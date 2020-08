L'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2020 mette in evidenza le previsioni zodiacali con le pagelle dei primi sei segni zodiacali e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario.

Diciamo subito che la sestina comprendente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Pesci vedrà solo due segni "super-favoriti" nella settimana in oggetto. A svettare su tutti è la Vergine (voto 10), considerata il segno al "top della settimana". A seguire a ruota un altro simbolo astrali valutato a massima positività, Leone (voto 9). Altresì, sarà un periodo abbastanza positivo parlando in generale per coloro appartenenti ad Ariete (voto 7) e Toro (voto 7) entrambi sostenuti sufficientemente da astri positivi ai rispettivi segni.

Prendendo invece in considerazione i simboli astrali previsti in difficoltà, gli astri puntano il dito verso i nativi dei Gemelli (voto 6) nonché coloro del Cancro (voto 5), quest'ultimi sotto stress specialmente nella parte finale del periodo.

Andiamo ai dettagli analizzando in primis i nuovi transiti lunari in programma per poi iniziare a decantare l'Oroscopo settimanale da lunedì 17 a domenica 23 agosto segno per segno.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di portare in evidenza le analisi generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 17 a domenica 23 agosto, come da prassi ormai consolidata andremo a dare conto sui prossimi spostamenti dell'astro terrestre. Il periodo sotto controllo in questa sede annovera in tutto quattro tappe nel periodo.

Ad aprire la settimana sarà la Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco già da questo lunedì 17 agosto alle ore 07:38. La dolce "musa dei poeti" osserverà un nuovo stop mercoledì 19 agosto alle ore 10:21 con l'ingresso della Luna in Vergine. A seguire, venerdì 21 agosto alle ore 11:16, il passaggio della Luna in Bilancia.

La settimana sarà da ritenersi conclusa, ovviamente parlando in merito ai transiti lunari, con l'arrivo della Luna in Scorpione previsto per domenica 23 agosto. Per dovere di cronaca, da segnalare nel periodo due ottimi transiti astrali non imputabili all'Astro d'Argento: Mercurio e Sole in Vergine rispettivamente giovedì 20 e sabato 22 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Settimana buona e abbastanza positiva. Escludendo la parte interessante le giornate di inizio e fine periodo, lunedì e domenica, le restanti dovrebbero essere gestibili con tutte con una certa tranquillità. Parlando in generale, un guadagno inaspettato permetterà a qualche nativo di fare un acquisto desiderato da tempo. In questi giorni riuscirete a concretizzare un progetto interessante: non dimenticate di mettere quanta più passione, costanza e determinazione possibili in quello che andrete a fare. In amore, la Luna in Vergine vi strizza l'occhio, quindi non esitate davanti a un invito, anche se la persona non vi convincerà del tutto a primo acchito.

A seguire la posizione delle stelline rispetto ai singoli giorni applicate alle effemeridi del periodo:

Top del giorno giovedì 20 agosto;

giovedì 20 agosto; ★★★★★ mercoledì 19 e venerdì 21;

★★★★ martedì 18 e sabato 22;

★★★ domenica 23 agosto;

★★ lunedì 17 agosto.

♉ Toro: voto 7. Le giornate in arrivo prossimamente non saranno da ritenersi troppo impegnative, ovviamente escludendo le sole due indicate con il segno negativo, ovvero quelle relative a mercoledì (tre stelle) e giovedì (due stelle). Diciamo pure che le restanti saranno più che positive, sfruttabili a piene mani nelle varie situazioni giornaliere. Occhio alla troppa sicurezza, in coppia potrebbe dare adito a qualche discussione di troppo con il partner. Per fortuna nella vita di coppia di ogni Toro c’è anche molto feeling erotico, il che ristabilisce quasi sempre l'armonia e la serenità.

Per chi è single, la settimana in arrivo sarà un ottimo momento per vivere avventure esaltanti e flirt dalla forte carica emozionale. Per l’amore con la "A" maiuscola però non è ancora tempo di esultare: tranquilli, prima che quest'anno finisca troverete senz'altro l'anima gemella. In generale, i prossimi giorni avrete probabilmente qualche difficoltà a esercitare un sano self-control: avete mai pensato alla possibilità iscrivervi a un corso yoga? Potreste trovarne giovamento.

Le stelline quotidiane legate a filo diretto con i giorni analizzati:

Top del giorno sabato 22 agosto;

sabato 22 agosto; ★★★★★ lunedì 17 e domenica 23;

★★★★ martedì 18 e venerdì 21;

★★★ mercoledì 19 agosto;

★★ giovedì 20 agosto.

♊ Gemelli: voto 6.

