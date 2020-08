L'oroscopo di domani 19 agosto relativamente ai primi sei segni zodiacali in evidenza, oltre all'attesa classifica stelline quotidiana, anche le predizioni astrali su amore e lavoro. In osservazione i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire quali sono le ultime novità riservate dalle stelle ai segni della prima sestina? Vediamo di soddisfare subito l'eventuale sete di sapere annunciando prontamente una splendida giornata per gli amici della Vergine, quest'oggi posizionati al "top del giorno" grazie all'ingresso nel proprio settore di una splendida Luna in Vergine.

Invece, sempre parlando in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto, ad avere a che fare con un periodo abbastanza ostico sarà solamente un segno. Le previsioni zodiacali di mercoledì non hanno alcun dubbio in proposito: a risultare sotto stress saranno coloro nativi del Toro. Purtroppo questo generosissimo segno è destinato a vedersela con una giornata "sottotono" dovendo lottare contro la speculare negatività restituita da Venere e Giove in reciproca opposizione.

Andiamo pure al responso finale approfondendo prima la scaletta con le stelle del giorno e poi andando a mettere in evidenza l'Oroscopo di mercoledì 19 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 19 agosto

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline quotidiana, nel frangente interessante la giornata del 19 agosto 2020. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Bilancia a Pesci.

Nell'anteprima messa in evidenza poc'anzi, a risultare vincenti a questo giro sarà la Vergine, considerata dall'Astrologia quotidiana al top per merito della Luna nel segno. In coda alla scaletta del periodo invece solo il Toro, purtroppo sottomesso alla dura prova di astri particolarmente dissonanti rispetto al segno.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★★: Toro;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani, 19 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★. L'oroscopo di domani 19 agosto al segno dell'Ariete predice una giornata decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali. Sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. In amore, le stelle del prossimo mercoledì esalteranno il livello di comunicazione ed intesa con la persona amata e vi faranno vivere momenti da mille e una notte.

Quelli che hanno da poco iniziato un rapporto affettivo sapranno coltivarlo con passione, perché diventi qualcosa di stabile e duraturo. Single, con la Luna in aspetto favorevole, tutto filerà liscio. Una passeggiata in riva al mare o al lago o in montagna, v'ispirerà pensieri di pace e di felicità invogliando a sognare. Una giornata senza aspettative potrebbe diventare magica, grazie ad un inaspettato invito (aperitivo o cena?) da parte di una persona molto interessante. Nel lavoro, sarete molto generosi con le persone che vi circondano ed avrete la possibilità di acquisire la stima di tutti. preparatevi ad operare finalmente in un ambiente positivo. Voto 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★.

Le previsioni astrologiche di mercoledì all'orizzonte vedono stagliarsi per voi Capricorno un giovedì davvero poco sostenibile, soprattutto sul lato affettivo e, più in generale, nei rapporti interpersonali. A rendere poco confortevole la giornata, rendendola in questo caso "sottotono", certamente astri poco affabili verso il vostro simbolo astrale. In amore la vita si sa, non è solamente fatta di rose e fiori e di tanto in tanto ci si punge anche con qualche spina. Potrebbe toccare a voi nel corso di questa giornata. Per qualcuno potrebbe esserci un momento di tremore: la persona amata sembrerà voler prendere le distanze o potrebbe essere meno di disponibile del solito. Pazientate, vedrete che sarà solamente una giornata particolare e passerà in fretta.

Single, il momento non sarà proprio roseo ma dovrete pazientare ancora un po'. Presto le stelle incoraggeranno l'espansività e la socievolezza di chi sapete; altresì, la vita sociale sarà ravvivata da nuovi ed interessanti incontri. Nel lavoro, per farla breve, avete sicuramente peccato di superficialità dando per concluso ed acquisito qualcosa che invece era ancora nel viso. La cosa più difficile da fare sarà quella di tornare sui vostri passi ed ammettere l'errore di valutazione. Ma non avrete scelta se volete rimediare. Voto 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo indica che partirà non molto bene questa giornata di metà settimana, per poi riprendersi lievemente a tarda sera.

Le predizioni di mercoledì pertanto, indicano un periodo interessato dalla più scontata delle normalità. Se affronterete le situazioni con lo spirito giusto potrebbe essere anche un buon momento per iniziare a pensare più in grande. In amore, il cielo vivacizzerà l'intesa ed il buon dialogo. Perfetta però dovrà essere la comunicazione e la bravura nell'esternare al partner le vostre sensazioni. Lui (o lei) sarà al centro dei vostri interessi e capirete finalmente ciò che vi rende felice, così, seguendo i vostri sogni realizzerete sicuramente anche quelli del partner. Single, l'amore vi coccolerà e la tenerezza vi sedurrà: allora, approfittate di tanta stellare benevolenza e non siate titubanti!

