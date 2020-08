L'oroscopo di domani 17 agosto, è pronto a dare le giuste info (si spera) sul primo giorno di questa nuova settimana. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, in questo contesto messi sotto analisi in relazione ai primi sei simboli astrali. Pertanto in primo piano oltre alle immancabili previsioni zodiacali di lunedì, troviamo la classifica a stelline interessante i segni da Ariete a Vergine, il tutto corredato come sempre da consigli e dritte da sfruttare nel quotidiano. Bene, iniziamo a dare qualche breve anticipazione in merito ai segni osservati. Diciamo subito che ad avere massima compatibilità con le attuali effemeridi saranno soprattutto gli amici nativi in Leone.

I nativi nel simbolo astrale di Fuoco troveranno sulla loro strada una meravigliosa Luna in Leone, in entrata nel segno proprio questo lunedì alle ore 07:38 del primo mattino. Si annuncia altresì una giornata sicuramente prospera anche per gli appartenenti a Toro, in questo contesto considerati a massima positività. Buon lunedì anche per coloro del Cancro e della Vergine, ambedue valutati in queste previsioni zodiacali in giornata buona, anche se nel complesso basata sulla solita routine. Invece in decisa apprensione gli amici appartenenti a Gemelli e Ariete, pronosticati dalle stelle in periodo "no".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di lunedì 17 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 17 agosto

Un nuovo giorno sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al primo giorno della settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo sarà la nostra esclusiva classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata del 17 agosto 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. In apertura abbiamo già svelato gran parte della valutazioni, adesso non rimane che andare a confermare quanto detto in apertura.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

: Leone - Luna nel segno; ★★★★★: Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali di domani, 17 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. L'oroscopo di domani 17 agosto al segno dell'Ariete preannuncia un avvio settimanale non troppo soddisfacente. Infatti, è previsto l'arrivo di una giornata segnata probabilmente da un pessimo "ko": a questo giro ci sarà da fidarsi? Lo scoprirete, intanto aspettate di vedere come evolverà la situazione generale per poi giudicare o tirare le somme al periodo. Per evitare guai intanto, mettetevi al sicuro in primis evitando di esporvi inutilmente.

In amore, con Giove, Plutone e Saturno opposti al vostro Marte nel segno, mettete in preventivo dei malumori nel rapporto di coppia. Ad eventuali distrazioni del partner chiederete spiegazioni che però non si riveleranno esaurienti. Probabilmente vi farete dei film mentali che con la realtà non avranno nulla da spartire. Single, anche la Luna vi remerà contro (specularità negativa al 60%). Scontrosi e di poche parole, preferirete agire seguendo l'istinto senza dare troppe spiegazioni a chi non dovesse capire alcune vostre scelte. Nel lavoro, giornata faticosa: sarete obbligati a tenere in considerazione il parere di persone influenti, pur non condividendone la validità. Oltre a questo, la concentrazione lascerà un po' a desiderare e dovrete sudare sette camicie per mettere a punto i dettagli di un certo progetto.

Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Le previsioni astrologiche di lunedì indicano che partirà benissimo questo vostro lunedì di inizio settimana, soprattutto se appartenenti alla prima o alla seconda decade del mese. Un po' meno per gli altri, ma quest'ultimi si riprenderanno già dal primissimo pomeriggio. Gli astri del giorno, visto il buon momento per tanti Capricorno, invitano a tenere alto il morale anche in caso di problematiche aperte. In amore, andranno bene le vicende sentimentali, anche perché il vostro fascino e la vostra simpatia acquisteranno una luminosità speciale. Un dono inatteso da parte del partner vi riempirà il cuore di gioia e renderà perfetta questa giornata. Single, la Luna riesce sempre a farvi sorridere ma questa volta a l'avrete come nemica (quadratura a Urano).

A portare tanta positività, allegria e vitalità nella vostra giornata sarà Venere e Giove in sestile al vostro Urano: sentirete il bisogno di divertirvi e di concedervi dei piacevoli momenti di svago con le persone a cui volete bene. Nel lavoro, tante piccole cose andranno finalmente a posto regalandovi serenità e soddisfazioni anche di tipo finanziario. Saranno favoritissimi gli acquisti del dopo-vacanza, per voi stessi, gli amici o per la vostra abitazione. Voto 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, prevede che il prossimo lunedì sarà "sottotono" per voi Gemelli. Diciamo che in linea generale questo e quanto fatto trapelare dalle effemeridi di vostra competenza.

