L'oroscopo di domani 18 agosto è pronto a mettere in pratica la qualità delle effemeridi rapportandole alla giornata interessante questo nuovo martedì. In evidenza soprattutto la classifica con le stelline attribuite a ognuno dei sei segni rappresentanti la prima tranche dello zodiaco. Altresì, non mancheranno come sempre le attesissime previsioni astrali incentrate sull'amore e sul lavoro in esclusiva per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati del momento? Senz'altro a godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, un solo segno, ovviamente prescelto tra i sei sotto la lente.

In questo caso come anticipato anche nel titolo principale, a risultare favoriti da Marte in trigono al Sole in Leone saranno certamente tutti coloro nati nel segno di Fuoco appena citato. Solo altri tre segni risulteranno in giornata abbastanza positiva: l'Ariete, il Toro e la Vergine, in questo frangente preventivati alla pari con le quattro stelle della normale routine. Invece, ben poche le speranze di portare a termine qualcosa di soddisfacente per coloro appartenenti a Cancro e Gemelli: secondo le previsioni zodiacali di martedì, ai nativi nei predetti simboli astrali arriveranno flussi poco positivi generati da astri dissonanti ai rispettivi segni.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di martedì 18 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 18 agosto

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine. Il prossimo martedì vedrà l'ottimo Marte in Ariete in trigono al Sole, quest'ultimo in congiunzione alla Luna nel comparto del Leone.

Pertanto, l'Astrologia applicata al periodo di riferimento annuncia ottime opportunità in amore non solo per gli amici nati nel fortunato simbolo astrale di Fuoco ma anche per Ariete, Toro e Vergine considerati al secondo posto in questa classifica parziale. In primissimo piano quindi i sentimenti, l'amicizia e tanta passionalità a tutto tondo con la seconda giornata di questa settimana, tutto riportato in ordine decrescente nella nostra classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 18 agosto 2020.

Detto ciò, vediamo di mettere in ordine e bene in chiaro ogni segno svelando per intero la scaletta con le stelline quotidiane.

Il resoconto dettagliato:

★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Toro, Vergine;

★★★: Cancro;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani, 18 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★. L'oroscopo di domani 18 agosto al segno dell'Ariete indica l'arrivo certamente di belle notizie in grado di evolvere la quotidianità in modo abbastanza positivo. Il secondo giorno della settimana potrebbe essere - in determinati momenti - privo di emozioni particolari: probabilmente vi farete prendere un po’ la mano dalla lascivia. Tranquilli, anche questo servirà a farvi riposare o ricaricare l'energia.

Tuttavia le relazioni con gli altri, a casa e fuori, scorreranno all'insegna dell’equilibrio e dell’armonia. In amore, Luna, Sole e Mercurio in trigono a Marte (in Ariete) regaleranno gioia ed entusiasmo da vivere nel corso della giornata. Preparatevi a trascorrere momenti veramente felici e appassionanti in compagnia di persone che vi adorano e che hanno sempre fatto di tutto per farvi sorridere. Single, vedrete l'amore come un gioco gaio. Sarete disinvolti e non farete fatica ad allacciare nuovi rapporti sentimentali. Sfruttate la vostra innata creatività per mettere un po' di brio nella vostra vita affettiva. Perché presto potrebbero essere in arrivo conoscenze più coinvolgenti del previsto.

Nel lavoro, periodo discreto per la maggior parte di voi. Per il momento c'è da augurarsi che sappiate sfruttare al meglio eventuali novità in arrivo, senza esitare nel coglierle al volo. Non si escludono buoni affari per coloro che sono indipendenti nella professione. Voto 8.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di martedì preannunciano un frangente routinario. Senz'altro la giornata partirà e chiuderà sulla discreta positività in molti settori. In alcuni casi, parlando in linea generale, potrebbero essere rivalutati positivamente alcuni sacrifici (pesanti!) che avete fatto in passato. Insomma, fate ciò che volete senza problemi, magari attingendo tra cose che amate: fatelo con spirito al solo scopo di trarre massimo relax.

In amore, sorprenderete il partner con qualcosa di diverso dal solito: farete sparire per un giorno la solita noiosa routine con un inaspettato spirito d'iniziativa. La persona amata è sempre presente nel vostro cuore e questo vi da la forza necessaria per non arrendervi mai, specie nelle giornate buie. Single, le stelle vi spingeranno alla ricerca di nuove soddisfazioni sentimentali. L'idea di un'avventura mordi e fuggi non vi attirerà più di tanto: ora come ora tutto quello che chiedete è un legame solido e duraturo, soprattutto che vi faccia dimenticare le vicissitudini quotidiane. Non dubitate, le stelle vi riserveranno piacevoli sorprese, se non subito, almeno prima che l'estate finisca.

Nel lavoro, complice Giove in trigono al vostro Urano, l'intuito toccherà livelli altissimi. Vi basterà un'occhiata per capire gli altri ed avere una perfetta panoramica delle situazioni. Giorno molto produttivo anche dal punto di vista della realizzazione e soddisfazione professionale, soprattutto se lavorate a contatto con il pubblico. Voto 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo prevede che partirà sotto l'egida del "ko" questa parte della settimana. Al dunque potrebbe essere un martedì scarno in quanto a idee e voglia di fare. Dovete cercare in ogni caso di procedere con ordine e metodo, senza tralasciare alcun dettaglio al caso.

