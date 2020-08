L'Oroscopo di domani, domenica 23 agosto, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. La Luna transiterà nello Scorpione a metà mattina (ore 10:16 circa). Favoriti i segni d'acqua, ma sarà una domenica importante per una buona parte dei segni zodiacali. Qualcosa comincerà a smuoversi, potrebbero giungere delle novità sostanziali. Andiamo a leggere le predizioni zodiacali delle stelle per questa domenica e la classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche del 23 agosto: classifica degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Vergine - 12° posto - Nel corso della stagione estiva ne avete vissute di cotte e crude.

Avete sudato le famose sette camicie, ora è tempo di prendersi una pausa, anche se per molti le cose andranno al contrario. Chi è reduce dalle vacanze, dovrà riordinare ogni comparto. A ogni modo, non mettetevi fretta e lasciate che il vostro corpo si riabitui gradualmente. Preparatevi al meglio per la prossima caotica settimana!

Leone - 11° in classifica - Sbarazzatevi di quelle attività che non vi recano soddisfazione, non ha alcun senso continuare a farle! Presto dovrete ritornare in carreggiata, ma il "rientro" è sempre difficile da affrontare. Attenzione ai fornelli o agli spigoli, un imprevisto vi coglierà di soppiatto. Riprendete la lettura di quel libro che desiderate leggere da tempo, ma che per colpa del caldo e della pigrizia avevate abbandonato.

Acquario - 10° posto - Il vostro mantra odierno sarà: "Chi non risica non rosica". L'estate non è ancora finita, per cui non abbandonatevi alla nostalgia dei bei giorni andati. Organizzate qualcosa da fare per la serata, magari una grigliata con delle liete amicizie. Problemi con i vicini o con dei colleghi, cercate di non pensarci in queste 24 ore.

Dedicatevi al vostro benessere: una maschera facciale o un pediluvio vi sapranno rigenerare. Telefonate o messaggi in arrivo!

Sagittario - 9° in classifica - Una recente delusione vi ha ferito talmente tanto che avete paura di voltare pagina e di riprovarci. Questa sarà la domenica perfetta per mettere ogni problema da parte e focalizzarsi sulle eventuali soluzioni.

Spesso le persone fanno promesse da marinaio, quindi imparate a farci poco affidamento. Investite sulla lettura psicologica, vi sarà di grande aiuto. Chi è in cerca di un impiego, presto si ritroverà a sostenere un colloquio, ma non disdegnate niente!

L'oroscopo del giorno 23 agosto, i segni nella media

Ariete - 8° posto - Domenica che parte con un po' di scompiglio! Le stelle vi vedono indaffarati tra pulizie, arrivi/partenze, traffico soffocante. Da lunedì avrete modo di riprendere in mano il lavoro/studio, quindi lasciate perdere ogni problematica e cercate il più possibilmente di rilassarvi. Riconsiderate il vostro tempo e cercate di ripristinare quelle buone abitudini che avete perso durante le scorse settimane.

Forse vi siete lasciati andare un po' troppo!

Toro - 7° in classifica - Domenica che potrebbe concludersi con un inaspettato colpo di scena destinato a perdurare nel corso dei prossimi mesi. Giungeranno delle notizie importanti, si dovrebbe trattare di qualcosa di serio! A ogni modo, cercate di dar retta al vostro istinto. Risistemate casa, create degli spazi per lavorare e per lo svago. Se state cercando una nuova abitazione, assicuratevi che sia abbastanza ampia e confortevole.

Gemelli - 6° posto - Vacanze finite per molti di voi! È tempo di rimboccarsi le maniche e cercare di ripristinare gradualmente la normalità. In vista del fatidico ritorno a scuola o a lavoro, acquistate delle cancelleria o degli strumenti che vi renderebbero più produttivi.

Considerate anche la possibilità di lavorare da casa, non si sa mai! Di questi tempi incerti, prevenire è molto meglio che curare.

Scorpione - 5° in classifica - La vostra concentrazione vacillerà e sarete nostalgici. Vi perderete nei ricordi delle belle giornate andate e vi sentirete un pochino tristi. Cercate di non cedere allo sconforto e trovate qualcosa di nuovo e di emozionante da poter fare durante l'imminente autunno. Fate dei bei pensieri, guardate la vita da una prospettiva positiva. L'amore vi saprà consolare, ma se siete single non dovete disperare: le stelle prevedono dei colpi di fulmine entro la fine del 2020!

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni dello zodiaco

Cancro - 4° posto - L’Oroscopo del giorno 23 agosto dice che diete un segno così prudente, che spesso sfociate nell'accesso.

Non prendete abitudini, ma solo fissazioni! Stare con voi non è mai noioso o deleterio, siete sempre pronti a divorare la vita e ad arricchire la quotidianità mettendovi in gioco. Domenica con parmigiana, grigliate con i parenti o magari in assoluto relax davanti alla televisione. La felicità è celata nelle piccole cose di ogni giorno.

Pesci - 3° in classifica - L’oroscopo di domani 23 agosto vi vedrà in modalità riposo. Dopo una lunghissima settimana condita di afa, sudore e impegni vari, dovrete cercare di racimolare le energie consumate. Nessun ostacolo è insuperabile, infatti, c'è sempre una via alternativa che permette di arrivare al traguardo. Ponetevi dei nuovi obiettivi, non aspettate di raggiungere il vostro scopo prima di interessarvi a qualcos'altro altrimenti rischierete di perdervi nello sconforto!

Amore ok per le coppie innamorate, ma qualcuno potrebbe desiderare più romanticismo.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche del 23 agosto dicono che sarete molto influenti. Riuscirete ad influenzare, in positivo, coloro che avranno l'onore di avervi accanto. Le vostre capacità saranno al massimo e offrirete elevate prestazioni. Potrete sfruttare questo carico di energie per spingere il piede sull'acceleratore. Insomma, si prevede una piacevole domenica, ma cercate di non strafare!

Capricorno - 1° in classifica - Giornata molto buona, sarete felici e soddisfatti. Vi dedicherete alle vostre passioni e riprenderete in mano quelle abitudini che avevate messo da parte per l'estate. Possibili nuove conoscenze!

Le predizioni astrali del 23 agosto parlano di incontri, soldi e passione rovente. Lasciatevi andare e gustatevi quello che resta di questa sfuggente stagione estiva. Sarete all'altezza dei vostri compiti.