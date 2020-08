L'oroscopo di domani 13 agosto, riapre con la nuova classifica stelline e le immancabili previsioni sulla giornata di giovedì. Dunque, sotto analisi astrale la parte centrale della settimana: curiosi di conoscere in anteprima come saranno le stelle in amore e nel lavoro? A dare la risposta sarà come al solito l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento. Quest'oggi in risalto i segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco, ovvero Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Nello specifico, ad avere indicazioni positive riguardanti il frangente esaminato saranno i soli Gemelli, Cancro e Vergine: tutti e tre gli appena citati simboli astrali potranno contare su una giornata altamente fortunata considerata a priori da cinque stelle.

Intanto si preannuncia poco performante il periodo, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni zodiacali di giovedì, per i nati in Leone: il generoso segno di Fuoco avrà a che fare con turbolenze generate da astri dissonanti al segno, in primis la speculare negatività generata dalla quadratura Marte-Giove.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di giovedì 13 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 13 agosto

La nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 13 agosto 2020 è pronta per essere analizzata. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete fino a Vergine.

In apertura abbiamo dato già qualche indizio in merito ai simboli astrali più e meno fortunati, adesso non resta che andare dritti al punto.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★★★: Ariete, Toro;

★★★: Leone.

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 13 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 13 agosto al segno dell'Ariete predice una giornata buona, quasi in tutto. Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi, insieme al vostro aspetto puramente comunicativo, verranno messi senz'altro in risalto.

Ricordate, proprio attraverso la buona comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti. In amore, il vostro umore sarà alto, pertanto ottimo per scambiare quattro chiacchiere con il partner oppure per ammirare la volta celeste alla ricerca di stelle cadenti (visto il periodo ideale). In molti sarete sorridenti ed apprezzerete il dono della vita con tutti i suoi colori. Single, Sole e Mercurio in trigono al vostro Marte nel segno porteranno felicissime intuizioni da sfruttare nelle questioni sentimentali. Se dovete prendere importanti decisioni in amore, questa è sicuramente la giornata giusta, quindi cercate di approfittarne. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale.

Dinamismo, coraggio e perché no, faccia tosta, se ben usati potranno dare ottimi risultati. Voto 8+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di giovedì promettono a voi nativi una giornata informale ma abbastanza bella da vivere, anche se a tratti un pochino impegnativa. In alcune situazioni, specie quelle a carattere interpersonale o in determinate situazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana invita alla calma e alla piena sincerità. In campo sentimentale sarà la giornata ideale da trascorrere insieme al partner e ritrovare quella buona sintonia di coppia ultimamente un po' scemata. Siate voi i propulsori invitando la persona amata a passare una serata diversa, magari con una passeggiata lungomare o una cena a cielo aperto in compagnia delle stelle.

Single, se foste titubanti nei confronti di una persona conosciuta da poco, questa vi mostrerà la sua vera natura permettendovi di gioire della sua personalità: farete scelte in conseguenza di ciò che di interessante questa bella persona vi ispirerà. Nel lavoro intanto, ci saranno molto presto delle trattative che vi riguardano: se avete avuto un'idea geniale, non sprecatela solo perché i tempi non sono favorevoli. Portate avanti ogni cosa con la caparbietà del vostro segno, anche contro le convinzioni di qualcuno che ben sapete. Voto 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo sul prossimo giovedì, indica che sarà senz'altro molto performante il periodo in termini di fortuna e positività.

In alcuni casi noterete nuovi aspetti emotivi nella normale vita di tutti i giorni: non siatene sorpresi! Se vi scoprirete più attenti alle esigenze delle persone che più stimate, di certo riavrete indietro momenti pieni di positività da gestire secondo le vostre esigenze. In amore, l'arrivo di questo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica e vi organizzerete quindi per rendere unica ed indimenticabile questo bel periodo. Aprite il vostro cuore alla persona amata senza alcun timore, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno tanta serenità. Single, se vorrete evitare i rimpianti, tuffatevi nelle cento proposte stellari di questi giorni: un grande amore, un viaggio e tanto ancora, ma solo per pochissimi eletti del segno (l'ascendente farà da anello della bilancia...).