Può sembrare superfluo dare certi consigli, ma vi assicuriamo che non lo è affatto: nel vostro caso, visto il periodo no, sarà un’importante risorsa su cui puntare. In amore, il cielo sarà abbastanza imbronciato nei vostri confronti. C'è già in effetti un'atmosfera stonata e senza che ci sia un motivo preciso. Servirà pragmatismo, efficienza e soprattutto il saper mettere da parte le questioni di principio. In alcuni casi (forse) lavorando un po' troppo state trascurando il partner: allora rivolgetegli pure un gesto carino, vedrete che lo apprezzerà. Single, con lo spauracchio di un periodo dissonante, qualcosa potrebbe non andare nel modo da voi sperato. Approfittate del momento per riordinare le idee e fare chiarezza nei vostri sentimenti.

Nel lavoro, mancati guadagni e robuste spese vi indurranno a mettere a punto nuove strategie per aumentare i vostri introiti. Voto 6-.

Oroscopo del giorno 18 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di martedì predice che partirà in direzione del classico "sottotono" questa parte della settimana. Venere sarà sotto diretta opposizione da Giove in Capricorno, quest'ultimo pertanto sarà negativo rispetto al segno. Quindi, potrebbero essere molto poche le carte da giocare in alcuni campi, in primis in quello a sfondo affettivo. Il consiglio di oggi: non date nulla per scontato ma prendetevi il tempo necessario per approfondire eventuali nuove conoscenze.

Certamente sarà un bene per voi evitare di correre rischi dovuti al fatto che giungete spesso a conclusioni affrettate. In amore, il partner sarà affettuoso ma un filo suscettibile. Tutto bene se lo asseconderete prendendolo per il verso giusto, facendo attenzione però a non toccare qualche corda emotiva sbagliata. Single, è possibile che si risveglino in voi prepotenti curiosità e desideri repressi. Avrete voglia di trasgredire ma ciò potrà causare i malumori di qualcuno. Siate realisti evitando le solite delusioni che la vita spesso vi ha riservato e che vi hanno fatto tanto soffrire in passato. Nel lavoro, vi sentirete lucidi e creativi, e ciò vi darà una mano ad affrontare vari problemi.

Riflettete bene riguardo ad una proposta, soprattutto se concerne un settore nel quale non avete maturato esperienza. Voto 7.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani preannuncia una giornata eccelsa in molti settori della quotidianità. In primo piano spicca l'ottimo trigono in atto tra Sole e Marte nonché la Luna in congiunzione allo stesso Sole, entrambi nel segno. Niente e nessuno vi fermerà nella programmazione e messa a punto dei vostri intenti migliori. Tutto andrà alla grandissima: starete davvero bene con le persone con le quali condividerete momenti importanti, spensierati o sereni. Alcune circostanze planetarie porranno in una situazione molto felice diversi di voi nativi: se doveste avere la possibilità di poterne approfittare, fatelo pure.

In amore, sarà questo un giorno fortunato per voi, almeno secondo le stelle. Tutto quello che vorrete realizzare vi sembrerà nelle condizioni migliori per essere svolte. Interessante e romantica sarà la serata che vi aspetta in compagnia della vostra dolce metà. Single, la Luna amplificherà l'ambizione, la socievolezza e la voglia di conoscere gente nuova. Non mancheranno neppure tante opportunità per divertirsi come pazzi con gli amici oppure vivere un flirt davvero appassionante. Nel lavoro, il giorno sarà in crescendo. All'inizio avrete la sensazione di dover faticare più del solito ma con il passare delle ore le cose si metteranno a girare bene. Con Luna, Sole e Marte a favore volerete molto in alto! Voto 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 18 agosto, pronostica una giornata in grande stile per voi nativi. Questo vostro secondo giorno della settimana appena iniziata favorirà molto voi della Vergine. Dunque mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi il vostro momento di positività. Martedì e mercoledì avrete a disposizione una grande carica di entusiasmo, siate pronti per progettare il futuro, logicamente insieme con il vostro partner. Magari darete il via a qualcosa di unico da portare avanti insieme. In campo sentimentale, dopo una chiacchierata chiarificatrice che pareggerà eventuali divergenze di opinione, col partner vi ritroverete perfettamente d’accordo: stessa linea di pensiero e stesse risposte emotive, questo vi regalerà pace e tanta tranquillità. Single, l'amore e la tenerezza degli affetti familiari vi renderanno socievoli, facendovi comunicare con spontaneità i vostri sentimenti. Lasciatevi sedurre, perché sarete perfettamente a conoscenza delle strategie migliori per avvicinare una persona che vi interessa: per una volta, sfruttale a dovere! Nel lavoro, per chiudere, intuito, buon senso e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti. Oltre a questo, un progetto che vi sta a cuore avrà discrete possibilità di successo, ma molto dipenderà dal modo in cui sarete in grado di presentarlo. Voto 8.

