L'oroscopo di domani 14 agosto, riapre ancora con nuove previsioni, quest'oggi impostate in esclusiva sui primi sei segni dello zodiaco. Ovviamente, per chi ancora non avesse bene in mente di quali simboli astrali si tratta, diciamo che andremo a parlare in esclusiva a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni migliori del giorno in amore e nel lavoro? A dare brio a questo venerdì la bella presenza della Luna in Gemelli, sabato 15 presente nel comparto del Cancro. Molto interessante l'aspetto sia di Giove e Plutone che di Saturno, come sappiamo stabili nel segno del Capricorno e nel frangente tutti sotto ottimo sestile da Nettuno in Pesci.

Risulta altresì splendida la situazione astrale dell'Ariete con il Sole in trigono a Marte. Purtroppo non sarà un periodo buono per altri due simboli astrali in particolare: secondo le previsioni zodiacali di venerdì, ad avere probabili difficoltà nell'arco della giornata saranno i nativi del Toro, indicato in periodo "sottotono" e coloro appartenenti al Leone, in questo caso valutati con due stelle da "ko".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 14 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 14 agosto

Un nuovo giorno è già alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata.

Come al solito, a soddisfare l'insaziabile sete di curiosità sarà la nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 14 agosto 2020. Abbiamo già svelato i segni top e quelli preventivati con probabili difficoltà nel prossimo venerdì, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo.

Allora passiamo pure a dettagliare il grado di positività riservato dall'Astrologia quotidiana ai primi sei segni togliendo il velo definitivamente all'attesissima scaletta del momento.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro;

★★★★: Vergine;

★★★: Toro;

★★: Leone.

Previsioni zodiacali di domani, 14 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

L'oroscopo di domani 14 agosto al segno dell'Ariete preavvisa una giornata sicuramente positiva: in gran parte trascorrerà all'insegna del Sole in trigono a Marte nel segno. Largo alla curiosità e al buon umore, alla ricerca di quel qualcosa che - diciamocelo pure - nemmeno voi sapete cos'è. In generale, di certo non avrete bisogno quasi di nulla, a parte del buon senso che, specie ultimamente, è venuto un po' a mancare. Cercate nel frattempo di essere più malleabili e meno scontrosi. In amore, in questa giornata sarete ottimisti e se avete avuto qualche intoppo con il partner riuscirete a chiarire tutto ed a trascorrere finalmente una serata piena di romanticismo. Single, non solo sarete irresistibilmente seducenti, ma ci potrebbe anche essere la possibilità che inizi un amore importante o semplici avventure.

In entrambi i casi vi sentirete al centro dell'attenzione e questo vi gratificherà moltissimo. Nel lavoro, le stelle vi vizieranno sfacciatamente ed in questa giornata non saprete rinunciare a niente. Così facendo potrete ottenere anche dei risultati sbalorditivi. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano che il prossimo giorno in calendario sarà "sottotono" per voi Toro, questo è purtroppo un dato di fatto (ovviamente aleatorio, in quanto relativo alla posizione non buona delle effemeridi). Non sorprendetevi se a tratti vi sentirete dubbiosi o confusi sulle scelte da fare: mettete in primo piano la tattica da seguire, poi il resto. In alcuni frangenti potreste avvertire un po' di fatica: tranquilli, è normale.

In amore, sarà una giornata particolare ma riuscirete comunque ad essere istintivi e semplici nel vostro rapporto di coppia, esprimendo a pieno i vostri veri sentimenti, dimostrando così tutto l'affetto più sincero. Single, Luna e Mercurio possono creare qualche disagio nelle faccende pratiche; la chiarezza di idee sarà un po' offuscata, per cui vi muoverete a tentoni. Farete le cose con una certa riluttanza e vi interrogherete sul da farsi! Niente paura, non state e non correrete nessun pericolo; solo siete solo incerti, dubbiosi. Capita spesso di avere dei dubbi, usate la calma e tutto si risolverà. Nel lavoro, Venere in trigono sarà la vostra ancora di salvezza, perché Luna e Mercurio cercheranno infatti di ostacolarvi.

