L'Oroscopo di sabato 29 agosto porta in primo piano le previsioni zodiacali e la classifica stelline quotidiana interessanti il primo giorno di questo weekend. A tenere banco, come sempre del resto, l'andamento riservato dalle stelle ai comparti della vita coincidenti con l'amore e il lavoro. Dunque, cosa bolle in pentola questo fine settimana? Senz'altro a tenere con il fiato sospeso è il pensiero delle stelle. Per quanto riguarda la giornata sotto esame, il cielo del momento si prepara a dare uno scossone forte ai sentimenti e agli affetti in generale con la Luna in Capricorno in procinto di passare nel segno dell'Acquario.

In rilievo anche la presenza di Mercurio in Vergine in diretta opposizione a Nettuno in Pesci, quest'ultimo in trigono a Venere in Cancro.

Volendo anticipare qualche chicca in merito alla ripartenza del nuovo weekend, ci preme mettere in risalto l'ottima previsione riservata al trio Sagittario-Capricorno-Acquario, in questo contesto considerati in giornata a cinque stelle. Davvero su un altro pianeta (in senso buono ovviamente) il pronostico attribuito ai nati in Bilancia, nel frangente considerati al "top del giorno grazie ai flussi eccezionali sprigionati in contemporanea da Urano-Luna-Venere-Sole. Invece decisamente in difficoltà in questo fine settimana gli amici Pesci, purtroppo valutati nelle odierne previsioni con le tre stelle relative ai frangenti "sottotono".

Pronti a scoprire qualcosa di più?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'oroscopo di sabato 29 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 29 agosto

Un nuovo weekend è già alle porte e senz'altro stuzzica la curiosità in merito a quale potrebbe essere l'indice di positività riservato dall'Astrologia alla giornata.

In evidenza pertanto la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, sabato 29 agosto. In primo piano quest'oggi ben quattro segni: Bilancia al primo posto con Sagittario, Capricorno e Acquario a seguire in seconda posizione. Tutti comunque già anticipati in apertura. In coda al gruppo solo lo Scorpione, purtroppo sottoposto a turbolenze astrali di notevole impatto sulla quotidianità.

Curiosi di sapere quante stelle sono state attribuite ai restanti segni? Bene, andiamo pure alla scoperta della nuova scaletta con le stelline del giorno.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Capricorno, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Scorpione.

★★: NESSUNO.

Previsioni astrologiche del 29 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'. L'oroscopo di sabato 29 agosto preannuncia un inizio weekend certamente più che positivo per il segno della Bilancia. In previsione tanta fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle e nell'ambito lavorativo con probabilità di vedere una entrata inaspettata.

Il motivo di tutto questo "ben di Dio" già lo abbiamo accennato in precedenza, ossia la positiva influenza di quattro astri di notevole caratura: Luna, Urano, Venere e Sole. In amore, le vostre sensazioni capteranno nuove vibrazioni provenienti dal cuore. Parlatene con il partner: trovare le parole giuste per esprimere ciò che sentite nel profondo aiuterà a comprendersi e migliorare l'affetto reciproco. Single, nuove conoscenze a sfondo "piccante", specialmente in ambito professionale, potrebbero essere gradite? Se sì, ben vengano! Buone opportunità da sfruttare anche per coloro non legati da rapporti lavorativi. Nel lavoro, giornata contrassegnata da energia positiva, il che vi renderà fieri di voi e di quello che state facendo.

Troverete molto presto ciò che state cercando o la cosa cui ambite di più. Voto 10+++.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★. Le previsioni zodiacali di sabato mettono l'accento su un 29 agosto prescritto dagli astri con il fastidioso segno relativo al "sottotono". Dunque, la penultima giornata dell'attuale settimana si presume possa essere abbastanza pesante su certi aspetti. In amore, tenere i nervi saldi e tanta pazienza sarà certamente una scelta saggia. In coppia a latitare di brutto potrebbe essere la serenità del rapporto stesso. Diciamo che sarete quasi svogliati nel reagire agli stimoli esterni, forse per paura di litigare con chi avete accanto. Sappiate che scegliendo la via del silenzio, ovviamente convinti di far bene al proprio stomaco, otterrete decisamente l'effetto opposto.

Single, a voi l'Astrologia invita a scrollarsi di dosso un po' di razionalità: alle volte è meglio agire di istinto che con eccessiva riflessione. Da tenere presente anche che alcune cose che avevate messo in programma potrebbero essere fonte di amarezza o delusione. Pronti a meditare ed eventualmente ad apportare qualche doverosa modifica al programma giornaliero? Invece parlando di lavoro, non alleatevi con la pigrizia ma combattetela di brutto grugno! Se avete preso un impegno dovete portarlo a termine, anche se la voglia dovesse essere scarsa o addirittura latitare. Voto 7-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★★. L'oroscopo di domani 29 agosto al Sagittario indica una giornata a massima positività.

