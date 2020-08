L'oroscopo di domani 19 agosto è pronto a svelare come sarà la giornata di mercoledì. Ansiosi di sapere se il vostro segno potrà contare su un giorno fortunato? Pertanto, occhi puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La posta in gioco come al solito riguarda i settori della vita quotidiana relativi all'amore e al lavoro. A tal proposito, diciamo subito che ad avere accanto la mano fortunata delle stelle saranno in primis due segni, decisamente con una marcia in più rispetto agli altri sotto analisi nel contesto: Sagittario e Capricorno. Invece, ad avere sicuramente più di qualche intoppo nel corso della giornata, sempre secondo quanto espresso nelle le previsioni zodiacali di mercoledì, gli amici nativi dei Pesci, in questo caso preventivati in periodo da "sottotono".

Andiamo pure ad approfondire il responso delle stelle iniziando a decantare la classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di mercoledì 19 agosto segno per segno.

Classifica stelline 19 agosto

Pronti a dare un'identità ai segni più fortunati nel giorno? Ovviamente, punto centrale di riferimento è sempre la nostra puntualissima classifica stelline interessante la giornata di domani, mercoledì 19 agosto. Nel periodo sotto analisi, vista l'ottima qualità delle effemeridi, a gongolare in cima alla graduatoria saranno gli amici del Sagittario e del Capricorno, come già svelato inizialmente meritatamente al "top". Al secondo posto il terzetto formato da Bilancia, Scorpione e Acquario messi in preventivo in giornata routinaria.

L'ultima posizione quest'oggi spetta a Pesci.

l resoconto astrologico riepilogativo, segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione, Acquario;

★★★: Pesci

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali di domani 19 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di domani, mercoledì 19 agosto preannuncia un periodo abbastanza sostenibile e discretamente agevole per molti voi nativi della Bilancia. Secondo i vostri astri, per quanto riguarda la parte legata a sentimenti come anche alla quota legata alle normali tribolazioni quotidiane, questo giorno potrebbe presentare qualche buon auspicio per la realizzazione di obiettivi.

In generale, la giornata nei confronti delle persone che portate nel cuore non avrà grossi problemi: tutto procederà senza intoppi e vivrete un mercoledì davvero non male. Diciamo che in tanti, soprattutto in ambito di coppia, riuscirete a ritagliarvi del tempo da spendere solo per voi due: era ora finalmente! Single, non offrite il fianco alle frustrazioni, siate più tranquilli e tolleranti con le persone che vi circondano. In taluni casi il consiglio è quello di valutare con maggiore perizia come metter mano ad eventuali situazioni che non vi piacciono più. Nel lavoro, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento potenzialmente in grado di portare a dei risultati inattesi.

Il successo dipenderà da voi stessi nonché dalle vostre scelte. Siate pronti a mettervi alla prova. Voto 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano questa parte della corrente settimana abbastanza facile da affrontare per voi dello Scorpione. Diciamo che il periodo partirà bene, ma potrebbe finire con qualche punto interrogativo a fine serata. Visto il frangente, le predizioni del giorno hanno messo di conseguenza quattro stelle a corredo del segno. In amore, gli astri del periodo consigliano ai più di tenere i nervi saldi: siate allegri e sorridete, se volete che anche il partner si lasci andare, ok? Potrebbe essere il momento giusto per fare un passo avanti in quella situazione che sapete...

Diciamo anche che, se vi impegnerete con serietà, senz'altro la persona che avete accanto si allineerà di buon grado alle cose che più vi premono. Single, una persona che non vedete da tempo, probabile vecchia amicizia d’infanzia, si rifarà viva all'improvviso: forti emozioni e batticuore a mille. Il consiglio della stelle: se riuscirete ad aprirvi, sarà questa una giornata ricca di piacevoli sorprese, certamente in grado di spazzare via tutti i brutti pensieri. Farete sicuramente nuove amicizie, alcuni delle quali saranno importanti per il vostro futuro affettivo. Sappiate comunque approfondire ogni nuova conoscenza prima di aprire il cuore. Nel lavoro, riuscirete a conciliare i vari impegni ed a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare, grazie soprattutto alla carica positiva di questa fase.

Voto 8+.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 19 agosto al Sagittario indica che prossimo mercoledì andrà bene oppure oltre le attese, ovviamente non per tutti i nativi sia chiaro. Molto farà il proprio ascendente: se appartenente ad uno dei segni in prima posizione (Ariete, Cancro, Sagittario, Capricorno) le possibilità di avere un periodo super-fortunato saranno altissime. In amore, stelle "galeotte" sono pronte a dare una mano ai nativi più intraprendenti. Quasi tutto andrà alla grande e questa giornata sarà fatta proprio per essere vissuta al meglio, in primis con la persona che avete accanto e poi anche con gli amici e i famigliari. Vivrete così, delle emozioni autentiche che ricorderete per un bel pezzo.

