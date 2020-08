L'oroscopo di lunedì 17 agosto prevede un inizio di settimana positivo per i nativi sotto il segno del Leone, che potranno contare sulla Luna in congiunzione, mentre Toro potrebbe essere assalito da un po’ di pigrizia sul posto di lavoro. Venere in quadratura dal segno del Cancro porterà ancora qualche nuvoletta in amore ai nativi Bilancia, mentre Capricorno potrebbe provare a mettersi in cerca di romanticismo. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 17 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 17 agosto 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di lunedì non male per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in trigono dal segno del Leone, andando a contrastare il pianeta Venere in quadratura dal segno del Cancro.

In amore dunque non aspettatevi un’immediata ripresa con il partner, ma quantomeno potreste provare ad essere un po’ più affiatati. Se siete single potreste conoscere nuova gente, ma per il momento, preferirete non affondare subito il colpo. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà Marte ad aiutarvi. Ciò nonostante, anche se siete convinti che agite nel migliore dei modi, tenete sempre in considerazione il parere dei colleghi. Voto - 7,5

Toro: le vacanze sono finite, ed è arrivato il momento di tornare a lavorare. Tuttavia non ci sarà tanta voglia di mettersi all'opera in questa giornata secondo l'oroscopo, considerato inoltre che Mercurio si trova in quadratura. Cercate però di fare almeno l'indispensabile.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, la vostra relazione procede piuttosto bene, con il partner che vi rispetta e viceversa. Se siete single avrete ancora voglia di divertirvi un po’ con i vostri amici. Voto - 7+

Gemelli: potrebbe essere il momento adatto per cercare di rafforzare la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo di lunedì 17 agosto.

Considerato che la Luna si trova in sestile dal segno del Leone, e che c'è affiatamento tra voi, potreste cogliere l'occasione per eliminare alcune sbavature che non rendono perfetta la vostra storia d'amore. Se siete single è arrivato il momento di affrontare eventuali problemi personali. Per quanto riguarda il lavoro avrete ampie vedute e spirito d'iniziativa, che vi aiuteranno a raggiungere con più efficacia le vostre mansioni.

Voto - 8-

Cancro: configurazione astrale che prevede una romantica Venere stabile nel vostro cielo, che vi spinge a dedicarvi maggiormente verso le questioni sentimentali. La vostra relazione di coppia infatti tenderà ad essere più dolce e romantica, spingendovi ad aumentare ulteriormente l'affiatamento di coppia. Se siete single non date nulla per scontato, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro non fatevi assalire dal nervosismo, altrimenti non sarete in grado di svolgere correttamente le vostre mansioni. Voto - 7,5

Leone: oroscopo di lunedì più che discreto per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale molto buona. La Luna infatti si troverà in congiunzione al vostro cielo, assieme al Sole e Mercurio, regalandovi un ottimo periodo.

Per voi single la vostra estate comincia a prendere forma, regalandovi serate magiche con gli amici o con nuove conoscenze, decisamente interessanti. Se avete una relazione fissa tenderete a trascorrere il vostro tempo insieme nel più completo romanticismo. Nel lavoro ci saranno discreti risultati, anche se ancora la strada è in salita. Voto - 8,5

Vergine: previsioni astrali decisamente buone per voi nativi del segno grazie a Venere in sestile dal segno del Cancro che vi darà una mano nella vostra relazione di coppia. Non avrete nulla di cui lamentarvi infatti, considerato che la vostra anima gemella fa di tutto per rendervi felici, amandovi al meglio delle sue possibilità. Se siete single potreste organizzare qualcosa con la persona che vi piace per fare colpo.

Nel lavoro sarà il momento di trovare qualcosa di nuovo, e valutare nuove idee che possano aiutarvi a migliorare. Voto - 8

Bilancia: oroscopo di lunedì non all'altezza delle vostre aspettative per voi nativi del segno, considerato che Venere si troverà in quadratura dal segno del Cancro. Tuttavia, la Luna in sestile potrebbe esservi d'aiuto, soprattutto nella vostra relazione di coppia. Assumendo un atteggiamento equilibrato infatti, potreste riuscire ad ottenere qualche piccola soddisfazione, ed evitare litigi. Dipenderà tutto da voi. Se siete single apprezzerete di più la compagnia degli amici in questa giornata. Nel lavoro impegno e costanza sono sempre ripagati prima o poi, dunque pazientate ancora un po’.

Voto - 7-

Scorpione: non sono previste grandi novità per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di lunedì. La vostra configurazione astrale rimane più o meno la stessa, tuttavia non avrete nulla di cui lamentarvi in questa giornata. In amore infatti il partner continuerà ad amarvi e a sostenere le vostre battaglie, soprattutto voi nati nella prima decade, mentre voi single al momento preferirete trascorrere il vostro in relax, e con gli amici di sempre. Nel lavoro state andando bene, anche se potreste sentire la necessità di portare qualcosa che possa regalarvi qualche soddisfazione in più. Voto - 8-

Sagittario: oroscopo di lunedì 17 agosto molto interessante per voi nativi del segno, grazie ad una configurazione astrale che prevede Marte, il Sole, Mercurio e la Luna tutti in posizione favorevole.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale vi sentirete perfettamente in sintonia con il partner, regalandovi momenti a dir poco indimenticabili. Se siete single trovate il coraggio di confidarvi con chi vi fidate. Per quanto riguarda il lavoro tutto scorre in maniera molto piacevole, impegnandovi ogni giorno nelle vostre mansioni, ottenendo discreti risultati. Voto - 8,5

Capricorno: giornata difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avere Venere in opposizione non sarà una gran cosa in questo periodo. Infatti, anche se siete alla ricerca di romanticismo e di amore, che siate single oppure impegnati, non sarà facile trovare quel romanticismo che tanto cercate. Discorso differente per quanto riguarda il settore professionale.

Grazie a Giove e Saturno favorevoli infatti, vi darete da fare in questa giornata, cercando inoltre di compensare altri progetti che non sono andati per il meglio. Voto - 6,5

Acquario: configurazione astrale sfavorevole per voi nativi del segno, considerato che la Luna, il Sole e Mercurio sono tutti in opposizione dal segno del Leone. In ambito sentimentale potreste avere qualche piccolo litigio con la vostra anima gemella, e forse sarebbe il caso di essere più comprensivi e moderati con le parole. Se siete single avrete voglia di provare sentimenti nuovi, ma forse sarebbe il caso di non tentare per questa giornata. Nel lavoro sarà difficile imbattersi in nuove opportunità. Voto - 6,5

Pesci: ottima Venere in trigono dal segno del Cancro secondo l'oroscopo di lunedì.

Inizierà in maniera molto soddisfacente la settimana, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Concedetevi una piccola vacanza con il partner, soprattutto in questo periodo di relax. Se siete single un appuntamento a cui avevate dato poca importanza potrebbe invece rivelarsi molto interessante. Sul fronte lavorativo avrete voglia di cambiamenti e di migliorare la vostra situazione, ciò nonostante non fate scelte azzardate. Voto - 8-