E su quanto appena asserito, come si suole spesso dire, non ci piove. Secondo quanto metabolizzato dai recenti studi sulle effemeridi giornaliere, le previsioni astrali sulla giornata di prossima venuta prevedono in forte crescita tutto il settore legato all'amore e ai sentimenti in generale. In coppia soprattutto, sforzatevi nel cercare di fare le cose con calma e senza strafare. Riconquisterete l'affetto della persona amata dando modo a quest'ultima di amarvi come meritate. In altri casi, stupirete il partner con qualcosa di diverso, magari scrivendo un messaggino d'amore o una dedica ad hoc: al dunque, accompagnate con un sorriso e una rosa, proprio come si usava fare non troppo tempo fa.

Scommettiamo che la persona amata resterà senza parole ricambiando con dolcezza? Single, la giornata si annuncia ricca d'incontri: affidatevi al vostro fascino e non fatevi scappare neppure un'occasione. Nel lavoro infine, la giornata si aprirà molto bene soprattutto perché gli Astri suggeriscono l'arrivo di una novità che vi riguarda. Qualsiasi cosa fosse, sarà determinante per il vostro successo. Voto 9+.

Oroscopo di sabato 29 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, sabato 29 agosto invita già da subito a gongolare, visto il periodo in arrivo certamente molto fortunato in diversi campi. Il periodo è stato valutato al "top", espresso dalle cinque stelle della buona sorte non per caso o per simpatia.

Il motivo è presto detto: Mercurio, Giove, Plutone e Luna, tutti nel segno. In particolare, i suddetti astri saranno in trigono a Mercurio e Urano, in sestile a Nettuno e con il Sole speculare positivo al 98%. Poteva essere davvero "en plein" se non fosse per Marte e Venere dissonanti. In amore dunque, preparatevi a vivere momenti importanti: la vostra vita affettiva sarà in primo piano e sarete in grado di costruire una fortezza impenetrabile intorno al vostro rapporto. Prendete tempo per assaporare le sensazioni forti che avrete a portata di mano, cercando di dedicarvi completamente alla persona che più amate al mondo. Single, colpi di fulmine in vista per qualcuno dalla cotta facile: attrezzatevi come si deve per evitare situazioni imbarazzanti, ok?

Nel lavoro intanto, fase molto positiva. Progetti o programmi per il futuro oppure voglia di espansione e di allargamento dei propri orizzonti? Qualsiasi cosa sarà benvenuta se fatta con fiducia e positività. Voto 9+++.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Le previsioni astrali di sabato preannunciano una giornata più che ottima, certamente interessante dal punto di vista astrologico. Ottime le referenze del periodo soprattutto per quanto concerne Sole e Mercurio, entrambi speculari positivi al 80% di media. La Stella della Terra sarà in trigono con Urano mentre Mercurio si troverà in trigono con il quartetto Luna-Giove-Plutone-Saturno: meglio di così... In campo sentimentale pertanto, con un cielo così positivo tutto dovrebbe andare per il meglio.

In coppia sentirete il bisogno di ridere e scherzare, contagiando con il vostro entusiasmo anche la persona della vostra vita. In particolare, la seduzione sarà senza dubbio la vostra arma vincente, quindi sfoderatela senza paura se avete come obiettivo quello di riconquistare, senza troppo impegno, la persona che avete accanto. Single, l'oroscopo di domani predice la possibilità di una conversazione molto interessante con qualcuno che vi piace. Potreste iniziare a vedere certe cose in modo diverso, migliore. Sarete guidati positivamente dalle vostre emozioni e saprete meglio come agire nei confronti di chi vi piace. Nel lavoro, giornata importante grazie agli astri citati poc'anzi. Farete ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore.

Preparatevi ad affrontare di petto il periodo perché avrete le spalle coperte da astri di prim'ordine. Voto 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di sabato 29 agosto predice l'arrivo di un giorno discreto, a tutto tondo con la parte finale della corrente settimana. In generale, poche novità; forse qualcuno di voi avrà qualcosa di importante da rinfacciare ad una persona di vostra conoscenza che non si è comportata troppo educatamente nei vostri confronti. Siate sinceri, concisi e diretti evitando di girare attorno alla questione e possibilmente senza ricorrere ad antipatici sotterfugi. Le previsioni del giorno intanto, riguardo l'amore, prevedono qualche breve turbamento; se ci dovesse essere, senz'altro sarà da attribuire ad un po' di nostalgia (per chi o cosa non si sa, o meglio, solo voi potete saperlo...). Tranquilli, la vicinanza del partner, senz'altro riuscirà a sistemare tutto. Single, se sognate ad occhi chiusi troppo a lungo potreste perdere l'opportunità di realizzare concretamente i vostri desideri, sappiatelo. Tenete alta la concentrazione e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che vi si potrebbe presentare nel corso del periodo. Nel lavoro, anche se gli impegni consueti potranno risultare faticosi, non mancheranno occasioni interessanti per alcuni di voi. Voto 8.