Certe situazioni del passato torneranno a galla e per un attimo vi sentirete risucchiare. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, prevede che partirà con un certo sprint questo vostro venerdì di fine settimana. Per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. In generale, sarete socievoli e brillanti, riuscendo a primeggiare anche in ambienti diversi, senza problemi. Dedicatevi anche a qualche hobby preferito, fatelo però con maggior costanza coltivando nel frattempo anche eventuali nuove amicizie. In amore, la passione sarà il filo conduttore del giorno; avrete tanta energia ed ottimismo, sia che la storia sia appena decollata sia che stiate festeggiando le nozze d'argento.

Single, sarà un momento giusto per viaggiare, raggiungere la località di villeggiatura preferita! Nel tempo libero tutto andrà come sperato e potrà succedere veramente di tutto, perché un certo desiderio d'evasione dal solito tran-tran si farà strada e sarete pronti a divertirvi. Nel lavoro, potrete condividere con gli altri momenti entusiasmanti e interessanti confronti d'opinione. La vostra comunicativa e la vostra simpatia saranno apprezzati da tutti quelli che operano con voi. Voto 9.

L'oroscopo di venerdì 14 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì annuncia qualcosa di molto promettente in diversi settori, in molti casi si sfiorerà addirittura l'eccellenza!

Infatti, valutato come solare e vincente, il periodo non darà noie o grattacapi, anzi vedrà la fine positiva di alcune incombenze potenzialmente rischiose. Nel frangente comunque saranno da evitare persone tristi o poco indicate a dare compagnia. In amore, la mente sarà libera ed il cuore leggero: vi sentirete come sospesi da terra, felici come non mai. Vi sarete certamente meritati questo senso di benessere e sarebbe giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino, che da sempre si sono rese disponibili con voi o che sono state presenti nel momento del bisogno. Single, venerdì positivo per voi del Cancro: gli aspetti favorevoli non mancano, a cominciare dalla Luna, da Venere e da Urano.

In pratica sarete certamente i fortunelli del giorno, felicissimi in amore e produttivi sul lavoro, adorabili e brillanti in società. Belli, sani e dinamici, per tenervi in forma non avrete che muovervi, pedalare, correre. Nel lavoro, sarà veramente una giornata coi fiocchi, anche se Giove sotto quadratura da Marte vi darà da pensare. Per i nativi di terza decade invece, sarà la Luna a dirigere le regole del gioco: gli altri si limiteranno ad osservarvi e ad apprezzarvi. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★. L'oroscopo di domani prevede una giornata valutata negativamente per voi del Leone. A rendere questa parte finale della settimana un po' "zoppicante", sarà senz'altro Giove e Saturno, ancora in (eterna) quadratura a Marte in Ariete.

Nel frattempo, da tenere in conto anche la specularità negativa in arrivo da Plutone in Capricorno: cosa fare dunque? Bella domanda! Il consiglio in questi casi è "non fare nulla!" ma solo aspettare che cambi il vento. In amore, non sarà un giorno esaltante, va detto subito, ma neppure deprimente: spirito di adattamento ed atteggiamento conciliante, garantiranno tranquillità e buone relazioni con parenti e amici. Dedicate più tempo alla persona amata e vivacizzate il rapporto di coppia un po' spento, con l'humour e l'ottimismo. Single, troppa carica emotiva o forse la tendenza ad essere suscettibili, potranno provocare discussioni e/o scontri inutili. Nel lavoro, potrebbero esserci mancati guadagni, dunque correte ai ripari e cercate di fare economia evitando spese inutili.

Voto 6.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 14 agosto predice una giornata al limite della media positività per voi della Vergine. All'orizzonte si staglia un periodo tranquillo, immerso nella totale normalità: vi sentirete più ottimisti e aperti nei confronti di situazioni già in parte vissute e forse potrebbe essere il momento ideale per esprimere il vostro punto di vista su certi argomenti. Cercate di mantenere i rapporti su base solide, in modo da affrontare la quotidianità con prontezza e preparazione. In campo sentimentale, vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini, e sarà proprio così! Ad aspettarvi pertanto una giornata estremamente piacevole e rilassata, da trascorrere con chi vi piace.

Single, previsione rosee per chi sta cercando un partner. Le stelle saranno tutte schierate dalla vostra parte e vi promettono un incontro decisivo. Stasera sarete carichi di energia e potreste anche fare una bella rimpatriata tra vecchi amici. Potrebbe essere un'occasione per mille risate con tanti tanti ricordi e bei momenti felici. Nel lavoro, gli astri vi aiuteranno nell'attività professionale. Sarete brillanti, attenti e pieni di iniziative, quindi sfruttate l'occasione. Voto 8.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.