L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto 2020 è pronto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Al centro è l'Astrologia della seconda settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In campo l'attesissima classifica corredata dalle immancabili predizioni interessanti in esclusiva Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Gli astri sono propensi a regalare grosse soddisfazioni a coloro nativi dei Gemelli (voto 10). A seguire a ruota troviamo due altri fortunati di cui il Toro (voto 9) e, subito poco sotto, il segno del Cancro (voto 8), ovviamente entrambi appartenenti ai sei simboli sotto analisi in questo contesto.

Invece, secondo l'Oroscopo da lunedì 10 a domenica 16 agosto, a dover sudare le classiche sette camicie saranno i nativi dell'Ariete (voto 6), del Leone (voto 6) e della Vergine (voto 6), purtroppo costretti a navigare a vista nel periodo. Bene, a questo punto iniziamo pure a dettagliare singolarmente i singoli segni, comunque non prima di aver messo in evidenza i prossimi transiti lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di mettere in evidenza le intenzioni dell'Astrologia svelando le previsioni della prossima settimana, come da copione daremo una breve infarinatura su transiti lunari messi in conto alla settimana da lunedì 10 a domenica 16 agosto. L'astro terrestre nel frangente sotto osservazione ha già messo in agenda in tutto tre transiti in altrettanti segni.

Il periodo inizia in bellezza con l'ingresso della Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 10 agosto alle ore 03:28. In secondo transito invece sarà messo in opera mercoledì 12 agosto alle ore 15:45, con il passaggio della Luna in Gemelli. La settimana sarà da ritenersi chiusa, ovviamente in merito agli spostamenti lunari, con l'arrivo della Luna in Cancro prevista per sabato 15 agosto a partire dalle ore 01:35 del primissimo mattino.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana da dedicare alle normali situazioni, con un occhio di riguardo alle cose in scadenza tipo spese, tasse, mutui o rate da pagare. Ad aprire 'le danze' della positività sarà mercoledì, poi ripreso in seguito da venerdì, entrambi sottoscritti a massima positività con cinque stelle.

Potrete vivere delle giornate ricche di piacere e felicità, nessuno avrà il coraggio di rifiutarvi niente. Potrebbe essere il momento giusto per imporsi senza esitare, cercando di mettersi in mostra qualora si intravedessero buone occasioni da sfruttare. Sabato e domenica si prevede poca energia, quindi sarà meglio non prendere impegni troppo faticosi. Il periodo potrebbe essere ideale per concedersi qualcosa di rilassante in grado di ridurre la tensione. Senz'altro da tenere a mente la parte iniziale e centrale della settimana.

Le stelle dei prossimi sette giorni e relativa scaletta:

★★★★★ mercoledì 12 e venerdì 14;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e giovedì 13;

★★★ sabato 15 agosto;

★★ domenica 16 agosto.

♉ Toro: voto 9.

I prossimi sette giorni avranno un impatto certamente positivo sulla generale quotidianità. Evento di spicco nel periodo, l'ingresso nel vostro segno di una performante Luna in Toro, certamente di supporto e decisiva in molte questioni sentimentali. A parte il venerdì di fine settimana, tutti i restanti giorni si annunciano da buoni a eccellenti. Se il rapporto di coppia avesse iniziato a barcollare, in questo periodo meglio prenderne atto una volta per tutte e cercare una soluzione definitiva. Vivere "tirando avanti" facendo finta di niente non aiuta a risolvere la situazione, anzi la potrebbe deteriorare ancora di più: sfruttate le opportunità riservate dalle stelle in questa settimana per mettere in pratica intenzioni, consigli e idee.

Il report condensato espresso dalle stelline settimanali:

Top del giorno lunedì 10 agosto - Luna nel segno;

lunedì 10 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 11, mercoledì 12 e domenica 16;

★★★★ giovedì 13 e sabato 15;

★★★ venerdì 14 agosto.

♊ Gemelli: voto 10. Splendido periodo, all'insegna di un passaggio astrale di notevole caratura: l'ingresso della Luna in Gemelli. Il consiglio delle stelle, visto il periodo molto fortunato, è quello di cercare di mettere in campo le cose di una certa importanza, magari anche in relazione al medio o lungo periodo. Non abbiate timore: gli astri in questo frangente vi amano, sarete coccolati e sostenuti soprattutto nelle fasi più impegnative del periodo. Fra pochi giorni dovrete iniziare a pensare al ritorno alla normalità, dimenticando le vacanze: presto arriveranno degli eventi importanti e non potete proprio farvi trovare impreparati.

