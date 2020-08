L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì 26 agosto punta un riflettore su un modo di amare più dinamico, anche se molto consapevole. Si riscontra in molti tanta voglia di vivere gli affetti in modo intraprendente e libero, anche se gli astri consigliano di illuminare alcune situazioni cupe in modo riflessivo e contando su un'intelligenza che fa trovare le soluzioni giuste. Per vivere gli affetti in modo più stabile e felice, ecco alcuni consigli astrali fortunati riassunti nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Influssi favorevoli nell'oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: sono in arrivo delle belle notizie per voi, anche se al momento alcune relazioni sono soggette a eventi imprevedibili capaci di gettare luci e ombre sulle storie amorose.

Gli astri consigliano di non essere arrendevoli e di credere in voi stessi. Marte nel segno sprigiona tanto dinamismo, fascino e la voglia di progredire in coppia. E' in vista infatti una rinascita e Luna benefica dal Sagittario avvia evoluzioni più libere ed entusiasmanti.

Toro: bando a ogni tipo di indecisione, poiché le stelle promettono una rinascita fortunata della coppia. Magari qualche problema in famiglia può incupire le emozioni e creare attrito. Ma riuscite a superare il tutto con una consapevolezza che fa luce sulla storia amorosa. A un tratto le idee sono più chiare e siete pronti a prendere nuovi provvedimenti, per superare eventuali imprevisti in modo brillante. Non siate impazienti in amore e procedete passo dopo passo, lasciando fluire le emozioni in modo libero e rigenerante.

Gemelli: la Luna interferisce un po' poiché in opposizione e viene richiesta maggiore consapevolezza, per fare luce sulle storie e trovare nuove idee preziose per progredire. Via libera all'utilizzo di un'intuizione che fa indirizzare le energie nel verso giusto. Ricordate che Marte è dalla vostra parte e regala grinta e maggiore dinamismo, vincendo una pigrizia impartita da Sole in dissonanza che non vi è consona.

Cancro: si prospetta una relazione più solida in coppia e rafforzate i legami in modo profondo. Gli astri favorevoli, tra cui Venere nel segno, bandiscono ogni tristezza impartita da Plutone in opposizione. Magari possono esserci dei problemi in famiglia capaci di creare alti e bassi in coppia. Ma vincete il tutto, stringendo un'armonia molto forte che fa superare gli ostacoli con la forza dell'amore.

Leone: attenzione a non essere indecisi e arrendevoli in amore. Avete una bella energia positiva sprigionata da una Luna in Sagittario molto vivace e libera. Utilizzatela al meglio. Possono subentrare dei problemi capaci di offuscare l'orizzonte amoroso, ma non dovete perdere la speranza che tutto si aggiusti al meglio. Abbiate maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Vergine: alcune difficoltà in coppia offuscano un po' la felicità tanto desiderata e ci sono dei rallentamenti nell'attuazione dei progetti in corso. Tutto a un tratto alcune situazioni risultano imprevedibili, ma occorre che puntiate tutto su un maggiore equilibrio che affianca intelligenza e sentimento. È richiesta molta riflessione, prima di fare scelte decisive.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non lasciarvi prendere da intuizioni sbagliate, capaci di bloccare un po' le emozioni. La Luna in Sagittario, molto vicina a voi, fa vivere gli affetti in maniera imprevedibile. Attenzione quindi a non seguire esclusivamente le vostre idee in modo testardo. Piuttosto ascoltate anche quello che ha da dire il partner. Solo così potete avviare nuovi inizi fortunati.

Scorpione: Sole e Mercurio splendono per voi dalla Vergine, garantendo tanto senso pratico e uno spirito d'iniziativa che fa portare avanti i progetti con intelligenza ed entusiasmo. Possono sorgere eventuali imprevisti capaci di rallentare i progetti a cui ambite.

Ma cercate di superare il tutto, contando su una forza spirituale che fa difendere dalle avversità e fa avanzare con grande forza d'animo.

Sagittario: la voglia di vivere l'amore in modo libero e più avventuroso è spiccata. Siete molto dinamici, aperti al viaggio e a vivere ogni attimo in modo entusiasmante. Il vostro partner nutre gli stessi desideri? Se sì via libera a una gita fuori porta dedicata solo a voi due. Gli astri promettono amore passionale e anche Marte è dalla vostra parte. Approfittatene.

Capricorno: attenzione a non litigare a causa di Marte in dissonanza che fa vivere gli affetti in modo impulsivo. Siete alquanto nervosi e l'astro d'argento molto vicino a voi quasi punta un riflettore su un'ipersensibilità che fa scattare per un nonnulla.

Che ne dite di revisionare il tutto? La felicità è lì che vi aspetta, basta solo arginare l'ansia e progredire in due.

Acquario: tutto a un tratto gli astri indicano la strada giusta e con intelligenza riuscite a convogliare al meglio le energie positive. Non siate arrendevoli però e soggetti a vivere le emozioni con immediatezza. Piuttosto costruite in modo prudente e avanzate passo passo. Solo così potete consolidare la relazione a due in maniera durevole.

Pesci: Urano e Venere sono dalla vostra parte e introducono cambiamenti positivi, anche se radicali. Avviateli con entusiasmo e se sorgono eventuali difficoltà, superatele con maggiore elasticità mentale. Solo così potete uniformarvi agli alti e bassi della storia in modo più elastico e promettente per il futuro.