Single, saranno buone le stelle per tanti di voi "cuori solitari"? Sicuramente si: quest'ultime faciliteranno quasi ogni vostra iniziativa rendendo splendida questa giornata. Vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore. Iniziate a pensare in grande: una gita o una vacanza in un'affascinante località turistica per esempio. Nel lavoro, saprete cogliere al volo ciò che è utile per la vostra professione riuscendo a trarne vantaggio. Oggi e domani sarete molto perspicaci e non avrete nessun freno. Voto 9.

Oroscopo di mercoledì 19 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, mercoledì 19 agosto, presume possa essere un periodo d'oro per voi Capricorno.

Portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente: l'opposizione di Venere al vostro Giove sarà letteralmente polverizzata da Urano e Nettuno, rispettivamente in sestile e in trigono alla stesso Giove. Se siete indecisi su cosa fare, potreste favorire un giro di amichevoli consultazioni, magari stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore e sentire i pareri. In amore, con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica. In coppia per moltissimi di voi tutto scorrerà liscio come l'olio: vi sentirete particolarmente vicini al partner, ai vostri amici e famigliari; vi mostrerete pertanto molto protettivi nei loro confronti, cosa che farà molto bene a tutti.

Soprattutto, molte tra le persone a voi più care scopriranno (se mai ce ne fosse bisogno) di poter contare sempre sul vostro aiuto e sull'immancabile vostra presenza. Single, gli astri del momento consigliano certamente di affidarsi ciecamente alla buona sorte: a qualcuno potrebbe presentarsi l'occasione, servita (guarda caso) su un bel piatto d'argento, ad hoc per togliersi un fastidioso sassolino dalla scarpa. Nel lavoro, una nuova proposta potrebbe rivelarsi molto interessante: valutate se è il caso di prenderla in considerazione. Voto 9+.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali di mercoledì indicano che partirà discretamente bene questo terzo giorno della settimana, risultando per molti di voi Acquario abbastanza vivibile.

Pochi i "contro" ed abbastanza invece i "pro". Parlando in generale, diciamo che avete voglia di qualcosa di diverso ma non sapete spiegare neppure voi cosa desiderate effettivamente. Tranquilli, i traguardi desiderati saranno abbastanza a portata di mano. In amore, quasi certamente potrebbe cadere definitivamente un ostacolo che vi ha impedito di realizzare un progetto sentimentale. In coppia invece, qualcuno avvertirà il bisogno di conferme e/o di maggior sicurezza, in particolare se attualmente avete una situazione affettiva incerta. Single, giornata tranquilla? Si spera per voi: di certo, non accadrà nulla di particolarmente entusiasmante al vostro cuore. Nella maggior parte dei casi sarà calma piatta: dovrete attendere un po' prima di vedere nuovi ed interessanti incontri.

Nel lavoro, l'oroscopo di domani indica un periodo abbastanza movimentato e a tratti imprevedibile, il che non sarà male dal momento che siete nemici giurati della monotonia. In generale diciamo che sarà un frangente positivo specialmente per quelli autonomi che, eventualmente, avranno a che fare con nuove proposte. Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 19 agosto preanuncia l'arrivo di una giornata in cui molti nativi in Pesci saranno "out". Infatti il frangente simulato sulla carta astrologica ha restituito come risultato l'odioso segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Pertanto, questo vostro giorno promette nulla o poco di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia, ok?

Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta, spronandovi a credere che il meglio deve ancora venire. In amore, sorge spontanea una domanda: avete mai fatto caso che è sempre la vostra vena polemica a favorire la nascita di scontri e discussioni varie? Bene, allora oggi sarà di certo la giornata ideale per concedersi una pausa da tutto e tutti. Concentratevi solo su voi stessi, esaminate i vostri comportamenti più recenti in modo da prendere coscienza su dove o su cosa avete eventualmente sbagliato. Single, non sarà la giornata adatta per porsi domande e ipotizzare congetture, sappiatelo. Talvolta potrà essere utile pensare semplicemente che le cose vanno in una certa maniera, pertanto convincetevi che è giusto che vadano così. Vivrete questo momento atipico con più tranquillità possibile e ne uscirete senz'altro illesi. Nel lavoro infine, non rimproveratevi se non doveste riuscire ad ottenere quel risultato da voi sperato. A volte esigete troppo da voi stessi, quindi il proposito dovrà essere quello di allentare un poco la presa. Con calma si fa tutto, invece con la foga si possono perdere di vista elementi e spunti salienti. Voto 7-.