L'oroscopo di martedì 18 agosto prevede una certa cordialità sul posto di lavoro per i nativi Gemelli, mentre Vergine sarà più emotiva e sensibile del solito, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. La Luna nel segno del Leone darà buone possibilità in svariati settori ai nativi del segno, mentre per l'Ariete sarà un po’ più semplice trovare la concentrazione, grazie anche a Marte in congiunzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di martedì 18 agosto 2020 per tutti i segni zodiacali.

Ariete: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno, con alcuni pianeti favorevoli come Marte in congiunzione e Mercurio e la Luna in trigono dal segno del Leone, ma Venere ancora in quadratura dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale dunque sarete molto amichevoli e socievoli nei confronti del partner, ma attenzione a non far emergere pensieri di troppo. Se siete single attendete con impazienza qualcosa di particolare, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro riuscirete a mantenere la concentrazione per tutto il tempo necessario, facendo progressi non trascurabili. Voto - 8-

Toro: oroscopo di martedì non molto soddisfacente per voi nativi del segno. Dovrete fare i conti con la Luna in quadratura dal segno del Leone, che per quanto riguarda la sfera sentimentale potrebbe mettervi in difficoltà. Il vostro grado di sopportazione non sarà particolarmente alto e potreste incappare in litigi con il partner senza neanche sapere voi il perché.

Se siete single dovrete essere in grado di accontentarvi per una volta. Nel lavoro prestate maggiore attenzione ad alcuni vostri progetti perché sembra che siano rimasti un po’ indietro. Voto - 6

Gemelli: ottima giornata per voi nativi del segno, con la Luna in sestile che porta un po’ di stabilità nella vostra quotidianità.

In amore vi state dedicando molto al partner regalandole immense soddisfazioni, per cui se volete non farebbe male se vi prendete giusto qualche momento per voi. Se siete single corteggiare non è il vostro forte, ma forse in questa giornata potreste essere un po’ fortunati secondo l'oroscopo. Sul fronte lavorativo la cordialità con colleghi e clienti si rivelerà una mossa vincente in questa giornata.

Voto - 8+

Cancro: giornata non semplice da gestire per quanto riguarda il lavoro, considerato che l'opposizione di Giove si farà sentire maggiormente, oltre a Marte in quadratura. Cercate dunque di essere prudenti e non commettere errori. Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere in congiunzione promette ancora splendidi momenti in compagnia del partner, grazie anche al vostro carattere amichevole, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single l'oroscopo vi consiglia di stare vicini alla persona che vi piace, ma senza essere troppo assillanti. Voto - 7+

Leone: sarete piuttosto soddisfatti in questa giornata a livello emotivo secondo l'oroscopo di martedì 18 agosto, soprattutto grazie alla Luna in congiunzione.

In amore infatti avrete svariate occasioni di stupire la vostra anima gemella e sarete assolutamente irresistibili. Se siete single la giornata sarà ideale per iniziare qualcosa di nuovo. Per quanto riguarda il settore professionale Mercurio e Marte in posizione favorevole vi daranno la carica per svolgere al meglio le vostre mansioni. Voto - 8,5

Vergine: sarete piuttosto emotivi e sensibili in questa giornata di martedì secondo l'oroscopo. Vorreste passare più tempo con la vostra anima gemella e forse organizzandovi al meglio, potreste ottenere qualcosa. Se siete single non ci saranno grandi novità, ciò nonostante potrete godervi questo periodo sereno e tranquillo. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono dal segno del Capricorno vi suggerirà la strategia migliore per cercare di ottenere ottimi risultati.

Voto - 7,5

Bilancia: configurazione astrale non entusiasmante per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, considerato che Venere sarà in quadratura dal segno del Cancro, mentre Marte sarà in opposizione. Sarà dunque una giornata tutta in salita, a partire dal settore professionale, dove dovrete recuperare il passo rispetto ai colleghi. Se avete una relazione fissa sarà facile fraintendere il partner, dunque moderate al meglio il linguaggio. Se siete single non siate convinti di valere poco agli occhi degli altri. Tiratevi su con il morale e se possibile cambiate compagnia, trovando qualcuno che vi apprezzi così come siete. Voto - 6,5

Scorpione: giornata difficile per voi nativi del segno secondo l'oroscopo, probabilmente a causa della Luna in quadratura dal segno del Leone, che non vi lascerà in pace.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale Venere cercherà di darvi una mano, ma voi dovrete fare di tutto per tenervi attivi. Inoltre cercate di capire se c'è qualcosa che non va nella vostra relazione di coppia. Se siete single potreste decidere di fare dei piccoli cambiamenti. Per quanto riguarda il lavoro potreste sentirvi un po’ fuori contesto e a disagio, faticando a raggiungere il successo che desiderate. Voto - 6,5

Sagittario: momento ideale per voi nativi del segno per cercare di portare ancora più in alto la vostra relazione di coppia. Secondo l'oroscopo di martedì 18 agosto, potrete contare sulla Luna in trigono dal segno del Leone per sorprendere la vostra anima gemella, elevando l'intesa di coppia.

Se siete single potreste accrescere la vostra creatività, frequentando posti che vi siano di ispirazione. Per quanto riguarda il lavoro nelle mansioni di gruppo sarete una parte fondamentale per portare avanti un progetto molto interessante. Voto - 8,5

Capricorno: si presentano nuove occasioni, ma voi ancora non vi sentire pronti ad accoglierle secondo l'oroscopo. Dovreste cercare di essere un po’ più reattivi, soprattutto per quanto riguarda il settore professionale. Considerato che Giove si trova in congiunzione, potreste anche provare a prendervi qualche rischio. In amore il vostro rapporto con il partner non sarà niente di che, soprattutto a livello affettivo, a causa di Venere in opposizione.

Se siete single i rapporti d'amicizia saranno più importanti per voi al momento. Voto - 6,5

Acquario: giornata così così per voi nativi del segno. La Luna si troverà in opposizione e in questo periodo fareste meglio ad essere particolarmente prudenti per quanto riguarda la sfera sentimentale, evitando di essere aggressivi oppure ossessivi nei confronti del partner. Se siete single affrontate la giornata così come verrà, e potreste ricevere qualche piccola soddisfazione. Sul fronte lavorativo meglio non arrivare a concludere un affare finché non sarete sicuri di ogni singolo dettaglio. Voto - 6+

Pesci: configurazione astrale abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie a Venere in trigono dal segno del Cancro che darà una spinta alla vostra relazione di coppia.

La vostra storia d'amore sarà molto affascinante, e vi divertirete molto a stare in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single prendete le cose con filosofia e cercherete di attirare nuove persone dalla vostra parte. Per quanto riguarda il lavoro state andando bene, tuttavia evitate di posticipare troppo le vostre mansioni. Voto - 7,5