L'Oroscopo di domani, sabato 29 agosto, è pronto a dare le giuste info sul prossimo inizio weekend. In campo i settori legati al lavoro e ai sentimenti, messi sotto analisi in relazione ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di dare un nome ai segni migliori del giorno in assoluto? Proprio alla ripartenza del nuovo weekend, ad avere il positivo supporto da parte degli astri sarà solamente il Leone. Diciamo subito che il sabato di una settimana ormai agli sgoccioli vedrà il dominio quasi assoluto di coloro nati nel segno di Fuoco del Leone, valutati nel frangente con le cinque stelle della buona fortuna.

Abbastanza positivo il periodo sotto osservazione anche per coloro aventi nel proprio Tema Natale uno tra Ariete, Cancro e Vergine, segni preventivati in giornata a quattro stelle. Invece, parlando di periodo "no", le previsioni zodiacali del giorno vedono in salita questa parte iniziale della weekend per Toro e Gemelli, rispettivamente giudicati con tre e due stelle relative ai periodi poco positivi. Allora, pronti a scoprire maggiori dettagli?

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 29 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 29 agosto

La fortuna in amore e/o nel lavoro è pronta a "girare" in vista del prossimo inizio weekend.

Ovviamente, come da copione, non tutti i simboli astrali potranno avvalersi del prezioso supporto delle stelle. Dunque, quali saranno i segni in giornata fortunata? In questo caso, la nuova classifica stelline quotidiana interessante la giornata del 29 agosto 2020 è pronta a scoprire le carte. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina da Ariete a Vergine.

Abbiamo già svelato i simboli astrali migliori in assoluto, adesso non resta altro da fare se non passare direttamente alla scaletta riassuntiva segno per segno.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

★★★★★: Leone;

★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★: Toro;

★★: Gemelli.

Previsioni zodiacali di domani, 29 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★.

L'oroscopo di domani 29 agosto al segno dell'Ariete predice che sarà tutto all'insegna della ordinaria routine. A pesare in questo inizio weekend per tanti di voi nativi sarà la quadratura della Luna, seppur ridimensionata da altre confluenza astrali: meglio questo che altro, siete d'accordo? Le previsioni di sabato intanto invogliano a sorridere un pochino di più e, nel contempo, anche ad accettare qualche invito per uscire di casa. Insomma, staccare un po' la spina senz'altro sarà di vostro gradimento. In amore, un po' di fortuna nelle faccende sentimentali alzerà il livello dell'umore e vi rimetterà in pace col mondo. Gli affetti vi aiuteranno a superare le recenti incomprensioni col partner per avventurarvi felici e contenti sulla via della felicità.

Single, irresistibili per simpatia e senso dell'umorismo, brillerete come una stella di prima grandezza in un'occasione particolare, oppure nel corso di una serata in riva al mare: sarete irresistibili e pieni di fascino. Nel lavoro, non mancheranno le soddisfazioni e gli stimoli, ma anche gli impegni non scherzeranno. Non è comunque questo il momento di adagiarsi sugli allori, il cammino da compiere è ancora lungo, quindi state sempre pronti. Voto 8-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★. Le previsioni astrologiche di sabato presuppongono che il prossimo weekend partirà molto basso per voi nativi. Diciamo che il periodo non sarà proprio "nero", comunque degno di tutta la vostra attenzione. Le parole e relative intenzioni da usare, soprattutto in questo giorno segnalato con il sottotono, dovranno essere pienamente sincere, scandite con calma e soprattutto proferite nel rispetto di chi avrete di fronte.

In amore, se vorrete appianare eventuali incomprensioni o magari chiarire alcune cose lasciate in sospeso, cogliete questo momento per farlo. Vedrete che il partner o la persona diretta interessata sarà disponibile al dialogo per risolvere ogni problema insieme a voi. Single, l'amicizia è frutto di impegno, attenzioni reciproche, complicità e stima. Cercate di essere sicuri che le persone che vi circondano abbiano queste caratteristiche altrimenti non potete pretendere di essere capiti da chi è completamente sintonizzato su un'altra frequenza! Nel lavoro, specie se avete ne avete uno per conto proprio, questo periodo veramente non girerà come vorrete, forse per colpa del caldo, della crisi o di chissà quale problema.

Intanto cercate di tranquillizzarvi, vedrete che presto tutto passerà. Voto 7.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★. L'Astrologia di domani in base a quanto evidenziato dall'oroscopo vede l'arrivo di una giornata abbastanza in salita. Il motivo? Diciamo che questa parte finale della settimana sarà negativa per via della posizione della Luna speculare, in questo caso sotto opposizione da Venere. Calma, ascoltate i consigli presenti nelle predizioni di sabato evitando di fare cose non richieste o inutili. Da evitare pertanto qualsiasi tipo di scelta che in prospettiva potrebbe risultare inutile quanto pessima. In amore, potreste dover appianare un diverbio che si trascina già da diverso tempo.

