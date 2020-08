L'Oroscopo di domani 19 agosto approfondisce i transiti planetari, a caccia di novità preziose per l'amore e la fortuna di ciascun segno zodiacale. Luna in Leone acuisce gli affetti e punta un riflettore su un modo di amare affettuoso ma anche orgoglioso. Venere promette splendide sensazioni in Cancro, così come Mercurio in Leone regala nuovi incontri a tutti i segni zodiacali di Fuoco. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo dell'amore di mercoledì

Ariete: prendete in mano le situazioni e siete molto coraggiosi, grazie a Marte che stringe un bel trigono astrale con Luna in Leone.

Lo spirito d'iniziativa non manca di certo. Utilizzatelo in amore e portate a termine i progetti sentimentali iniziati da un po' di tempo. Gli astri consigliano di parlare apertamente con la persona amata o con una in particolare che vi interessa.

Toro: attenzione a Luna che agisce in dissonanza e sprigiona un'eccessiva voglia di essere amati. Forse vi sentite soli e non amati come vorreste. Attenzione a non essere drammatici e a non assumere un atteggiamento vittimista in amore. Diventate gli attori principali della storia sentimentale, ma Urano nel segno sprigiona anche un desiderio di rivoluzionare l'amore che fa prendere decisioni affrettate.

Gemelli: Marte, Luna, Mercurio e Sole sono dalla vostra parte.

Sigillati così tra questi astri favorevoli, le emozioni prendono il volo e siete più sensibili, sicuri di voi stessi e determinati a concretizzare l'amore in modo favorevole. Attenzione però a un'eventuale indecisione che può porre qualche limite alle questioni sentimentali. Attenzione a non gettarvi a capofitto in alcuni progetti che poi non portate a termine.

Cancro: si prevedono bei momenti in coppia e splendide emozioni per voi single. Cercate solo di fronteggiare l'opposizione di Saturno che spinge a vivere gli affetti in modo troppo rigoroso. Siete pieni di amore e desiderate riversarlo sulle persone che contano. Siate selettivi voi single, ma lasciate fluire le emozioni che diventano sempre più intense.

Leone: Luna nel segno parla di affetti, di amore ma anche di orgoglio e di determinazione. L'astro d'argento acuisce la voglia di affermare la propria personalità in coppia e lo fa in modo istintivo, anche un po' troppo autoritario. Le emozioni diventano intense e Mercurio nel segno preannuncia belle sorprese per voi single. Sole splende nel segno e rende le sensazioni più vitali e ottimistiche.

Vergine: la vicinanza dei pianeti presenti in Leone si fa sentire e siete molto desiderosi di ricevere attenzioni, di sentire la presenza e l'affetto della persona amata. Attenzione a non lasciarvi prendere dall'ansia poiché troppo bisognosi di essere al centro dei pensieri degli altri. Va bene ricevere prove d'amore o di amicizia, ma cercate di vivere il tutto in maniera più serena.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: questa Luna di fuoco risulta favorevole per voi. Le emozioni diventano più istintive e sentite il bisogno di viverle in modo immediato. Mal tollerate alcune limitazioni imposte dagli altri e procedete spediti verso un amore sensuale. Marte garantisce tanto fascino. Via libera alla concretizzazione di un amore, dettato dal cuore e vissuto in modo molto ambizioso.

Scorpione: siete alquanto altalenanti con Luna, Sole e Mercurio che emanano i loro influssi in dissonanza. Passate quindi da una gioia più immotivata alla tristezza più cupa. Non chiudetevi però in voi stessi. Piuttosto cercate nuovi stimoli che rendono l'amore più entusiasmante. Ricordate che Venere è dalla vostra parte e garantisce un'affettuosità dolce e speciale sia nei confronti del partner che delle nuove conoscenze.

Sagittario: Luna risulta dalla vostra parte e rifuggite ogni ingiustizia perché vi sentite unici e speciali. Avete anche bisogno di sentirvi considerati, apprezzati in amore. Il satellite notturno punta un riflettore su alcune sensazioni che risultano affettuose, ma sono anche labili perché dettate da un'eccessiva ansia. Mercurio promette belle sorprese per voi single.

Capricorno: non diffidate in maniera eccessiva della persona amata. Magari Venere dal Cancro interagisce in opposizione e tutte le situazioni sembrano più difficili di come sono in realtà. Che ne dite di revisionare il tutto? Giove è dalla vostra parte. Dovete solo vincere un pessimismo che spesso blocca l'azione amorosa e non fa volare l'amore.

Acquario: il timore di essere accantonati dalla persona amata è forte. Cercate di vivere l'amore in modo più tranquillo. Luna in opposizione interagisce sulle emozioni e produce ansia. Così avete necessità di sentirvi apprezzati, guardati e amati. Bando però alla pigrizia impartita da Sole anch'esso in opposizione. Uscite e andate incontro all'amore. Soprattutto non chiudete un dialogo prezioso per le nuove conoscenze e per chiarire in coppia.

Pesci: sono previsti alcuni ritorni in amore. Quindi lasciatevi trasportare dalle emozioni e se necessario, prendete anche voi l'iniziativa. Ottenete successo. Venere carica di energia sensibile e luminosa, così brillate per la persona amata. Voi single invece non passate inosservati, a patto che non vi lasciate intristire da alcuni ricordi passati.

Progredite con positività e coraggio.