L'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto è pronto a comporre il delicato puzzle della positività/negatività inerente ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di sapere quali saranno i segni migliori e peggiori della settimana? Bene, partiamo subito col ricordare che a essere messi sotto analisi in questo contesto saranno in esclusiva i primi sei segni zodiacali. Nello specifico, diciamo pure che tutto il resoconto è stato inquadrato sulla prima settimana dell'attuale mese, tenendo in considerazione ovviamente i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, allora come si suol dire, prima di "dare inizio alle danze" ci piace mettere in risalto i migliori e peggiori del momento.

Diciamo subito che i sette giorni compresi nel periodo sotto osservazione vedranno i settori legati all'amore e al lavoro sicuramente a favore dell'Ariete (voto 10): il generoso segno di Fuoco avrà dalla sua una potente e spregiudicata Luna nel segno, sicuramente ben disposta a dare una grossa mano nelle delicate questioni di cuore. In questo frangente, ad avere massimo appoggio da parte delle stelle sarà senz'altro anche il Cancro (voto 9), tallonato a poca distanza da Toro (voto 7) e Gemelli (voto 7) con il Leone (voto 6) a chiudere il gruppo dei segni positivi.

Parlando invece di segni in difficoltà, sempre basandoci sulla scala dei valori impostata sui simboli astrali in oggetto, le previsioni dell'oroscopo da lunedì 3 a domenica 9 agosto non vedono troppo semplice il lasso temporale in oggetto specialmente per i nati in Vergine (voto 5): purtroppo quest'ultimi saranno costretti, volenti o nolenti, a subire un'ondata di fluttuazioni astrali poco generose verso il segno.

Nel prosieguo maggiori dettagli.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di passare al setaccio le previsioni astrologiche generate dall'oroscopo della settimana da lunedì 3 a domenica 9 agosto, come da solita prassi ormai consolidata andremo a mettere in evidenza i transiti lunari messi in agenda nella settimana in oggetto.

Il primo cambio di settore sarà quello relativo alla Luna in Pesci, presente nel segno d'Acqua già da questo mercoledì 5 agosto alle ore 04:27. La dolce "musa dei poeti" osserverà il secondo ed ultimo transito venerdì 7 agosto alle ore 15:04, con la messa in opera della Luna in Ariete.

Per chiudere il discorso sui transiti astrologici, ci preme segnalare due eventi di notevole portata, ovviamente non da imputare alla Luna.

Parliamo del passaggio di Venere in Cancro, in arrivo nel segno di Acqua venerdì 7 agosto alle ore 15:21 del pomeriggio. L'altro evento astrologico riguarda l'ingresso di Mercurio in Leone, passaggio previsto alle ore 03:32 del primissimo mattino di mercoledì 5 agosto.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 10. In arrivo una settimana da considerare davvero "super", certamente ben espressa da giornate quasi tutte al top. A dare una grossa marcia in più, specialmente in amore, una meravigliosa Luna nel segno in arrivo venerdì 7 agosto a cui seguiranno altre tre giornate davvero prorompenti: martedì, sabato e domenica. Andiamo a scoprire qualcosa di più sui prossimi sette giorni togliendo finalmente il velo dalle stelline giornaliere applicate ai singoli giorni.

A seguire il resoconto completo:

Top del giorno venerdì 7 agosto - Luna nel segno;

venerdì 7 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 4, sabato 8 e domenica 9;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5 e giovedì 6.

♉ Toro: voto 7. Se viste da una certa angolazione, cercando di mettere in evidenza i giorni migliori, queste nuove predizioni della settimana saranno ben accette dalla maggior parte di voi Toro. Certo, a dare maggior lustro all'intero periodo sarà senz'altro la giornata 'top' di lunedì 3 agosto. È pur vero però che potrete contare anche su due giornate altrettanto buone relative a martedì e domenica, valutate in questo caso a cinque stelle. Escludendo le altre due giornate a quattro stelle, valutate nella solita routine, a dare problemi potrebbero essere quelle di giovedì e venerdì.

