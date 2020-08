L'oroscopo di domani 14 agosto è pronto a "sfoderare" un nuovo giro di previsioni. In evidenza in questo contesto le previsioni zodiacali di venerdì su amore e lavoro per i segni della seconda sestina. A questo punto qualcuno si starà chiedendo se il proprio segno di nascita rientri o meno tra i sei sotto analisi. Pertanto a scanso di equivoci, diciamo che andremo a valutare in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ebbene, tornando al nocciolo della questione (le previsioni di venerdì), l'Astrologia applicata al periodo ha già fatto le sue scelte: saranno solo due i simboli astrali più fortunati, mentre tre saranno quelli in giornata routinaria.

A fondo scala risulta un unico segno, tutto da scoprire nella scaletta preposta a tale scopo.

Togliamo il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 14 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 14 agosto

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto. In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante questo venerdì 14 agosto. A questo punto la voglia di sapere come è stata classificata la giornata in relazione al segno di nascita è davvero alta, dunque iniziamo pure a scoprire le carte in merito alla posizione assegnata dalle stelle ai sei segni in analisi nel contesto.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani 14 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, venerdì 14 agosto indica che partirà e chiuderà in modo decisamente normale questo vostro quinto giorno della settimana, comunque non esente da piccole piacevoli soddisfazioni. In generale nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi o, magari, di recuperare l'eventuale tempo perso in precedenza.

In amore, dopo una accurata analisi dei vostri sentimenti e dopo aver ammesso i vostri errori con la persona amata, sarete pronti a ricominciare alla grande. In massima parte coccole e romanticismo prenderanno il posto di quelle discussioni che fino a qualche tempo fa avevano caratterizzato la vostra relazione: finalmente ce l'avete fatta, adesso fate largo alla serenità. Single, nuove conoscenze interessanti potrebbero fare capolino nella vostra vita, alcune delle quali diventare importanti in futuro. Un incontro quasi magico, a fine giornata, potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Quelli di voi che hanno vissuto una crisi di recente, senz'altro potranno nuovamente ritrovare la passione che c'era prima.

Nel lavoro, infine, non mancheranno idee od opportunità per migliorare e/o portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività. Se possibile, fatelo pure senza timori. Voto 8+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì indicano questa parte della settimana abbastanza impegnativa per voi nativi. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno eventuali problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. In amore, avrete bisogno di tempo per comprendere la persona per la quale avete un forte sentimento; le stelle per questo vi consigliano di dare pieno sfogo alla vostra fantasia liberando tutta la felicità che è in voi.

Vivete pure sereni e tranquilli la vostra storia, senza esasperare eventuali punti di disaccordo: il tempo e la pazienza aggiusteranno tutto. Single, l'oroscopo non smette mai d'incantare: infatti, proprio in questo periodo il pronostico è che sarete più affascinanti del solito e di certo pronti a fare breccia nei cuori o conquiste davvero appassionanti. Sarà il momento giusto per esprimere i vostri sentimenti in modo più spontaneo, quindi fatevi coraggio: riuscirete a coinvolgere una persona che vi interessa particolarmente. Nel lavoro, questa sarà una giornata alquanto importante per tanti di voi Scorpione. Infatti, potrete esporre piani e/o progetti lavorativi ai vostri superiori o a coloro direttamente interessati a questi.

Lo scopo sul quale puntare dovrà essere quello di ricevere conferme positive in tutte le questioni che più vi interessano. Voto 8.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di domani 14 agosto al Sagittario indica che partirà decisamente non troppo bene (diciamo pure male!) questo vostro venerdì di fine settimana. Al solito: congiunzioni astrali negative pronte a destabilizzare il progresso giornaliero. Pertanto, non agitatevi, se lo farete peggiorerete di più le cose e il risultato sarà un umore suscettibile, permaloso e a tratti inavvicinabile, ok? In amore, il periodo sarà un po' destabilizzato nella prima parte della giornata: la pazienza della coppia sarà messa a dura prova!

