì favorevole ai rinnovamenti: via libera ai cambi di guardaroba o di look! Presto giungerà settembre, la prossima settimana sarà segnata da un evento decisivo. Prendetevi cura della vostra pelle.

L'Oroscopo di domani 27 agosto, i segni nella media

Ariete - 8° posto - In questo giovedì le stelle vi vedranno molto impegnati tra casa, famiglia e forse anche lavoro. Qualche nativo di questo simpatico segno, da tempo attende di fare delle vacanze fuori stagione e non vede l'ora di prendersi il meritato riposo.

Durante le faccende domestiche che vi ritroverete a fare in giornata, cercate di fare attenzione agli oggetti che rischieranno di rompersi. Serata tranquilla in compagnia delle persone che vi stanno a cuore. Se c'è un problema in atto, presto sarà risolto.

Leone - 7° in classifica - Giornata nella media, non si verificheranno eventi particolari. Coloro che da tempo sono alle prese con una certa questione burocratica o legale, avranno delle stelle favorevoli a partire da questo giovedì fino ai prossimi giorni. Dunque, se dovete fare qualcosa, fatela subito! Una persona di vostra conoscenza vi rivelerà un pettegolezzo oppure vi chiederà una mano. Cercate di non fare troppo tardi la sera e prendetevi più cura di voi stessi.

Bilancia - 6° posto - Le previsioni astrologiche del 27 agosto vi vedranno primeggiare in gran parte delle attività. La vostra diplomazia e il coraggio, che in genere vi contraddistinguono, non mancheranno. Sarete molto affascinanti e questo agevolerà le conquiste, gli incontri e le nuove amicizie. Via libera agli approcci professionali o finanziari. Da tempo state prendendo delle decisioni in merito al vostro futuro, magari state pensando di cambiare casa o paese.

Pesci - 5° in classifica - L’oroscopo di domani 27 agosto vi vedrà in ottimo stato di forma, sia fisica che mentale. Insomma, durante la settimana avete cambiato qualcosa all'interno della vostra alimentazione o magari avete chiarito eventuali difficoltà professionali, finanziarie o sentimentali.

Gli astri parlano di nuovi progetti in cantiere: qualcosa bolle in pentola. Andate a dormire prima del solito, il giorno seguente dovrete essere molto lucidi.

Oroscopo giornaliero e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Toro - 4° posto - Giornata che profuma di novità e cambiamenti. Vi alzerete di buonumore e avrete intenzione di definire i dettagli della vostra vita. Sistemerete tutte quelle questioni che sono fondamentali per voi. Possibili uscite dal parrucchiere o dall'estetista, forse nel weekend ci sarà qualcosa di interessante da fare perciò vi darete una sistemata generale. Vi capiterà un'esperienza particolare destinata a cambiarvi la vita. Le persone attorno a voi resteranno colpite dal vostro modo di reagire alle circostanze: avete la stoffa del leader.

Vergine - 3° in classifica - L'oroscopo del giorno 27 agosto si presenta molto positivo. Godrete di una splendida forma fisica e/o mentale, nulla vi turberà. "Il buongiorno si vede al mattino", per cui cercate di incominciare bene la giornata dedicandovi prima alle vostre passioni e poi a tutto il resto. Se possibile, alzatevi un poco prima onde evitare ritardi e stress eccessivi. In serata, premiatevi per l'impegno profuso con qualcosa che vi appassiona o che vi piaccia tanto. Sarete altamente produttivi!

Gemelli - 2° posto - Le previsioni astrali del 27 agosto annunciano dei risvolti positivi. Saranno messe in risalto alcune delle vostre capacità, che presto vi serviranno per ottenere una promozione o un aumento della paga.

Chi si occupa della famiglia o della casa, getterà le basi di un nuovo progetto, destinato a stupire e che potrebbe spalancare le porte di un'attività redditizia. Non dovrete dare nulla per scontato! Tenete gli occhi bene aperti. Fioccheranno delle offerte imperdibili.

Capricorno - 1° in classifica - L'amore tornerà ad essere protagonista, finalmente otterrete le attenzioni agognate. Il matrimonio o la convivenza, non sono sempre rosa e fiori, ma in queste 24 ore si registrerà una ritrovata sintonia. Programmerete qualcosa di romantico da fare nell'imminente weekend, magari un viaggetto o una cenetta a lume di candela. Ascolterete un nuovo brano musicale o vedrete un film entusiasmante. Insomma, sarà davvero un giovedì piacevole.