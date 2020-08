L'oroscopo settimanale 24-30 agosto è pronto a valutare il probabile andamento dell'ultima settimana del mese corrente. Che cosa hanno in serbo gli astri per tutti i segni dello zodiaco? Come si conclude quest'ultima settimana di agosto? Quali sorprese e novità vi attendono? Per saperne di più, consultate le seguenti previsioni astrali della settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 agosto, dedicate ai 12 simboli zodiacali.

Oroscopo fino al 30 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – L’amore vi aiuta a superare ogni problema, anche in campo professionale. Il sorriso è la vostra arma migliore e usatelo per distendere i nervi del vostro amato partner.

Evitate le relazioni troppo complicate: dite no a coloro che hanno già un’altra storia o a chi vuole vivere un rapporto a distanza. La relazione va vissuta giorno per giorno, non a scatti.

Toro – Periodo non troppo favorevole che potrebbe crearvi ulteriori problemi. Se state vivendo una fase di cambiamento radicale che ha destabilizzato la vostra anima gemella, cercate di non cadere fra le braccia di qualcun altro. Scappare dai problemi non è mai una buona soluzione. L'Oroscopo consiglia di affidarvi al vostro buon senso e di fare chiarezza.

Gemelli – In quest'ultima settimana di agosto potrebbe esserci una lenta ripresa in amore, anche se i problemi con il partner sono di vecchia data. Solo con il confronto potete riscoprire il piacere di stare insieme.

Passate il maggior tempo possibile insieme e ricucite lo strappo. Il dialogo è una parte importante del vostro rapporto, quindi coltivatelo sempre ed evitate scontri di opinioni.

Cancro – In amore vi dovete accontentare di quello che avete già, poiché all'orizzonte non si intravedono nuove e grandi passioni da vivere.

In quest’ultima settimana di agosto coloro che hanno delle questioni in sospeso hanno difficoltà a trovare un accordo o una soluzione. L'unico modo per contenere i danni è di mantenere la calma, anche quando sapete di avere ragione.

Previsioni astrali 24-30 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Secondo l'oroscopo, quest'ultima settimana di agosto è migliore delle ultime tre settimane.

Finite le vacanze, avete qualcosa da raccontare ai vostri cari. I cuori solitari sono particolarmente avvantaggiati, perciò devono approfittare di questa settimana per fare strage di cuori, testare il fascino e riprendere l'allenamento fisico.

Vergine – In questa settimana non lasciatevi andare troppo a considerazioni poco piacevoli sulla vostra relazione. Provate a fare uno sforzo e a impegnarvi di più, il pessimismo non vi aiuta a tenere in piedi la vostra storia d'amore. Potreste subire un attacco esterno, ma se la relazione dura da un bel po’ di tempo, niente può scalfire il vostro legame. Tuttavia, questa situazione potrebbe aiutarvi a maturare e a essere meno negativi.

Bilancia – Non dovete preoccuparvi di nulla.

Siete delle persone avventurose, ecco perché vi adattate facilmente in qualsiasi situazione in cui v'infilate. Con il vostro stile inconfondibile non avete difficoltà a fare colpo su qualcuno. Siete poco timidi e molto socievoli, quindi in un modo o in un altro qualcuno si accorge di voi. Se vi siete lasciati da poco, presto troverete il vostro equilibrio.

Scorpione – È giunto il momento di lasciar andare il passato. I rancori non devono più far parte dei vostri pensieri. Dovete iniziare a guardare avanti, al futuro. Non è detto che sulla vostra strada ci siano sempre e solo disastri. Siate positivi. Anche se siete in coppia, dovete vivere con più libertà il rapporto senza dipendere dal partner.

Per concludere, l'oroscopo raccomanda meno gelosia e più sicurezza in voi stessi.

Astrologia dell'ultima settimana di agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prospetta una settimana travolgente, soprattutto per chi ha il cuore e la mente liberi. Coloro che hanno il morale a terra per via di una storia conclusa da poco, riprendono in mano la propria vita, anche se in maniera graduale. Il miglior modo cancellare qualcuno dalla vostra vita è attuare il noto proverbio 'chiodo scaccia chiodo'. In ogni caso, le vacanze e la spensieratezza sono i migliori alleati per allentare ogni tensione.

Capricorno – Si prospetta una settimana spensierata dal punto di vista sentimentale. Chi ha delle incertezze sul proprio rapporto potrebbe decidere di metterci una pietra sopra e dare un'altra chance alla relazione, senza pregiudizi.

In fondo, dovete capire che non vale la pena farsi molti filmini mentali. Le coppie di vecchia data pensano di fare un altro passo importante.

Acquario – Secondo le previsioni delle stelle questa è una settimana molto positiva, soprattutto per coloro che frequentano posti nuovi, conoscono gente nuova. Lasciatevi alle spalle il passato, soprattutto se vi ha fatto soffrire, questo è il momento buono per rimettersi in carreggiata. Non chiudetevi in casa e non abbiate paura di mostrarvi così come siete, c’è sempre qualcuno pronto a trascorrere con voi un po' di tempo.

Pesci – Periodo di stallo per l’amore. La vostra libertà viene prima di tutto e per questo non siete apprezzati neanche da chi vi sta vicino.

Siete indecisi, non avete le idee ben chiare: un giorno vi ritrovate una storia importante e il giorno dopo cambiate idea. C’è molta confusione da parte vostra ma anche molta voglia di divertirvi a discapito dei sentimenti altrui. Non siate cattivi, però, l’estate sta per finire e rischiate di ritrovarvi da soli.