Comunque, non sarà il caso di fare drammi se le cose non dovessero girare come vorreste: avrete quello che vi spetta, ma vi toccherà mettere ancora un pizzico di impegno in più nelle cose che andrete a fare. In amore, il desiderio di stabilità affettiva potrebbe portare a forzare le decisioni del partner; non mettete alle strette la persona amata ma datele il tempo di riflettere. Single, in amore, inutile lottare per avvicinarvi ad una persona troppo diversa da voi; meglio stare da soli per un po' ed aspettare un'altra occasione. Nel lavoro siete partiti bene, perciò non gettate la spugna di fronte alla prima difficoltà: non è da voi Gemelli... Se siete insicuri o vi sentite poco inclini a farcela da soli, chiedete pure il sostegno di una persona di fiducia, vedrete che sarà tutto più facile.

Voto 7-.

L'oroscopo di lunedì 17 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di lunedì predice una giornata di routine in generale. Un po' a rilento nella parte riguardante le pubbliche relazioni, per il resto accettabile. Dunque, in generale calma e pronti a pensare prima di agire: potrebbero verificarsi delle turbolenze che renderanno meno scontate alcune questioni ma anche più problematici eventuali rapporti affettivi. Non è da escludere un persistente malcontento da e verso il partner, sappiatelo. In amore sfruttate questo giorno di routine: le stelle saranno abbastanza favorevoli in quasi tutti i settori, a patto si saper pensare e agire da positivi.

Passando dalle parole dolci e affettuose ai giochi d'amore più stuzzicanti, riuscirete a condurre il vostro rapporto di coppia nel migliore dei modi. Single, nulla sarà scontato o banale durante questa giornata, quindi aspettatevi qualche sorpresa. Diciamo che potrebbe presentarsi a breve l'occasione della vostra vita. Cercate di non perdere i doni della vita per troppa leggerezza che (a volte) mettete nelle cose. Nel lavoro, in particolare nella scalata al successo, niente potrà fermarvi. Sarete colmi di energie, pronti a mettere a tappeto gli avversari ed a imporre senza condizioni le vostre regole. Ogni tanto ricordatevi che non siete soli, considerate anche le esigenze altrui. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'.

L'oroscopo di domani prevede che la giornata di avvio settimanale sarà tutta all'insegna della Luna in Leone, nel frattempo in sinergia con uno splendido Sole nel segno in trigono a Marte. In questi giorni l'estate entra nel vivo: sarà molto bello lasciarsi trascinare dagli entusiasmi, a patto di non perdere di vista certe precauzioni. In generale l'Astrologia delinea una situazione molto promettente a coloro con problemi importanti da risolvere. In amore, a voi nativi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa! Vivrete dei momenti indimenticabili e come conseguenza diretta otterrete il ripristino della serenità famigliare. Single, l'amore sta bussando alla vostra porta grazie alla posizione della Luna: sarà questo il momento ideale per vivere con slancio ed entusiasmo ogni rapporto a stampo affettivo.

Non formulate troppi pensieri e non interrogatevi in maniera assillante sul futuro ma vivete e godete di quello che verrà: sarete ampiamente felici. Nel lavoro, molti di voi del segno sarete soddisfatti del fatto che riuscirete a portare a termine con successo una mansione difficile e spigolosa. Questo alimenterà l'autostima e la vostra voglia di fare. Voto 10+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 17 agosto, indica una giornata positiva in amore. La Luna in Leone risulterà "buona" per gestire alcune discrepanze nel rapporto sentimentale. Nel complesso il periodo sarà normale, non troppo pesante in termini di impegni ma nemmeno da prendere in modo superficiale.

Per qualcuno di voi Vergine le incombenze quotidiane stanno diventando sempre più pressanti, giorno dopo giorno: calma! Qualcuno presto verrà in vostro aiuto. In campo sentimentale, avrete tendenza a sognare ad occhi aperti e ad idealizzare la situazione, il che vi permetterà di superare i vostri dubbi e di rassicurare il vostro partner. Single, in amore verrete sedotti dalle dolci parole di una persona che sta perdendo la testa per voi. Non scappate, perché la Luna vi farà vivere dei momenti felici in compagnia di persone che condividono i vostri stessi interessi e le vostre stesse passioni. Nel lavoro, dopo un periodo morto, la ripresa sarà in fase positiva. Avrete a vostro favore i venti della ragione, pertanto vi sentirete finalmente in pace ed in armonia con i colleghi. Voto 8+.

