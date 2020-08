La settimana dal 10 al 16 agosto 2020 sarà piuttosto impegnativa per i nativi di diversi segni zodiacali, sia per quanto riguarda il piano amoroso che quello lavorativo.

Marte si presenterà nella costellazione dell'Ariete, dunque ci sarà uno slancio lavorativo niente male per i nati di questo segno. Il Leone avrà nei suoi gradi l'ottimismo del Sole e la perspicacia di Mercurio, mentre la fortuna di Giove sarà preponderante per i nati del segno del Capricorno. Il Cancro troverà nella propria costellazione la Luna, che conferirà al segno una delle prime posizioni nella classifica astrologica di questa settimana.

Lavoro in aumento per Toro

Ariete: purtroppo sarà una settimana molto dura dal punto di vista emozionale, perché avrete a che fare con qualche dubbio nei confronti del partner, che vi assalirà in modo molto forte e difficile da appianare. Sul lavoro invece avrete molta più capacità di agire e grinta da vendere, ma spesso e volentieri potreste arrivare ad essere molto stressati e stanchi. Dovrete cercare di rilassarvi più che potete.

Toro: gli impegni non si conteranno, e purtroppo la mole di lavoro potrebbe drasticamente aumentare. Dovrete fare a meno di qualche uscita e rinunciare a delle serate troppo prolungate che potrebbero farvi alzare stanchi la mattina. Per il momento l'amore vivrà un periodo molto monotono, in cui non avrete neanche voglia di ravvivarlo come in cuor vostro vorreste.

Anche se i tentativi nel weekend saranno più che apprezzati.

Gemelli: l'ambito amoroso di questa settimana sarà sulla stessa lunghezza d'onda di quella appena passata. La positività nella coppia sarà sempre e comunque ottima. Se ci saranno giorni in cui sarete poco inclini alla passione, avrete comunque voglia di tanta tenerezza e sarete anche disposti a darne.

I suggerimenti sul lavoro per renderlo meno gravoso magari anche per i colleghi saranno ben accetti da tutti.

Cancro: siete fra i favoriti di questa settimana, e ciò significa che non soltanto l'amore conoscerà un periodo fatto di progetti condivisi con il partner e molta più complicità passionale, ma anche il campo professionale comincerà a manifestare molti successi e affari decisamente invidiabili.

Ottime anche le chance di trovare un impiego più favorevole alle vostre esigenze.

Leone: solari e vivaci. L'eccellente positività di questa settimana sarà da ricercare nella vasta opportunità di avere un rendimento lavorativo al massimo, nelle occasioni lavorative molto più numerose per chi è senza lavoro ma anche l'amore sarà al centro dei vostri pensieri e dei vostri gesti. Il partner avrà molte sorprese da parte vostra che lo lascerà a bocca aperta.

Vergine: non avrete una settimana eccellente, ma neanche negativa. Sicuramente sia l'ambito emozionale che quello lavorativo vi daranno parecchio filo da torcere, e alla fine ne uscirete spossati fino al midollo ma vittoriosi. Purtroppo saranno molto presenti dei momenti di esitazione sulle decisioni da prendere caso per caso.

Sagittario energico

Bilancia: largo ai divertimenti. Per voi ci sarà soltanto voglia di svago, di shopping e di amicizie pronte a condividere ogni vostra piccola follia. Il portafogli non sarà un problema troppo rilevante, ma dovete dare il meglio di voi sul posto di lavoro ed essere costantemente in prima linea. Qualche piccola scaramuccia con gli affetti più cari non rovinerà necessariamente il vostro rapporto con gli altri.

Scorpione: per il vostro segno questi giorni saranno di fuoco e molto impegnativi, purtroppo non avrete tutte le energie di cui avrete bisogno. Questa situazione potrebbe sfociare in un forte nervosismo che si tradurrà eventualmente in litigi. L'unica cosa da fare sarà rilassarvi quanto più possibile ed eliminare del tutto i pensieri opprimenti e negativi.

Sagittario: avrete tante energie e voglia di intavolare progetti per l'ambito professionale. Viceversa dovrete ancora faticare parecchio prima di avere una stabilità emotiva e un rialzo nelle relazioni di coppia. Qualche piccola disattenzione in famiglia. Provate a riprendere in mano alcune faccende rimaste in sospeso.

Capricorno: vi renderete conto che ci sono state delle 'falle' nella vostra relazione che meritano di essere 'ricucite', mentre nelle amicizie e in famiglia l'atmosfera sarà molto più distesa e poco incline ai malumori. La fortuna nel campo degli affari sarà molto più remunerativa del solito, ma attenti a qualche invidia.

Acquario: anche se apparentemente sarete decisamente più schivi del solito, in realtà cercherete soltanto di 'studiare' più accuratamente le persone attorno a voi, sia vecchie che nuove, per poter evitare di subire altre delusioni.

In amore sarete piuttosto freddi, ma sarà solamente una 'nuvola' passeggera sulla vostra storia d'amore.

Pesci: purtroppo stavolta i vostri sogni rimarranno tali, ma questa situazione non dovrà essere deleteria per la concentrazione sul posto di lavoro. Qualche piccola distrazione non vi costerà, ma dovrete cercare di recuperare prima che qualcuno se ne accorga. L'amore non brillerà particolarmente, ma d'altro canto non ci saranno schermaglie importanti.