Nella settimana dal 10 al 16 agosto 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi del Toro, dove sosta anche Urano, all'orbita del Cancro, facendo compagnia a Venere. Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno, così come il Sole assieme a Mercurio che permarranno in Leone. Infine, Nettuno proseguirà il domicilio in Pesci come Marte che continuerà la sosta in Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Cancro, meno entusiasmante per Capricorno e Ariete.

Cancro focoso

Ariete: gelosi. Il sestile che Venere in Cancro ingaggerà con Urano in Toro avrà buone chance di far divenire oltremodo gelosi i nati Ariete, malgrado manchino reali motivazioni per provare quest'avverso sentimento.

Toro: stress. Sino a metà settimana i nativi potrebbero essere alle prese con molteplici incombenze da ultimare, dove per scongiurare lo stress dovrebbero procrastinarle ai giorni seguenti. Probabili scontri verbali con l'amato bene nella giornata di giovedì.

Gemelli: affettuosi. Settimana che si prevede in crescendo per i nati Gemelli, dove al trasporto passionale che li ha accompagnati durante le ultime settimane, seguirà un mood decisamente più affettuoso, come vorrà Venere d'Acqua.

Cancro: focosi. La scintilla della passionalità potrebbe riaccendersi per il primo segno d'Acqua in questi sette giorni, e il merito sarà da attribuirsi al focoso sestile Urano-Venere.

Acquisti per la Bilancia

Leone: opportunità.

Il Sole sarà congiunto a Mercurio e formerà un trigono con Marte, mettendo, con ogni probabilità, sul percorso dei nati Leone diverse ghiotte opportunità professionali.

Vergine: indecisi. Settimana in cui i nati della Vergine sembreranno essere in balia degli eventi, e ciò porterà loro indecisione sul da farsi, oltre che una certa insoddisfazione sui pochi risultati raggiunti ultimamente.

Bilancia: acquisti. Malgrado abbiano un armadio pieno di vestiti, i nativi in questa settimana potrebbero non badare a spese e concedersi, più per vezzo che per necessità, quell'abito desiderato da tempo.

Scorpione: oziosi. La voglia di mettersi in gioco verrà, con tutta probabilità, meno per il secondo segno d'Acqua in questo periodo, quindi sarebbe bene prendersi qualche giorno di ferie dal lavoro, onde evitare controproducenti gaffes.

Amore sottotono per il Capricorno

Sagittario: lavoro a gonfie vele. Da un lato ci saranno presumibilmente le perplessità legate alla sfera amorosa, ma dall'altro i nati Sagittario potranno contare sul duetto Marte-Mercurio, che dal loro Elemento li favorirà sul versante lavorativo.

Capricorno: amore sottotono. Venere opposta unita al terzetto, perlopiù retrogrado, formato da Giove, Saturno e Plutone potrebbe far venire allo scoperto ogni manchevolezza dei nati del segno.

Acquario: prospettive mutate. Con il Luminare diurno in opposizione e i pianeti lenti appollaiati tra Toro e Capricorno, i nati del segno avranno buone chance di mutare la loro interpretazione su gesti e parole delle altre persone.

Ci sarà Mercurio opposto nell'undicesima dimora, però, a mettergli i bastoni tra le ruote in tal senso.

Pesci: sognatori. Viaggiare di fantasia ha molteplici benefici su di noi, e l'ultimo segno zodiacale vorrà presumibilmente sfruttare appieno questa regola, assumendo un mood sognatore verso il loro prossimo futuro.