La giornata, in alcuni casi, darà altresì l'opportunità di poter vivere una serata improntata tutta sul romanticismo. Nel lavoro, sarete impegnati nelle vostre mansioni in modo che queste possano rendere sempre al massimo. Indubbiamente, le vostre spiccate qualità pratiche ed organizzative vi saranno di grande utilità. Grazie alla Luna nel segno, idee e intuizioni potranno fare meraviglie per voi Gemelli. Voto 9.

L'oroscopo di giovedì 13 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì sottolinea il fatto che partirà benissimo questo vostro giorno di centro settimana, senza grosse negatività a cui dover porre rimedio. Secondo quanto ricavato dalla vostra Carta Astrale, quindi, il periodo sarà all'insegna della piena positività con ottime opportunità da sfruttare sia in campo sentimentale che in campo lavorativo.

Una sola raccomandazione: l'input dalle stelle è chiaro e limpido invitando a non isolarsi troppo dalla realtà (come alcuni di voi a volte fanno). In amore, quel che non vi mancherà sicuramente sarà l'entusiasmo: sarete carichi e ben felici dell'arrivo delle festività dedicate all'imminente Ferragosto. In tanti potrete trascorrere una dolcissima serata in riva al mare con il vostro partner, da soli oppure con famigliari piuttosto che con gli amici di sempre. Single, Venere in sestile ad Urano lascia prevedere una giornata molto costruttiva e vivace, ricca di sollecitazioni e novità, quindi congeniale a nuove storie d'amore oppure a contatti umani interessanti. Sarà facile innamorarsi, trovare una nuova amicizia e divertirsi insieme senza nessun problema.

Il lavoro poi, in questo periodo vacanziero regalerà svolte e possibilità di riuscita mai pensate. Anche eventuali noie burocratiche prenderanno una piega migliore. Se avete un'attività commerciale navigherete a vele spiegate. Siate grintosi, comunicativi ed espansivi come non mai. Voto 9+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. L'oroscopo di domani prevede che il prossimo giovedì sarà in massima parte poco performante, pertanto da considerare "sottotono" per tanti di voi Leone. Diciamo pure che, in linea generale, questo e quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza. Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più nelle cose che andrete a programmare.

In amore, la "bianca signora" della notte (leggasi la Luna), suggerisce di smettere con l'atteggiamento ribelle di quest'ultimo periodo che non si confà al vostro carattere aperto e tranquillo. Nel rapporto di coppia evitate di puntualizzare sempre tutto, dando magari l'impressione di essere troppo rigidi: cercate di rilassarvi, senza creare problemi inesistenti. Single, una pausa di riflessione sul vostro stile di vita o su quanto vi sta succedendo in questo periodo, non potrebbe che giovarvi. Il suggerimento della Luna: lottate a viso aperto contro eventuali tiri mancini del destino, solo così riuscirete come trarre vantaggio da ciò che all'inizio non appare come favorevole. Nel lavoro, riflettori puntati sulla parte economica.

Se doveste rendervi conto che un progetto non ha più le possibilità di riuscita messe in conto, accantonatelo momentaneamente oppure, nel caso troviate punti deboli, rafforzateli. Se ci sono ostacoli e siete sicuri che quanto intendete realizzare è nelle vostre possibilità, affrontateli senza timori. E' consigliato mettere mano a tutto ciò che vi trascinate dentro da tempo. Voto 7.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 13 agosto, annuncia che partirà molto bene la giornata in questa parte della settimana, con un avvio senz'altro in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali vostri slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi, saranno in grado di stupire le persone che avete attorno.

L'ottima energia positiva che vi accompagnerà da adesso in poi, per qualche altro giorno, condizionerà non poco le prossime scelte di vita: non fatevi prendere troppo la mano dall'entusiasmo però... In campo sentimentale, le stelle saranno magnanime con voi e vi regaleranno una splendida giornata piena di gioia ed emozioni. In serata, quando il cielo inizierà ad illuminarsi, potrete, per i più fortunati, trascorrere dei momenti magici magari in riva al mare accanto alla persona amata. Single, avrete una gran voglia di lasciarvi alle spalle tante piccole noie e delusioni che hanno caratterizzato l'ultimo periodo. Finalmente le stelle sembrano concedervi una buona occasione: non sciupatela! Nel lavoro, per concludere, avrete tutte le possibilità per sentirvi soddisfatti ed a vostro agio. Sappiate che il cielo vi darà una carica formidabile per realizzare eventuali nuovi progetti. Voto 9.

