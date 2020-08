L'Oroscopo di sabato 22 agosto è pronto a svelare che giornata sarà. Il weekend ha in serbo molte cose riguardanti amore, amicizie e famiglia, ma anche gestione economica. La Luna soggiornerà ancora una volta nella casa della Bilancia. Via libera al divertimento: l'estate non è ancora finita! Andiamo ad approfondire il discorso scoprendo cosa riservano gli astri per ciascun segno dello zodiaco. In seguito, le previsioni astrali e relativa classifica disposta in ordine decrescente.

Le previsioni astrologiche del 22 agosto: la classifica degli ultimi quattro segni zodiacali

Ariete - 12° posto - Sabato insolito: sarete messi alla prova.

Dei fattori esterni rischieranno di scompigliarvi i piani, ma non dovrete in alcun modo spaventarvi, perché riuscirete a venirne a capo. Imparate a reagire e a lottare davanti ai problemi. Arrendersi porterà solamente insoddisfazione e rancore. Dunque, date un bel calcio alla monotonia e arricchite la quotidianità con qualcosa di diverso. Guardatevi attorno: ci sono veramente molte soluzioni!

Leone - 11° in classifica - Sabato con qualche turbamento. Un imprevisto o una recente pessima notizia vi hanno buttato giù, ma per fortuna le stelle intravedono una ripresa nella giornata di domenica. Le cose, ad onor del vero, miglioreranno già sabato sera, quando ripristinerete il vostro equilibrio mentale.

Dunque, non dovrete fare altro che stringere i denti e affrontare la giornata a testa alta. Le stelle rivelano che dei cambiamenti stanno per manifestarsi tra la prossima settimana e i primi giorni di settembre: preparatevi!

Sagittario - 10° posto - Un leggero sconforto, dovuto alle vacanze oramai agli sgoccioli, rischierà di prendervi in pieno.

Prima di abbandonarvi ai pensieri spiacevoli, gustatevi questo weekend senza turbe psiche eccessive. Potreste incontrare un vecchio amore e rivangare i bei tempi, ma cercate di non vivere di ricordi. Ultimamente avete mille domande esistenziali che, purtroppo, non trovano risposte. Entro settembre dovrete cambiare tutto e niente sarà come prima.

Acquario - 9° in classifica - Un vecchio problema rischierà di tornare a tormentarvi. Forse non riuscite più a reggere certi ritmi o forse siete stanchi di fare sempre le medesime cose. Desiderate una novità ardente, qualcosa che vi invogli ad alzarvi di buonumore al mattino. In queste 24 ore cercate di non abusare di caffeina e cercate di non esporvi troppe ore al sole. Le previsioni zodiacali della successiva settimana si presentano importanti: quindi rinviate ogni cosa a lunedì prossimo.

Predizioni dell'oroscopo del 22 agosto: i segni nella media

Scorpione - 8° posto - Sabato niente male, anche se potrete avere delle questioni da sistemare. Entro settembre dovrete rimettere tutto a posto e ristabilire l'ordine, sia in casa che all'interno del comparto finanziario.

Le stelle vi renderanno lunatici, quindi sarete portati a spendere più del dovuto. Prendetevi un paio di giorni prima di concludere un certo acquisto. Concentrate tutte le vostre energie sulla riflessione introspettiva: dovete decidere cosa fare in futuro.

Capricorno - 7° in classifica - Affinché le cose comincino a cambiare, è necessario che cambi anche il modo di pensare. "Chi supera la crisi, supera se stesso senza essere superato" diceva Einstein. Dunque aprite gli occhi, superate i vostri limiti e investite su un futuro positivo. Prenderete parte ad un evento sociale interessante e le risate non mancheranno. Non saranno da escludersi delle nuove amicizie o dei colpi di fulmine. Finalmente vedrete la vita da una prospettiva migliore.

Gemelli - 6° posto - Finalmente la settimana potrà dirsi conclusa, anche se, tra la mattina e la prima parte di questo afoso pomeriggio, potrebbero esserci ancora delle faccende da trattare. Le previsioni astrali del 22 agosto dicono che, in linea di massima, sarà una giornata molto tranquilla. Nessuno riuscirà a stuzzicarvi o a farvi arrabbiare. Dovreste assolutamente sfruttare queste 24 ore per godervi il meritato riposo. In serata sono previste uscite, grigliate o chiacchiere in lieta compagnia.

Vergine - 5° in classifica - Dopo un venerdì da archiviare, ecco che in questo sabato ripristinerete la normale serenità mentale e fisica. Siete un segno magnifico e pieno di qualità, però spesso tendete a sottovalutarvi.

In questa giornata di fine settimana, sarà posta in primo piano la vostra spiritualità. Dunque, potrete meditare e riflettere, arrivando ad aprirvi dei nuovi orizzonti. Non sottovalutate il potere della lettura e delle parole. Giornata favorevole per il bucato e per il fai-da-te.

Oroscopo e classifica dei primi quattro segni zodiacali

Toro - 4° posto - Giornata colma di esperienze meravigliose. Vi sentirete geniali, sensuali e invincibili. Tutti questi atteggiamenti positivi apriranno le porte alle migliori opportunità. Sarete slanciati e pieni di iniziative, il vostro entusiasmo risulterà contagioso. Liberatevi dai soliti tabù! Invitate gli amici o dei colleghi ad un aperitivo in spiaggia o in un locale insolito.

Godetevi la natura il più possibile, non ve ne pentirete.

Cancro - 3° in classifica - L’oroscopo del giorno 22 agosto dice che sarete pieni di gratitudine verso i familiari, il partner e quelle persone che condiscono la vostra vita, rendendola ogni giorno più saporita. Negli anni, avete imparato a scindere i soggetti negativi da quelli positivi. Comunque sia, sarà il sabato ideale per lasciarsi andare alla passione e per riaccendere la fiamma dell'amore che ultimamente è parsa flebile. Rinviate le pratiche, i contratti e tutte quelle questioni economiche e lavorative a lunedì prossimo.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche si presentano più che bene, sia per quanto concerne questo fine settimana e sia per il prossimo mese di settembre che sta per giungere al vostro cospetto.

Qualunque sia la situazione difficile in cui state vivendo, non dovrete mostrarvi arrendevoli. Comunque sia, fino a domenica vivrete ulteriori emozioni: non mancheranno uscite, incontri e notti di passione con la persona del cuore. Possibili grigliate in compagnia, la vostra estate è ben lungi dall'essere finita, presto arriverà il vostro compleanno!

Pesci - 1° in classifica - L’oroscopo del 22 agosto vi vedrà risolutivi e pimpanti. Ogni problema potrà essere scardinato ed ogni verità verrà a galla. Se per molto tempo avete vissuto all'ombra di qualcuno, finalmente comincerete a farvi notare. Non esistono problemi, ma solo soluzioni nascoste! La parola d'ordine di questo sabato sarà "divertirsi".

Sfruttate le vostre energie fisiche e mentali per concludere qualcosa di buono.