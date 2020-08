La terza settimana del mese di agosto, esattamente quella che va da lunedì 17 a domenica 23, è finalmente alle porte e si prepara a influenzare diversamente le giornate dei vari segni zodiacali. Un oroscopo in continuo cambiamento, soprattutto per alcuni, in grado di donare qualche attimo di sollievo ai nati sotto al segno del Leone, e non solo. Lo Scorpione si ritroverà ad assaporare finalmente qualche emozione nuova o che non provava da molto tempo, mentre l'Ariete dovrà fronteggiare qualche giorno pregno di nervosismo causato dal troppo stress accumulato in precedenza. Chi invece si è ritrovato a nascere sotto l'influenza della Bilancia potrà dover fare i conti con una quasi insolita stanchezza che pervade il corpo e la mente.

Tutto sommato saranno giorni veramente interessanti per ognuno.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, secondo quanto previsto dall'oroscopo della prossima settimana, i nati sotto a questo segno affronteranno delle giornate pervase dal nervosismo. Il troppo stress accumulato durante i giorni precedenti non è ancora stato scaricato e potrebbe raggiungere il suo culmine nelle prossime ore. Attenzione a non ritrovarsi di fronte alla persona sbagliata quando si raggiungerà il limite.

Toro - nuove occasioni si presenteranno lungo il cammino del Toro, offrendogli così la possibilità di imbattersi in un qualsiasi cambiamento, indipendentemente se questo riguardi o meno la sfera sentimentale.

Bisognerà tenere gli occhi bene aperti e cogliere tutte quelle occasioni che potrebbero non ripresentarsi più in futuro. Fare attenzione, quindi, ai famosi treni che passano una volta sola nella vita.

Gemelli - in vista sono previsti dei rallentamenti in ambito lavorativo e le varie discussioni che ne scaturiranno non saranno certo a favore di questo segno zodiacale.

Fortunatamente c'è qualche astro che ha deciso di non voltare le spalle ai Gemelli facendogli dono di energie nuove e rinnovate.

Cancro - affascinante, energico e in grado di ammaliare chiunque. Questi sono alcuni degli aggettivi che esprimono nel migliore dei modi la reale "identità" di questo segno zodiacale.

In amore non ci si potranno aspettare debolezze o problematiche, mentre sul lavoro ci si potrebbe imbattere in qualche discussione non calcolata. Attenzione quindi a non esagerare con i battibecchi.

Leone - il segno del Leone rientra tra i segni maggiormente fortunati di tutto il periodo in questione. Già dalla giornata di martedì, se non addirittura da lunedì stesso, chi è nato sotto all'influenza del Leone potrà godere di giornate a dir poco fortunate. Meglio stare lontano dalle slot machines e giochi simili per dedicare più maggiore tempo alla propria famiglia e ai propri cari.

Vergine - in campo professionale, specialmente nei giorni seguenti a mercoledì 19 agosto, non ci sarà nulla di cui lamentarsi.

Addirittura ci sarà qualcuno che sarà in grado di richiedere una promozione o di aspettarsi anche un piccolo aumento in busta paga. Si dice che chi "di speranza vive, disperato muore", ma non sempre questo detto corrisponde a verità in quanto l'unica scelta plausibile, in determinate occasioni, è quella di affidarsi alla propria fortuna e sperare in qualcosa di migliore.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - la stanchezza si farà sentire, specialmente quando la giornata di martedì starà per giungere al suo termine. Le ferie accumulate sembrano non essere sufficienti per il recupero delle energie fisiche e mentali. Potrebbe essere richiesto qualche giorno in più per potersi finalmente godere qualche attimo di vero relax.

Preferire la compagnia dle partner a quella di un amico fidato non sempre è la cosa migliore. Meglio giostrare il proprio tempo in maniera ottimale.

Scorpione - grandi emozioni, secondo quanto comunicato dall'oroscopo, si ergeranno all'interno del cuore dello Scorpione. In amore potrebbe essere collezionata qualche piccola vittoria e le rivincite non mancheranno di certo. L'importante è non lasciarsi trasportare dall'euforia e riuscire a ragionare con calma.

Sagittario - il Sagittario si ritrova ad essere uno di quei pochi segno zodiacali, se non addirittura l'unico, ad assaporare un recupero non indifferente di energie e di quiete interiore. Il periodo che sta per arrivare si preannuncia essere decisivo per alcuni e probabilmente catastrofico e monotono per altri.

Capricorno - attenzione a quel campanellino di allarme che ogni tanto risuona all'interno della testa. L'amore è nell'aria, questo è vero, ma ciò non significa che ogni singola persona che si incontrerà lungo questo cammino sarà in grado di rappresentare qualcosa di reale e materiale per il Capricorno.

Acquario - con la luna in opposizione non ci si sentirà in grado di fare nulla. Gli obiettivi prefissati, nonostante un piano gestionale bene organizzato, sembreranno essere sempre più lontani e non doneranno alcun sollievo all'Acquario. L'unica sensazione sarà quella di essere abbandonati e sentirsi costantemente in solitudine, nonostante ci si ritroverà nel bel mezzo di persone di fiducia.

Pesci - fortunatamente c' l'amore a donare un po' di sollievo ai nati sotto al segno dei Pesci.

Qualche piccolo battibecco potrebbe danneggiare temporaneamente un buon rapporto, ma la prontezza di riflessi e la conoscenza del partner aiuteranno nella risoluzione di quasi tutti i problemi, ovviamente in base alla loro entità.