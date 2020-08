L'oroscopo di mercoledì 19 agosto vedrà la Luna spostarsi nel segno zodiacale della Vergine, che in questa giornata sarà inarrestabile, mentre il Sole favorevole per l'Ariete permetterà di fare qualche passo in avanti in amore. Capricorno preferirà mettere al primo i sentimenti, ma non sarà facile riuscire a gestirli al meglio, mentre Acquario potrebbe avere la sensazione di non essere all'altezza di determinati compiti al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 19 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 agosto 2020 segno per segno

Ariete: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

In amore il Sole cercherà di darvi una mano all'interno della vostra relazione di coppia cercando di portare un po’ di tenerezza, facendo dei passi in avanti molto importanti. Fate attenzione però a Venere in quadratura che potrebbe ribaltare la situazione molto velocemente. Se siete single un approccio deciso vi aiuterà nei rapporti sociali. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di fare non vi mancherà, grazie a Marte in congiunzione, soprattutto per voi nati nella terza decade. Voto - 7+

Toro: la seconda parte della giornata si rivelerà molto interessante, considerato che arriverà la Luna in trigono dal segno della Vergine. In ambito sentimentale riuscirete a mettere in chiaro alcuni aspetti della vostra relazione di coppia, recuperando l'intesa tra di voi.

I cuori solitari tenderanno ad evitare scontri soprattutto con coloro che non si sono rivelati delle valide persone. Per quanto riguarda il settore professionale qualche affare in meno non sarà di certo un problema al momento. Quel che dovrete fare sarà invece tornare sui vostri passi, svolgendo quelle mansioni che vi riescono meglio.

Voto - 7,5

Gemelli: oroscopo di mercoledì non dei migliori per voi nativi del segno, a causa della Luna in quadratura. Sul fronte sentimentale se volete dimostrare di essere il partner perfetto dovrete impegnarvi molto, mettendovi sempre a disposizione, senza mai essere troppo arroganti. Se siete single avrete tante energie e voglia di incontrare nuove persone, ma di impegnarvi al momento non se ne parla.

In ambito lavorativo sfruttate al massimo questo periodo se volete ottenere più guadagni e raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 7-

Cancro: configurazione astrale che prevede un’ottima Venere in congiunzione, a cui si aggiungerà in un secondo momento la Luna in sestile dal segno della Vergine. Sul fronte sentimentale sarete in grado di gestire alla grande la vostra relazione di coppia, e vi sembrerà di vivere quasi in una favola. I cuori solitari saranno piuttosto dolci con chi amano, e giocosi con i propri amici. Nel lavoro la vostra carriera procederà abbastanza bene, anche se un po’ di cautela sarà comunque d'obbligo, considerato che Giove potrà sempre farvi inciampare. Voto - 8-

Leone: giornata interessante ed affascinante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì 19 agosto.

La Luna vi sosterrà ancora per un po’, regalandovi una relazione di coppia molto piacevole anche per questa giornata. Se siete single sapete che state facendo di tutto per conquistarlo, ma forse dovreste provare qualcosa di più concreto. In ambito lavorativo la vostra carriera procede bene, ragion per cui i vostri colleghi non avranno nessun diritto ad ostacolarvi o dirvi che state sbagliando. Voto - 8

Vergine: splendida giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che la Luna entrerà nel vostro cielo a partire dal primo pomeriggio. Sul fronte sentimentale sarete inarrestabili, e con l'aiuto inoltre di Venere in sestile dal segno del Cancro, sarete in grado di far impazzire di gioia la vostra anima gemella.

Se siete single sentirete di dover dire qualcosa ad una persona in particolare, e cercherete di farlo nel migliore dei modi. Sul fronte lavorativo vi sembrerà quasi di essere dinanzi a delle sfide da portare a termine con estremo impegno. Voto - 8+

Bilancia: il sestile dei tanti pianeti nel segno del Leone vi daranno una mano in questa giornata di mercoledì ad andare controtendenza e ritornare in pista, anche se Venere si trova ancora in quadratura. Sul fronte sentimentale dunque potreste anche decidere di scendere a compromessi con il partner, pur di preservare il vostro rapporto. Se siete single preferirete stare alla larga da chi può farvi soffrire, prendendovi del tempo per voi stessi. In ambito lavorativo non ci sarà molta voglia di fare, ma per forza di cose dovrete portare dei risultati a casa.

Voto - 7-

Scorpione: ancora questa voglia di rispondere in maniera avvelenata non ve la siete tolta, e in questa giornata non dovrete stupirvi se gli altri sono un po’ ostili nei vostri confronti. Secondo l'oroscopo, in amore l'intesa di coppia potrebbe mancare e se volete risolvere la faccenda, sarebbe il caso che facciate voi il primo passo. Se siete single meglio prendersi del tempo per riflettere. In ambito lavorativo con un po’ di impegno sarete in grado di prendere la giusta direzione. Voto - 7-

Sagittario: oroscopo di mercoledì 19 agosto discreto per voi nativi del segno. Potrete contare ancora su Marte, Mercurio e il Sole in posizione favorevole, ciò nonostante la Luna che entrerà in quadratura potrebbe creare qualche imprevisto che potrete superare con un po’ d'impegno.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale l'intesa di coppia sarà buona, tuttavia cercate di mantenere sempre vivo il dialogo tra voi e il partner. I cuori solitari saranno irresistibili, cercando di approcciarsi con chi più preferiscono. Nel lavoro sarete in grado di convincere i vostri colleghi a fare ciò che ritenete sia più adatto. Voto - 8

Capricorno: in questa giornata cercherete di dedicare maggiore attenzione ai sentimenti secondo l'oroscopo di mercoledì. L'arrivo della Luna in trigono dal segno della Vergine vi aiuterà nella vostra relazione di coppia, ma per cercare di recuperare terreno dovrete cercare di gestire al meglio i vostri sentimenti. Se siete single invece potreste preferire un po’ di indipendenza.

In ambito lavorativo il lavoro di squadra si rivelerà piuttosto efficace grazie a Giove e Saturno in congiunzione al vostro cielo. Voto - 7

Acquario: voi single sarete piuttosto innamorati in questo periodo estivo secondo l'oroscopo, ciò nonostante potreste non essere ricambiati come speravate. Forse un cambio di strategia potrebbe fare al caso vostro. Se avete una relazione fissa le conversazioni con il partner saranno fondamentali, dunque fate attenzione al vostro temperamento. Per quanto riguarda il settore professionale potreste non sentirvi all'altezza di determinati incarichi, ma forse quello che vi manca realmente è un po’ di convinzione. Voto - 6,5

Pesci: oroscopo di mercoledì abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, con Venere in trigono dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale predomina il desiderio d'amore con la vostra anima gemella, e sarete in grado di creare l'atmosfera perfetta, aumentando l'affiatamento di coppia. Se siete single non date nulla per scontato, perché potreste ricevere piacevoli sorprese. In ambito lavorativo vi sentirete in sintonia con il vostro impiego, e a quel punto sarà facile raggiungere il successo che meritate. Voto - 8