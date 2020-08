Raramente il lunedì appare privo di difficoltà di concentrazione sul lavoro e di privo di nervosismo in amore, e ovviamente quella di domani 17 agosto 2020 sarà una giornata che arrecherà molta distrazione ai nati del segno dei Pesci e molto cattivo umore per il segno dell'Ariete.

Però potrebbe andare peggio, ad esempio, come al segno dei Gemelli che dovranno riprendersi dopo una "caduta" in ambito professionale, e la Vergine che dovrà evitare di arrabbiarsi troppo.

In basso però sono presenti tutti i 12 segni dello zodiaco.

Cancro paziente

Ariete: purtroppo dovrete far fronte a malumori personali, all'interno della coppia e ad una mole ingente di faccende burocratiche da sbrigare.

Dovrete rimboccarvi le maniche e prepararvi anche alla sfida più ardua della settimana.

Toro: troverete una discreta dose di fortuna che vi darà qualche marcia in più per trovare un lavoro che vi soddisfi. Sicuramente i colloqui che dovrete affrontare saranno impegnativi, ma apparirete in forma e brillanti come effettivamente siete nella vita quotidiana.

Gemelli: un affare potrebbe non andare in porto, a cui seguiranno altri che non vi regaleranno soddisfazioni a tutto tondo. Darsi da fare sarà più produttivo che starsene con le mani in mano a piangersi addosso, quindi non demordete alla prima disfatta.

Cancro: questo lunedì dovrete essere pronti ad ogni incombenza, quindi armatevi di pazienza e di tanta carica da manifestare sul posto di lavoro.

I colleghi ne rimarranno letteralmente affascinati, perché ci sarà anche più coraggio e intraprendenza del solito.

Leone: sfruttare il lunedì per programmare la vostra tabella di marcia settimanale non è da voi, ma sarà necessario questa volta per potervi preparare ad una settimana di fuoco sul settore professionale.

Dovrete soltanto fare attenzione allo stress.

Vergine: la scarsa attitudine all'ambito lavorativo di questa giornata vi farà seriamente innervosire, ma saprete comunque che dopo un po' di svago riuscirete a riacquistare la concentrazione che avete perduto. Fate qualcosa di divertente, vi risolleverà l'umore.

Capricorno in visibilio

Bilancia: molti ostacoli saranno lì appositamente per mettervi alla prova, ma naturalmente avrete bisogno di un supporto valido per non soccombere alla fatica. Ricaricarvi prima che la situazione si farà 'scottante' sarà una buona opzione.

Scorpione: finalmente arriveranno delle remunerazioni economiche e finanziarie che servivano alle vostre esigenze, ma fate attenzione a come spendete i vostri soldi. Ricordate che le cose importanti dovranno essere messe in primo piano.

Sagittario: le problematiche di inizio settimana finiranno per influenzare pesantemente la sfera amorosa e i rapporti all'interno della famiglia di origine. Fate in modo che ciò non accada, o che si ripercuota nel modo meno pesante possibile.

Capricorno: avrete dei balzi nel mondo del lavoro che vi daranno motivo di pensare che le cose per voi stanno sensibilmente migliorando, e che non si tratta semplicemente di un 'abbaglio' preso a causa dei vostri desideri.

Acquario: se ogni cosa sarà abbastanza soddisfacente, voi soddisfatti non lo siete quasi mai. Ad ogni modo, avrete dei successi sul lavoro che una volta ottenuti vi faranno mancare l'intesa amorosa che già in questo periodo si è messa un po' da parte.

Pesci: un imprevisto avrà delle ripercussioni molto forti su molti settori, soprattutto per quelli che al momento necessitano di molto più impegno da parte vostra e non potranno essere rimandati. Un progetto in essere potrebbe rivelarsi più tosto di quel che avevate immaginato.