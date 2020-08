L'oroscopo di domani 15 agosto, annuncia una giornata spettacolare per alcuni segni, in primis per quelli facenti parte della ristretta cerchia dei "prescelti" dalle stelle. In primissimo piano in questo contesto le previsioni zodiacali di Ferragosto. Ad essere valutati, i sei segni rientranti nella prima metà dello zodiaco, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Intanto, a far ben sperare, specialmente sul lato sentimentale, la presenza di una meravigliosa Luna attualmente in sosta nel comparto dei Gemelli ma pronta a sbarcare nel segno del Cancro proprio ad inizio mattinata. Dunque si preannuncia una giornata ferragostana tutta all'insegna della Luna in Cancro.

Allora, curiosi di conoscere in anteprima quali sono i segni additati dagli astri come fortunati? Diciamo subito che ad avere la meglio saranno senz'altro coloro nativi in Cancro, segno al "Top di Ferragosto", con i Gemelli sottoscritti in classifica con le cinque stelle della buona fortuna. Ad avere campo libero questo sabato saranno di certo anche coloro appartenenti a Toro e Leone. Ambedue i suddetti simboli astrali avranno astri abbastanza favorevoli, per questo sono stati classificati con le quattro stelline dei periodi buoni, di solito considerati routinari. Invece, si profila molto diverso il periodo nei riguardi di altri due segni, in questo caso preventivati in giornata "no": diciamo che ad avere problemi potrebbero essere indicativamente coloro nativi in Ariete e Vergine, entrambi preventivati con un inizio weekend in salita.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica di Ferragosto per poi passare all'Oroscopo di sabato 15 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica di Ferragosto, le stelle del 15 agosto

Ansiosi di sapere quali saranno i segni al top previsti per questo prossimo sabato ferragostano? Bene, andiamo a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline di Ferragosto, in questo caso cadente ad inizio weekend del 15 agosto 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Abbiamo già anticipato i favoriti come anche coloro in periodo "no", quindi adesso non resta altro da fare se non passare direttamente a visionare il riepilogo completo espresso dalle stelline quotidiane.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo di domani, segno per segno:

Top di Ferragosto : Cancro - Luna nel segno;

: Cancro - Luna nel segno; ★★★★★: Gemelli;

★★★★: Toro, Leone;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Previsioni zodiacali di Ferragosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★. L'oroscopo di domani 15 agosto al segno dell'Ariete presume possa portare un po' di flemma e tanta farraginosità. Infatti questo Ferragosto è stato identificato leggermente "sottotono" in primis nei riguardi della situazioni legate agli affetti: date alla giornata l'impronta della facilità che si merita, senza forzature o apprensioni di sorta. In amore, la voglia di qualcosa di nuovo nel rapporto di coppia vi farà pensare e ripensare: sappiate che questi problemi si risolvono molto meglio in due.

Allora cercate di scoprire eventuali differenze caratteriali, tenendo presente che potrebbero essere proprio queste un ottimo spunto di unione e non soltanto per fomentare litigi. Single, se oggi non vorrete affidarvi a speranze che ritenete vane, prendetevi cura di voi stessi ed aspettate che il campanello dell'amore suoni un'altra volta. Non spaventatevi della solitudine, la vita da soli rappresenta un'occasione unica per capire a fondo se stessi: analizzate con sincerità i vostri limiti e le vostre potenzialità. Nel lavoro, per ottenere risultati sarà necessario assicurarsi che le vostre iniziative poggino su basi stabili e su una perfetta organizzazione. L'ordine deve spazzare via ogni possibilità d'errore: affidatevi alla perizia, più che alla fortuna.

Applicatevi con costanza, se volete ottenere dei risultati che non siano solo esteriori e di facciata, ma anche sicuri e durevoli nel tempo. Voto 7.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di sabato indicano l'arrivo di un 15 agosto abbastanza discreto, sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In via di massima voi del Toro sarete animati da una leggera euforia e in qualche caso anche pronti a prodigarvi più del solito per rendere vivibile al meglio il periodo. In campo sentimentale, cercherete e troverete con il partner un'intesa più profonda e sincera, perché l'amore è un bene prezioso. Finalmente potrete vivere serenamente il vostro tempo insieme, magari in riva al mare o semplicemente seduti in balcone, sul divano o in giardino, in totale armonia.

Single, avrete una giornata all'insegna della tranquillità più assoluta, grazie ad un'ottima posizione dei pianeti nel vostro segno, quindi liberate la fantasia una volta per tutte e vivrete attimi irripetibili che difficilmente potrete dimenticare. Nel lavoro, non dovete avere paura di niente perché ogni cosa sarà alla vostra portata: basterà volerlo. Sfoderate dunque, grinta e fantasia, mostrandovi sicuri della vostra competenza e dei mezzi che avete a disposizione in questo momento. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo in questo frangente, indica una giornata che si presenterà ottima sotto svariati aspetti. Il migliore senz'altro sarà sul lato parentale o delle amicizie strette.