Via eventuali musi lunghi e ricontrolliamo insieme le stelline quotidiane poste di seguito:

Top del giorno lunedì 3 agosto;

lunedì 3 agosto; ★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 agosto;

★★ venerdì 7 agosto.

♊ Gemelli: voto 7. Le previsioni della settimana fino al 9 di agosto contemplano un periodo non difficile da portare avanti per voi Gemelli. L'Astrologia prevede in questo caso un intoppo nelle due giornate di weekend: sabato sarà sotto scacco da astri negativi, valutato quindi con le tre stelline del "sottotono", mentre a seguire domenica farà segnare il "ko con solo due stelline in classifica. Tranquilli il giorno 4 agosto vi rifarete alla grande con una giornata valutata ai massimi livelli, insieme a mercoledì e giovedì valutati a cinque stelle.

Buone abbastanza, viste le quattro stelline a corredo non da buttare assolutamente, lunedì e venerdì.

Vediamo il resto della scaletta:

Top del giorno martedì 4 agosto;

martedì 4 agosto; ★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★ sabato 8 agosto;

★★ domenica 9 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'oroscopo della settimana ha valutato queste vostre previsioni un pelino sotto a quelle dell'Ariete. Di certo il frangente in arrivo si annuncia molto positivo per tanti di voi nativi in Cancro, sia per quanto riguarda la parte sentimentale che quella inerente al lavoro. Punto centrale di tutto il periodo sarà senz'altro l'ingresso nel settore del pianeta Venere, presente nel vostro comparto da metà pomeriggio di venerdì 7 agosto.

Scopriamo come sono state posizionate le restanti giornate e con quante stelline a corredo delle stesse, analizzando il resoconto giorno per giorno da lunedì a domenica.

La classifica:

Top del giorno sabato 8 agosto;

sabato 8 agosto; ★★★★★ lunedì 3, venerdì 7 (Venere nel segno) e domenica 9;

★★★★ martedì 4 e giovedì 6;

★★★ mercoledì 5 agosto.

♌ Leone: voto 6. L'Astrologia annuncia per voi Leone un periodo poco prospero per quanto riguarda la fortuna in generale. In particolare, l'unica vera svolta potrebbe arrivare nella sezione lavoro/famiglia. In previsione un centro e un fine settimana certamente efficaci e abbastanza convincenti; pessimo invece l'avvio del periodo. A fare la differenza tra le giornate migliori, senz'altro quella di mercoledì 5 agosto, data di arrivo di Mercurio nel segno insieme a quella di giovedì 6 agosto.

Buone e con poche controindicazioni, le giornate con quattro stelle di venerdì, sabato e domenica. Giornata "sottotono" invece sarà lunedì, segnata da tre stelle; sempre meglio di quella di martedì valutata con due stelle da "ko".

La nuova scaletta in riepilogo:

★★★★★ mercoledì 5 (Mercurio nel segno) e giovedì 6;

★★★★ venerdì 7, sabato 8 e domenica 9;

★★★ lunedì 3 agosto;

★★ martedì 4 agosto.

♍ Vergine: voto 5. Non proprio come nelle aspettative il periodo sotto analisi. Diciamo che una settimana così era nell'aria da tempo! Purtroppo per voi Vergine ciò che temevate è arrivato, portando una pagella decisamente poco invitante: preoccupati? Non ne avete motivo. L'oroscopo della settimana 3-9 agosto pertanto indica molto impegnativi i prossimi sette giorni, e questo è assodato.

Richiesto quindi massimo controllo soprattutto nelle giornate segnalate come poco positive di martedì e mercoledì. Iniziate pure a prendere nota di quando agire e quando invece stare fermi immobili.

Le stelline settimanali di vostra competenza:

★★★★★ venerdì 7 agosto;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6 e sabato 8;

★★★ martedì 4 e domenica 9 agosto;

★★ mercoledì 5 agosto.