Sappiate che è arrivato il momento perfetto per pianificare l'arrivo di una nuova ed interessante storia d'amore. Nel lavoro infine, le cose si metteranno abbastanza bene. In alcuni casi riceverete più di quanto vi sareste aspettato; sarà per voi una vera sorpresa. Infatti, tutto cambierà in base alla visione che avete delle cose e non alle cose stesse. La pazienza per svolgere un compito importante non vi mancherà, ma avrete anche la voglia di un meritato riconoscimento per i vostri sforzi. Voto 8.

L'oroscopo di mercoledì 19 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di mercoledì preannuncia un periodo più che ottimo, diciamo pure quasi al limite della perfezione.

Pronti a gongolare? Certo che si, anche perché gli astri saranno benevoli con voi non solo questo mercoledì ma anche parzialmente il prossimo giovedì. In amore, sarete in splendida forma, vi sveglierete pronti per vivere al meglio ogni singolo istante di questa giornata e riuscirete a contagiare tutte le persone che avete intorno, anche solo con la vostra "contagiosa" allegria. Si prevedono altresì, nella vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza. Single, saranno molti i pianeti che vi infonderanno una bella carica di vitalità o che alimenteranno quel vostro desiderio di vivacizzare alcune relazioni sociali. Avrete così il tempo e le occasioni giuste per divertirvi e realizzare qualcosa di importante a livello sentimentale.

Si intravedono momenti appaganti, in particolar modo per chi avesse voglia di farsi tentare da qualche maliziosa avventura: si vive una sola volta e ogni lasciata è persa! Nel lavoro, quasi certamente non avrete particolari elementi di disturbo, quindi procedete pure tranquillamente con i vostri progetti. In questo giorno tutto filerà liscio: nuove ed influenti conoscenze saranno la chiave di svolta per sfondare nel settore che più vi attrae. Non state lì a pensarci, ma approfittatene subito. Voto 9+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★. L'oroscopo di domani prevede che questa parte della settimana partirà bene ma non finirà troppo in positivo per voi del Leone. La giornata potrebbe riservare qualche problemino non messo in preventivo, perciò prestate attenzione a ciò che avete intenzione di fare in questo periodo.

Le previsioni di mercoledì altresì non vedono il frangente impossibile da portare a buon fine: potreste avere sorprese di un certo pregio, anche se questo richiederà di essere in grado di usare il buon intuito e tanto di quel vostro innato ottimismo. In amore la Luna, uscita da poco dal segno, veglierà in maniera speciale anche se parziale sulla vostra giornata: potrebbero sortire occasioni allettanti che non vi converrà lasciarsi sfuggire. Finalmente, dopo tanto tempo riuscirete a distendere la tensione accumulata ed a trascorrere una serata felice e serena con chi avete accanto (o nel cuore...). Single, il Sole nel segno vi ama e ve lo dimostrerà portando gioia ed allegria, oppure regalando una giornata fatta d'incontri e tanto divertimento.

Nel lavoro, sarete aperti e disponibili come non mai. Susciterete ovunque interesse e simpatia. Approfittate dell'occasione per instaurare nuovi rapporti con professionisti o persone importanti. Voto 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani, mercoledì 19 agosto, prevede che questa parte della settimana partirà e chiuderà quasi certamente "col botto!". In moltissimi casi, merito di una meravigliosa Luna nel segno, comincerete a vedere la luce alla fine del tunnel, anche grazie all'impegno messo in campo ultimamente. La vostra vita sentimentale si illuminerà di luce buona, le vostre azioni saranno istintivamente gentili e vi condurranno alla passione più dolce. In campo sentimentale, approfittate di questa giornata positiva per divertirvi o passare un po' di tempo in più con le persone che vedete di rado ma a cui tenete molto. Le stelle ci dicono che potrà essere senz'altro meraviglioso trascorrere del tempo con il partner e la vostra famiglia al completo. Single, la solitudine dei ultimi mesi non vi ha intristito ed ora che la vostra allegria furoreggia, tutto il firmamento non può che applaudire la vostra tenacia. Stasera le stelle vi offriranno tutto ciò che desiderate: opportunità, fortuna e incontri seducenti... Nel lavoro, Marte in ottimo aspetto sosterrà progetti ed iniziative varie. Vi attende così un ottimo giorno se lascerete andare le cose per il loro verso. Avrete una grande determinazione nelle faccende pratiche, dove convoglierete tutte le vostre energie. Voto 10.