Si salverà solo chi, ad ora, può contare su un legame forte e un sentimento a prova di bomba. Tutti gli altri riusciranno a superare eventuali ostacoli o problemi solo con il buon dialogo e tanta comprensione reciproca. Single, a causa del vostro carattere poco socievole (non per tutti logicamente), senza volerlo, risulterete un po' distanti e freddi proprio verso quelle persone che più vi attirano. Non dimenticate che l'amore potrebbe dare quel brio in più che manca alla vostra vita attuale, pertanto mettete da parte timidezze, titubanze o tutto quello che volete e fatevi avanti. Nel lavoro, alcuni problemi non ancora risolti torneranno a turbarvi: tranquilli! Con calma riuscirete a risolvere (quasi) tutto.

Eventuali posizioni vantaggiose prossimamente daranno vita a nuovi percorsi formativi: mantenete la lucidità e affrontate risoluti ogni ostacolo. Voto 7.

Oroscopo di venerdì 14 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, venerdì 14 agosto, prevede già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della perfezione più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni all'infinito per tanti risulteranno finalmente solo un ricordo, alcune di esse smetteranno di dare ansia. In generale, gli astri comunque assicureranno una forma fisica quasi perfetta, con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi.

In amore, in generale, il cielo vi addolcirà sensibilmente rendendovi in massima parte disponibili a confrontarvi su situazioni di prossima venuta, ovviamente con il partner. Molti di voi Capricorno avrete tanta voglia di coccole soprattutto a fine serata: sorridete, il vostro partner non aspetta altro che questo e, certamente, saprà esaudire ogni vostro desiderio. Single, la giornata sarà molto positiva, ritroverete nuova linfa grazie al favore di Nettuno in sestile ai pianeti di settore. Farete certamente delle nuove conoscenze, in primis per voi che siete in cerca da poco della dolce metà del cuore, il che potrebbe far addirittura sognare ad occhi aperti tantissimi nativi. Nel lavoro, finalmente un bella giornata positiva a tutti gli effetti, di certo pronta a concedere spazio a nuovi e allettanti aspetti, soprattutto a livello finanziario.

Proponete nuove idee: il forte impulso creativo vi regalerà numerose soddisfazioni. Voto 9.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): 'top del giorno'. Le previsioni astrali di venerdì preannunciano un frangente davvero interessante, meraviglioso quanto basta per tanti Acquario. Quindi, diciamo che quasi tutto vi sarà permesso fare. Alla lunga, sforzandovi di mettere in primo piano le priorità impellenti in qualsiasi ambito, senz'altro sarete voi gli artefici o meno di un eventuale successo. Ovviamente dovrete dire grazie ad astri pienamente in appoggio nel periodo. In amore, tante opportunità da sfruttare secondo esigenze o aspettative: sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche alla persona che avete a fianco.

In coppia, la vostra relazione amorosa funzionerà benissimo, unica raccomandazione servirebbe solamente un po' di passione in più per rendere tutto veramente impeccabile. Single, a molti di voi cosiddetti "cuori solitari" le stelle saranno più che favorevoli. Diciamo che quasi tutto si muoverà a vostro vantaggio e, anche se non doveste riuscire subito ad accorgervi della fortuna, non potrete fare a meno di notare segnali di progresso nelle vostre esperienze affettive quotidiane. Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica che, grazie all'influsso positivo di astri benevoli, vi sentirete pieni di energie e con tanta voglia di fare bene ogni cosa in programma. La vostra vitalità sarà contagiosa, il che vi farà godere di un periodo tranquillo.

Voto 10.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 14 agosto, indica una giornata abbastanza in linea con quanto da voi sperato/desiderato. Dunque un periodo buono, considerato nelle predizioni di venerdì con le quattro stelline relative alla normale routine. Avrete decisamente una marcia in più. Le vostre iniziative saranno destinate ad avere successo, ad una condizione però: dovete cercare di sfruttarle in questo momento, anche per dare il via ad alcuni progetti che avete in cantiere. In amore, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata: sfruttate questo influsso sufficientemente positivo per stupire sia il partner che la persona a cui tenete di più sentimentalmente parlando. La buona intesa di coppia vi darà altresì la possibilità di trasformare il nervosismo in una grande carica positiva, anche perché il feeling tra di voi sarà sicuramente buono. Single, questa giornata sarà come una boccata d'aria fresca, un vero e proprio toccasana che vi porterà nuove interessanti amicizie: riuscirete a sfruttarle bene? Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa. In alcune circostanze dovrete far appello a tutta la vostra pazienza e forza di volontà. Voto 8.