Cercate quindi di non affrontarlo con un atteggiamento sbagliato ma provate ad utilizzare ogni condizione in grado di garantire la migliore soluzione possibile. Solo così potrete conciliare ogni aspetto della vostra vita, positivo o negativo che sia. Single, la scenografia celeste odierna invita a staccare la spina, a fare mente locale, ad approfondire alcuni fatti recenti che hanno procurato amarezza e forse incomprensioni. Con i familiari, uno scambio d'idee franco e sincero potrebbe diventare indispensabile per chiarire una questione in sospeso. Nel lavoro invece, se non volete stress o complicazioni varie, in questa giornata sarebbe meglio rivolgersi a qualcuno molto più competente di voi.

In modo tale potrete avere un quadro della situazione chiara, senza doversi agitare troppo. Voto 6.

L'oroscopo di sabato 29 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★. L'oroscopo sulla giornata di sabato preannuncia che questa parte finale della settimana possa essere, se non eccelsa, abbastanza positiva. In definitiva il periodo potrebbe risultare alla lunga abbastanza buono, magari per proporre idee per accordi, collaborazioni d'affari o semplicemente per dare inizio ad una bella e soprattutto disinteressata amicizia. In amore, Venere in trigono a Nettuno porterà una ventata di freschezza nella coppia, rendendo questa giornata divertente e passionale. Single, grazie alla stessa Venere, avrete buone possibilità di trovare la persona perfetta per voi.

Ma non siate impazienti, prendetevi il tempo per conoscere bene ogni sfaccettatura del carattere di chi vorreste conquistare: dice il saggio "la fretta è cattiva consigliera!". Nel lavoro, grinta, energia e voglia di fare vi faranno sentire padroni della situazione. Si farà strada anche la voglia di vincere, di dimostrare al mondo chi siete e cosa siete capaci di fare. Non è detto che le vostre idee siano in assoluto le migliori; perciò, se volete che un progetto sia approvato, agite con diplomazia sforzandovi di renderlo perfetto. Voto 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di domani prevede l'arrivo di un sabato davvero "col botto" (tanto per restare in tema di allegria e positività), soprattutto in campo sentimentale.

La giornata di fine settimana sarà fenomenale già dalle prime luci dell'alba per poi assestarsi un pelino al di sotto nella parte centrale e poi riprendere massimo vigore da metà pomeriggio fino a notte inoltrata. In amore, sentitevi fortunati su tutti i fronti. In molti casi sarete romantici, innamoratissimi ed un fio possessivi: a voi nonché alla persona amata questo reciproco attaccamento piace perché vi fa sentire coccolati e al sicuro. Single, le stelle vi regaleranno forti passioni o flirt disimpegnati. Potrete fare tutto quello che vi passerà per la testa senza conseguenze. Pensate positivo e vedrete che anche quei problemi che adesso vi sembrano irreparabili molto presto potranno essere superati senza difficoltà, rendendo la vita di sentimentale perfetta.

Nel lavoro, l'ambizione vi spingerà a darvi da fare in ambiti interessanti, positivi e costruttivi. Farete moltissimo in modo circostanziato e ben organizzato, senza perdervi mai in inutili chiacchiere. Voto 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, sabato 29 agosto, pronostica a voi nativi una giornata discreta su molti fronti, anche se alla lunga potrebbero verificarsi attimi si smarrimento. Diciamo pure che una fresca ventata di pensieri nuovi solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con persone stimolanti che condividono i vostri stessi ideali. In campo sentimentale, questa sarà davvero una giornata docile, buona soprattutto per godervi le belle emozioni vicino alla persona che amate.

Vivrete degli attimi speciali e godrete il momento a pieno ritmo, dedicando ogni attimo solo a cuore e sentimenti. Single, Venere in sestile al vostro Mercurio vi spingerà a riaccendere la fiamma della passione: potrebbe essere la giornata giusta per dare il via ad un nuovo rapporto, e forse avete già qualcuno in mente. Nel lavoro, sarà un momento abbastanza prospero. Eventuali progetti o alcuni contatti in via di definizione prenderanno velocemente quota. La sicurezza in voi vi renderà più che mai convincenti. Il confronto con gli altri (leggasi pure "la concorrenza") s'intensificherà, valorizzando il vostro ruolo e assicurandovi visibilità e gratificazioni. Voto 8.

Di seguito è possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.