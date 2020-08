L'Oroscopo di domani 17 agosto è pronto a valutare la giornata attraverso la classifica stelline e relative predizioni astrali. In evidenza l'astrologia riservata ai segni da Bilancia a Pesci, quindi la seconda metà dello zodiaco. Di contorno, come da prassi, l'attesa valutazione quotidiana sull'amore e sul lavoro. Ansiosi di dare uno sguardo al pensiero delle stelle? Intanto, in bella evidenza direttamente per bocca dell'astrologia applicata al periodo, l'ingresso di una speciale Luna in Leone. L'astro della Terra senz'altro favorirà l'amore, l'amicizia, la famiglia e gli affetti in generale; ovviamente non per tutti i segni.

A proposito di predizioni fortunate, diciamo subito che a poter contare della massima collaborazione di stelle esclusive e di parte saranno solamente due segni, ovviamente prescelti tra i sei in osservazione in questo contesto. Di certo, ad avere il massimo supporto da parte degli astri saranno in primis Sagittario e Pesci, duo valutato nel contesto con le cinque stelline della buona sorte. Altresì, giornata abbastanza facile anche per Capricorno e Acquario, in questo caso accreditati con le quattro stelle della normalità. Per chiudere questa breve anteprima, vediamo quali saranno i segni messi alle strette da fluttuazioni astrali negative: le previsioni zodiacali di lunedì indicano poco performante la ripartenza della settimana per coloro che appartengono a Bilancia e Scorpione.

Ambedue i segni sono stati rispettivamente considerati in giornata sottotono e da Ko".

Iniziamo pure a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di lunedì 17 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 17 agosto

In base alla carta astrologica del primo giorno della settimana in arrivo, a risultare positivi saranno ben quattro segni sui sei analizzati.

Infatti, secondo quanto evidenziato dalle effemeridi del periodo e riportato fedelmente nella nostra classifica stelline della giornata di lunedì 17 agosto, ad avere la meglio saranno Sagittario e Pesci. Al secondo posto spicca la presenza di Capricorno e Acquario con, nelle ultime due posizioni, Bilancia e Scorpione.

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: Scorpione.

Previsioni zodiacali di domani 17 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★. L'oroscopo di lunedì 17 agosto indica una giornata decisamente informale, abbastanza buona da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In generale, specie nelle relazioni interpersonali, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra "santa pazienza". In amore, intanto, visto che siete stufi del solito tran tran non lamentatevi, anzi, cercate di essere più elastici. Diciamo che dovete sforzarvi di non guardate il vostro partner sempre con l'occhio critico, di certo la relazione ne gioverà.

Consiglio: mai stuzzicare troppo la persona amata, poiché alla fine potrebbe perdere la pazienza e allora... Single, dovrete sfoderare la grinta e difendere la solitudine che avete scelto in amore. Tutta quella gente attorno a voi porterà in dote una virtù che amate poco: l'arroganza. Prendete le distanze, cercate solamente una persona che sprigioni tenerezza ma non accontentatevi. Sul lavoro, il fisico sarà stressato, dunque sforzatevi di recuperare tono e capacità di tenuta. Tenete intanto gli occhi bene aperti nell'ambiente dove operate, perché qualcuno potrebbe cercare di crearvi dei problemi mettendovi in cattiva luce con i vertici (a buon intenditor, poche parole...). Voto: 7-

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★.

Le previsioni zodiacali di lunedì offrono un giudizio a priori senz'altro poco favorevole per voi dello Scorpione. Urano e Marte si troveranno posizionati in modo speculare negativo al 90% rispetto al vostro segno. Cosa fare dunque? Il consiglio in questi casi è fare poco e portarlo avanti con la massima concentrazione. In amore, meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni, infatti, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, soprattutto in ambito sentimentale sappiate essere dolci e comprensivi con il partner e la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante. Single, l'oroscopo di lunedì indica che un ritorno di fiamma metterà a dura prova il vostro stato: cercate di resistere, non è detto che un periodo d'evasione amorosa potrà farvi bene.

Già avete tanti grattacapi, non cercatene altri, ok? Rimandate a giorni migliori le eventuali vostre focose avance. Nel lavoro, "la calma è la virtù dei forti", recita un famoso proverbio. E sarà proprio la calma che vi permetterà, anche nelle situazioni più complicate, di trovare il sistema migliore per affrontare le difficoltà e ribaltare risultati che in un primo momento sembravano a vostro svantaggio. Voto: 6

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo del 17 agosto al Sagittario indica un inizio settimana davvero superiore a ogni più rosea attesa. Diciamo pure che la giornata di lunedì sarà positiva in più di qualche settore della vita, grazie soprattutto alla speculare positività di Venere e Urano, tra loro in ottimo sestile.