Per chi avesse in programma lauti pranzi o cene da sfinimento, un consiglio da annotare: troppo cibo, condimenti pesanti, dolci a go go innaffiato da alcolici, come pure le sfiziose "bollicine", sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! In amore intanto, gli astri vi influenzeranno in maniera eccitante, tale da riuscire a sedurre il partner anche solo con un sorriso ammiccante. L'influsso del cielo terrà vivo l'amore nelle coppie di sempre e sarà dolce anche per le storie che hanno avuto problemi in passato. Single, sostenuti da una Luna in Cancro ancora favorevolissima, potrete godere un giorno d'intense sensazioni. La felicità appaga il corpo ma nutre soprattutto la mente.

Concentratevi sugli aspetti reali della vostra vita; saranno a dir poco fantastici. Il vostro stato d'animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di manifestare i vostri sentimenti verso una persona a voi cara. Nel lavoro, sabato movimentato e produttivo, ma positivo. Momento ideale per riorganizzare le idee ed i programmi; valutare prospettive di cambiamenti futuri ed utilizzare i rapporti sociali per migliorare la vostra attuale posizione. Voto 9.

L'oroscopo di sabato 15 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno di Ferragosto'. L'oroscopo sulla giornata di sabato preavvisa l'arrivo un ottimo inizio weekend, senza esagerazione, portatore di gioia e speranze nuove a tantissimi di voi del Cancro.

Sicuramente gran parte della giornata di questa parte della settimana sarà solare e pregna di effetti positivi già a partire dalla primissima mattinata, merito di un'ottima Luna in congiunzione a Venere, entrambi presenti nel segno. In amore, il vostro rapporto di coppia potrebbe dare molto di più di quello che attualmente vi da e di questo ne siete più che convinti. Quindi ad aiutarvi ci penserà la Luna, scatenando la vostra immaginazione o rendendo la giornata perfetta. Single, saranno proprio i sensi a regalare le sorprese più belle e gli incontri più eccitanti, facendovi vivere momenti d'amore indimenticabili. Ci sarà fermento per voi del segno, perché sembra finalmente arrivato il momento di prendere quelle decisioni importanti che rimandavate da tempo.

Nel lavoro, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi, tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti. Non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego e farvi primeggiare, non solo per le vostre idee, ma anche per la vostra bella immagine. Voto 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede un buon Ferragosto, anche se in massima parte valutato con le quattro stelle indicative di routine e normalità assoluta. Dovete lavorare su quei rapporti che risentono di un pizzico di tensione, infondendo magari più serenità e spontaneità alle vostre azioni quotidiane: questo suggerimento è valido soprattutto in ambito lavorativo nonché in famiglia.

In amore, assieme al partner farete progetti importanti per il futuro e la serata porterà una ventata di passionalità anche nelle relazioni sentimentali più pigre e rassegnate. Single, avrete bisogno di stare in dolce compagnia ma ancor di più con persone disposte ad ascoltarvi e ad aiutarvi ad analizzare alcuni problemi. Quindi non lasciatevi influenzare dal passato: cancellate i fantasmi, eliminate la nostalgia e pensate solo al futuro: presto arriveranno sicuramente delle piacevoli novità! Nel lavoro, il buongiorno si vede dal mattino ed a giudicare dall'umore la giornata si annuncia dinamica, con novità e progetti vincenti. Cogliete le occasioni che il destino vi offrirà, accettando una proposta interessante per il vostro futuro.

Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★. L'oroscopo di domani, sabato 15 agosto, prevede che partirà abbastanza male questo vostro sesto giorno dell'attuale settimana. In amore, a causa di flussi astrali negativi sprigionati da Marte in quadratura a Giove e Plutone, nel contempo speculari negativi al 70%. La tensione in generale ma soprattutto nei rapporti famigliari, diverrà bollente. Cercate di trovare un punto di incontro con le persone che amate, così eviterete delusioni annunciate. Esasperare le situazioni non conviene, dedicarvi di più al partner invece sarebbe l'ideale: vedrete che insieme risolverete tutti i problemi del momento. Single, la situazione astrale del vostro segno vi permetterà di guardare ogni cosa in maniera diversa, mentre i nostalgici avranno voglia di riaprire una vecchia storia; l'incertezza di questa scelta li farà desistere dal farlo. Nel lavoro, giornata di attesa, perché in questa fase avrete la sensazione di trovarvi in fila, una lunga fila, in attesa del vostro turno. Voto 6.

E' possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.