I sette giorni che andrete a vivere prossimamente saranno in massima parte godibili per voi dei Gemelli, comunque nella più assoluta delle normalità. Dunque non aspettatevi chissà che. Buone chance di successo nelle questioni economiche potrebbero arrivare venerdì 21 o sabato 22 agosto, entrambi valutati a cinque stelle. Diciamo che è il momento per recuperare il tempo perduto e rimettersi in linea con i vostri progetti. Agite con cautela, non sarebbe proprio il caso di fare scelte azzardate o colpi di testa. Ma soprattutto non è il caso di raccontare in giro le vostre intenzioni: potrebbero essere fonte d’ispirazione per qualcuno che potrebbe approfittare per mettervi in difficoltà. Intanto vi sono discrete speranze di successo anche per le giornate di mercoledì, giovedì e domenica, valutate con le quattro stelle della normalità.

Nota dolente: il 17 porterà in dote tre stelle mentre il 18 solo due stelline da "ko".

La classifica con le stelle dei prossimi sette giorni:

★★★★★ venerdì 21 e sabato 22;

★★★★ mercoledì 19, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ lunedì 17 agosto;

★★ martedì 18 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 5. L'oroscopo della settimana per voi del Cancro non è positivo in questo frangente. Tra le giornate migliori in assoluto, le stelle mettono in primo piano la giornata di mercoledì, per voi al "top" con cinque stelle: sarete incentivati nel fare progetti di utilità comune. In campo affettivo, intanto, se avete un legame duraturo le stelle vi regaleranno pace e serenità e vi incoraggeranno a fare promesse d'amore.

Se siete single sarà impossibile non fare colpo: il vostro sex-appeal sarà evidente ed è facile che possiate accalappiare la preda dei vostri sogni. Quindi ottime conquiste in vista ed alcune di queste potrebbero trasformarsi in una storia importante e duratura. Continuando a parlare di giornate positive, altresì di buon auspicio saranno quelle di lunedì, giovedì e domenica, sostenute da quattro ottime stelline. Invece, il resto del periodo è previsto come non buono: martedì e sabato porteranno solo tre stelle con il relativo "sottotono" e due stelle da "ko".

Il resoconto giorno per giorno valutato con le stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 19 agosto;

★★★★ lunedì 17, giovedì 20 e domenica 23;

★★★ martedì 18, venerdì 21;

★★ sabato 22 agosto.

♌ Leone: voto 9.

In arrivo una settimana davvero splendida, sistematicamente improntata alla migliore positività, anche se non proprio assoluta. A portare una ventata di freschezza nei rapporti interpersonali, come anche negli affari o specificatamente nel lavoro, la giornata di lunedì, favorita dalla Luna nel segno. Intanto gli astri assicureranno ottime giornate a cinque stelle martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21 del mese. In questi giorni considerati a massima positività sul lato sentimentale inizierà un periodo d’oro: per chi è in coppia arriveranno occasioni buone per mettere in sicurezza eventuali situazioni in stallo o in attesa di risposte. Se siete single non dovete dimenticare che un gesto forte, fatto con il cuore, può colpire in modo molto favorevole: non abbiate paura di farlo se vi interessa veramente qualcuno.

Nella media normalità, intanto risulteranno quelle di mercoledì 19 e sabato 22, portatrici entrambe di quattro buone stelle. A dare problemi e stress sarà purtroppo il fine settimana: seguite i nostri consigli e le dritte rilasciate giorno per giorno dal nostro oroscopo, non ve ne pentirete...

La scaletta con le stelline da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 17 agosto - Luna nel segno;

lunedì 17 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 18, giovedì 20 e venerdì 21;

★★★★ mercoledì 19 e sabato 22;

★★★ domenica 23 agosto.

♍ Vergine: voto 10. In splendida forma durante tutto il frangente analizzato, come sottolineato dall'Astrologia messa nero su bianco dall'oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto. Pronti a gongolare cari amici della Vergine?

Il perché lo potete facilmente immaginare: gli astri annunciano a tutti voi una meravigliosa Luna nel segno il prossimo mercoledì 19 agosto, pertanto periodo da considerare al "top del giorno". E non è mica finita qui! Giovedì 20 agosto Mercurio entrerà nel segno, seguito dall'arrivo del Sole anch'esso nel segno sabato 22. In questi giorni sarete molto ambiziosi e soprattutto nel lavoro avrete le idee molto chiare. Tra molte persone saprete scovare quella giusta che potrà aiutarvi. Il periodo sarà favorito anche da buone intuizioni, ma per usufruire di situazioni migliori bisognerà aspettare la metà e poi la fine della settimana. Andiamo subito a scoprire come sono stati valutati gli altri giorni e quali quelli da vivere nella solita (positiva) routine.

A seguire il responso degli astri evidenziato dalle stelline quotidiane:.

Top del giorno mercoledì 19 agosto - Luna nel segno;

mercoledì 19 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 20 (Mercurio nel segno), sabato 22 (Sole nel segno) e domenica 23;

★★★★ lunedì 17, martedì 18 e venerdì 21.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica finale.