In amore, gli astri invogliano a stare sereni: le stelle del periodo faranno il tifo per voi e vi aiuteranno a vincere le paure, soprattutto nel vostro rapporto di coppia. Troverete il coraggio di confidare le vostre emozioni e di rinnovare le promesse alla persona che amate, forse tenute in serbo da tanto tempo. Single, non avete di certo i peli sulla lingua quando si tratta di mostrare la portata dei vostri desideri alla persona che vi interessa, vero? Bene, il modo in cui andrete ad atteggiarvi però dovrà essere quanto più disarmante possibile, in modo da rendere più facili sia il successo che l'eventuale conquista. Il vantaggio diciamo che sarà dato semplicemente dall'essere solo voi stessi...

Sul lavoro, questo lunedì dovrete essere flessibili e pronti ad afferrare tutte le nuove esperienze che vi si presenteranno. Altresì, dovreste anche cercare di domare le vostre molteplici impulsività. Voto: 9

Oroscopo di lunedì 17 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. L'oroscopo della giornata di lunedì 17 agosto svela un periodo in gran parte discreto, ovviamente da vivere con stretta sorveglianza sulle cose e sulle situazioni che andrete a fare/affrontare. Diciamo che, se riuscirete a creare quel giusto mix tra intraprendenza, curiosità e concentrazione potreste avere indietro abbastanza soddisfazioni. Diversamente, il rischio di incappare in qualche generosa arrabbiatura sarà altamente probabile.

In amore è bello godere della dolce compagnia del partner, anche solo stando semplicemente comodi sul divano, magari mentre si guarda insieme il film preferito. Diciamo che per essere felici non serve per forza fare qualcosa di nuovo o di interessante. Anche la stessa routine, se presa con l'animo giusto, risulta appagante. Senz'altro in molti state andando nella direzione giusta, quindi bravissimi! Però non lasciatevi bloccare da ripensamenti o paure ingiustificate ma mantenetevi focalizzati sull'obiettivo finale. Single, avete proprio bisogno di prendere la vita alla leggera e per questo (forse) potreste fare qualcosa di ingenuo e poco ragionevole di cui in seguito senz'altro vi pentirete.

Tranquilli, uno strappo alla regola si può sempre fare, anche perché il tempo a vostra disposizione farà la differenza. Nel lavoro, invece, valutate bene una proposta inerente a un cambio di mansione o sede operativa. Se vi dovesse essere richiesto, prendete tempo e non decidete dall'oggi al domani ma riflettete. Voto: 8

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di lunedì, in generale, preannunciano un periodo tranquillo, improntato quasi tutto verso un'ordinaria e scontata routine. Nel frangente, questioni pratiche o piccoli problemi economici potrebbero creare disagi, e ciò richiederà attenzione e anche una certa cautela. Occhio soprattutto se avete dei conti economici in sospeso o tasse arretrate da saldare!

In amore, la giornata si presenterà buona sin dal mattino, pertanto vivetela spensieratamente, ovviamente con la persona giusta al vostro fianco. Anche se qualche incomprensione sarà inevitabile, diciamo che riuscirete ad affrontare tutto con molta serenità godendovi la vita senza crearvi ulteriori problemi. Single, grazie alla simpatia e alla comunicativa che da sempre vi contraddistinguono, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potreste persino fare incontri interessanti o nuove amicizie. Nel lavoro, l'oroscopo indica che sarete socievoli e aperti come non mai. Quasi ogni tassello si sistemerà praticamente da solo nel giusto posto, come messo in preventivo nella vostra personale tabella di marcia.

Voto: 8+

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo di lunedì 17 agosto indica una giornata di inizio settimana più che buona, anzi, diciamo pure ottima. Grazie a Giove, Plutone e Saturno in generoso sestile verso il vostro Nettuno, non avrete difficoltà a portare a buon fine il periodo. Quindi non perdete tempo e datevi da fare: i risultati vi sorprenderanno. Relazioni sociali in primissimo piano, molto piacevoli sul piano privato e utilissime nei rapporti interpersonali. Alcune questioni da risolvere, ai vostri occhi potrebbero sembrare di poca importanza: fate attenzione a non prendere nulla sottogamba, ok? In amore, la vita sentimentale scorrerà senza intoppi: con la persona amata riuscirete a stabilire finalmente un rapporto basato sulla serenità e sul rispetto reciproco; continuate così e tutto sarà speciale... Single, avrete la capacità di mettervi in risalto e di migliorare le vostre qualità di persuasione. Sarà tempo di optare per nuovi incontri con l'obiettivo di gettare il vostro destino tra le braccia di chi vi merita. Nel lavoro, avrete la possibilità di adottare dei cambiamenti ma dovrete analizzare i vostri limiti. Per non fare dei passi avventati, mettendo in pericolo il vostro operato, agite con prudenza. Voto: 9+