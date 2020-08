Venerdì 7 agosto 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna viaggiare dai gradi dei Pesci, dove staziona Nettuno, al segno dell'Ariete facendo compagnia a Marte. Il Sole e Mercurio permarranno nel domicilio del Leone mentre Giove, Plutone e Saturno rimarranno stabili in Capricorno. In ultimo Urano proseguirà l'orbita in Toro con Venere che cambierà domicilio passando dai Gemelli al segno del Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Cancro e Leone, meno roseo per Capricorno e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Dal primo pomeriggio, con la Luna di Fuoco che andrà in sestile a Saturno ed in trigono a Mercurio, i nativi avranno buone chance di veder avanzare celermente i progetti professionali in essere.

2° posto Cancro: sereni. Nel nido domestico la serenità potrebbe tornare a regnare sovrana grazie soprattutto al cambio di guardia venusiano che dai loro gradi spingerà i nativi a dimenticare le ultime ruggini col partner.

3° posto Scorpione: passionali. La scintilla della passione si riaccenderà in casa Scorpione dopo alcune giornate tiepide da questo punto di vista. Al contempo, però, sarà opportuno evitare di punzecchiare continuamente il partner come il binomio Luna-Marte in Ariete dal pomeriggio vi invoglierà a fare.

I mezzani

4° posto Pesci: mondani. La mattinata sarà, con ogni probabilità, utile per programmare gli eventi mondani a cui non mancare dalle ore pomeridiane in poi. Col cambio lunare in Ariete, infatti, divertimento e nuove intriganti conoscenze non dovrebbero mancare per i nati Pesci.

5° posto Sagittario: stanchi ma soddisfatti. La seconda parte del venerdì vedrà, c'è da scommetterci, il terzo segno di Fuoco spingere sul pedale dell'acceleratore sia nelle faccende pratiche che professionali. Arriveranno a sera stremati ma pienamente soddisfatti di aver ultimato le loro incombenze.

6° posto Ariete: routine. Venerdì che potrebbe essere avaro di novità o scossoni di sorta dove il primo segno zodiacale dovrebbe dedicarsi a tutte quelle attività domestiche spesso procrastinate. Mattinata di probabili perplessità amorose.

7° posto Toro: a rilento. Malgrado l'impegno profuso, i nati Toro avranno poche possibilità di giungere a traguardi ragguardevoli sul fronte professionale quest'oggi.

La quadratura Sole-Urano suggerirà loro di accontentarsi momentaneamente e, soprattutto, evitare qualsiasi investimento economico.

8° posto Gemelli: amore flop. L'idillio amoroso degli ultimi tempi sembrerà dissolversi d'un tratto in casa Gemelli lasciando i nativi alle prese con perplessità e dubbi sulla coppia. Il fattore scatenante di tale mutamento sarà il passaggio di Venere in Cancro che formerà un quadrato con la Luna in Ariete.

9° posto Bilancia: perplessi. Sul versante professionale i nati del segno saranno, c'è da scommetterci, alle prese con l'atteggiamento provocatorio o indisponente dei parigrado. Rispondere con la stessa moneta, però, potrebbe risultare controproducente a causa della Luna opposta in trigono a Mercurio.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: stress. Tra le faccende amorose e quelle professionali, particolarmente bersagliate dal parterre planetario odierno, i nativi parranno non avere nulla su cui poter contare. Sarà bene non cedere allo scoramento attendendo giorni più floridi.

11° posto Vergine: finanze flop. il settore economico, sotto scacco del doppio quadrato Marte-Giove e Sole-Urano, sarà da attenzionare in casa Vergine eliminando, se necessario, le spese voluttuarie.

12° posto Acquario: fuori fase. Semaforo acceso sul rosso per i nati del segno che saranno presumibilmente alle prese con un venerdì tutt'altro che conciliante dove farebbero bene a dosare le parole con Mercurio opposto.