Se avete un desiderio in attesa da tanto, esprimetelo in questo periodo e vedrete che si avvererà senz'altro. Merito all'aiuto delle stelle che tifano per voi Gemelli. Sul lavoro sono in arrivo conoscenze interessanti.

Vediamo di fare il punto analizzando le stelline giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 12 agosto - Luna nel segno;

mercoledì 12 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 13, venerdì 14 e sabato 15;

★★★★ lunedì 10, martedì 11 e domenica 16.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana annuncia sette giorni in media positivi anche se, purtroppo, non lo sarà in modo completo. Infatti, il frangente vedrà una buona partenza con la parte finale altamente positiva e soprattutto con un weekend sostenuto dalla Luna nel segno.

Altresì, tantissimi di voi nativi potrete contare ad occhi chiusi su tre giornate splendide classificate al "top" coincidenti con giovedì, venerdì e domenica. La Luna nel segno vi regalerà molta energia e tanti di voi si sentiranno tonici, attivi e pronti a vincere qualsiasi sfida. Ricordatevi che un atteggiamento troppo ottimista non sempre è un difetto. In tutto quello che andrete a fare cercate sempre di usare la logica e il buon senso, ma soprattutto niente fretta. Così da superare serenamente ogni difficoltà.

Analizziamo meglio e in modo più approfondito le stelline giornaliere:

Top del giorno sabato 15 agosto - Luna nel segno;

sabato 15 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 13, venerdì 14 e domenica 16;

★★★★ lunedì 10 agosto;

★★★ mercoledì 12 agosto;

★★ martedì 11 agosto.

♌ Leone: voto 6.

Valutato con il "minimo sindacale", è in arrivo per il Leone un periodo abbastanza complesso. Sfruttate a fondo le uniche due giornate sicuramente ottime. In questo caso saranno da considerare al top, lunedì e martedì: arriveranno cinque stelle per due giornate da sfruttare al meglio. Invece si presume possa essere un periodo stabile ma decisamente un po' al rallentatore mercoledì, sabato e domenica, valutate con quattro stelline. In questo periodo il vostro slancio passionale sarà essere diretto, ma non privo di una sensibilità gradita a un partner che finalmente da un po' è abbastanza presente. Il vostro carattere è semplice e pratico anche in amore a patto di non cercare gratificazioni impossibili.

Date una svolta a una storia in stand-by, nel bene o nel male...

A questo punto andiamo pure a mettere in luce il pensiero delle stelle:

★★★★★ lunedì 10 e martedì 11;

★★★★ mercoledì 12, sabato 15 e domenica 16;

★★★ giovedì 13 agosto;

★★ venerdì 14 agosto.

♍ Vergine: voto 6. L'oroscopo inizia subito di gran carriera svelando le giornate migliori: in primo piano martedì e giovedì, ambedue valutati con cinque stelle. L'oroscopo della settimana dal 10 al 16 agosto invita ad approfittare di queste due splendide giornate per giocare eventuali assi nella manica. Invece, sotto quattro normalissime stelle vivrete mercoledì, venerdì e domenica: giornate con poco da sperare ma assolutamente non negative. Per quanto riguarda il periodo "no", cercate di prestare attenzione alla parte iniziale e finale: con tre stelle "sottotono" è previsto lunedì, mentre decisamente da "ko" sarà sabato, sottoscritto solamente da due stelle.

In coppia si risveglia un realismo più vivo e intenso di tante fumose dolcezze apparenti. Ai single invece è consigliato smettere di fissarsi sulla prima idea quando conoscono qualcuno. Le cose possono avere svariate sfaccettature, non bisogna ostinarsi a vederne solo una.

Ecco il resoconto giorno per giorno:

★★★★★ martedì 11 e giovedì 13;

★★★★ mercoledì 12, venerdì 14 e domenica 16;

★★★ lunedì 10 agosto;

★★ sabato 15 agosto.

