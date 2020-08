Nella giornata di domani, venerdì 28 agosto 2020, le cose dovrebbero andare per il verso giusto per i segni di acqua, soprattutto per il Cancro, che recentemente sta “collezionando” successi sia economici che sentimentali. Toro in rialzo. Il nervosismo invece aleggerà per gran parte dei segni di aria, soprattutto per i Gemelli e la Bilancia: i primi, tuttavia, risulteranno essere motivati. Ottima la giornata invece per il segno dell'Acquario, attraente ed euforico.

Cancro ancora 'sulla cresta dell'onda'

Ariete: i primi spiragli di luce dopo una settimana intera fra alti e bassi in amore si avvertiranno in questa giornata, però non dovrete adagiarvi sugli allori.

Ora più che mai dovrete cercare di salvaguardare la vostra relazione con quanta più gentilezza possibile.

Toro: uscirete definitivamente dalla spirale di negatività sul lavoro e potrete concentrarvi maggiormente. Finalmente ci sarà una collaborazione con i colleghi, in cui la competitività sarà soltanto un brutto ricordo: unire le forze è la chiave del successo.

Gemelli: qualche tentativo di ottenere un lavoro o una promozione purtroppo non andrà a buon fine. Sicuramente non perderete tempo a piangervi addosso, anzi, avrete una grande motivazione per potervi impegnare maggiormente e ottenere delle novità quanto prima.

Cancro: dopo l'amore, sarà il turno del lavoro a essere “baciato” dagli influssi positivi di un pianeta.

Ora entrerà in scena Mercurio per voi, conferendovi molta dinamicità nelle eventuali competizioni con i colleghi.

Vergine 'sbloccata' in amore

Leone: le incrinature di coppia purtroppo potrebbero mettere a rischio l'equilibrio della famiglia, non dovrete in alcun modo coinvolgere qualcuno che non ha niente a che fare con le vostre angosce e i vostri turbamenti personali.

Vergine: finalmente le vostre inibizioni con il partner sono finite, quindi vi sentirete molto più liberi di esprimervi con l'altro la paura di litigare ancora o semplicemente di non essere compresi.

Bilancia: siete nervosi e questo periodo potrebbe farvi molto male se non gestite la vostra rabbia e il rancore nei confronti di qualcuno.

Purtroppo questa giornata sarà densa di insuccessi, con anche qualche divergenza con il partner o all'interno della famiglia.

Scorpione: rialzo economico in arrivo. Le recenti gestioni ottimali dell'organizzazione sul posto di lavoro vi hanno portato dei guadagni, grazie a questi potrete fare un “pensierino” su un acquisto di cui necessitate da molto tempo.

I Pesci possono fare una dichiarazione d'amore

Sagittario: preferireste un lavoro che vi dia più libertà e con meno colleghi possibili attorno. In questo momento se avete una squadra a vostra disposizione, rischierete seriamente di rallentare sia voi stessi che gli altri. Provate a fare qualche sforzo in più.

Capricorno: potreste arrivare a “storcere la bocca” di fronte a una mansione a cui non siete abituati sul lavoro, mentre le cose in amore e nella sfera affettiva in generale staranno subendo cambiamenti molto positivi.

Acquario: seducenti e vivaci. Questi due aggettivi saranno la chiave per avere l'attenzione tutta su di voi, specialmente se avrete a che fare con una comitiva nuova e dunque ricca di tanti interessanti prospettive, anche amorose.

Pesci: avrete delle occasioni d'oro per dichiararvi alla persona che amate, oppure potreste trovare semplicemente dei punti di contatto affinché l'altro provi dell'interesse per voi. Tutto è nelle vostre mani, quindi utilizzate la creatività.