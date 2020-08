L'oroscopo di domani 7 agosto, riprende a fare previsioni mettendo sotto analisi i settori della vita relativi ad amore e lavoro. Punto di interesse generale come sempre, la buona Astrologia, in questo contesto applicata ai sei simboli rappresentanti l'ultima tranche dello zodiaco. Ansiosi di mettere a nudo il pensiero delle stelle in merito al prossimo venerdì? Ebbene, vista l'ottima Carta Astrale a favore, il periodo si preannuncia di buon auspicio per Bilancia e Scorpione, sottoscritti in giornata da cinque stelle. Purtroppo, se è vero quel famoso detto che recita "Non tutte le ciambelle riescono col buco!", le previsioni zodiacali di venerdì puntano decisamente il dito in direzione degli amici Sagittario e Capricorno, in questo caso giudicati con il segno relativo ai periodi "sottotono".

Curiosi di scoprire di più?

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare all'Oroscopo di venerdì 7 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 7 agosto

Pronta da visionare, è già disponibile la nuova classifica stelline interessante la giornata di domani, venerdì 7 agosto. Intanto, come annunciato in apertura ricordiamo che ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, in questa sede i soli segni interessanti la seconda metà zodiacale. Alla testa della scala di valori, come già in parte messo in evidenza, i segni relativi a Bilancia e Scorpione considerati in periodo splendido in ogni campo della quotidianità. A reggere il confronto con i predetti simboli astrali solamente altri due segni considerati in periodo buono, valutati quindi con quattro stelle e pronti per essere svelati nel prospetto sottostante.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo di domani per i segni da Bilancia a Pesci:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario, Capricorno;

★★: NESSUNO.

Previsioni zodiacali 7 agosto, oroscopo per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★★.

L'oroscopo di venerdì 7 agosto per voi nativi a questo giro nasce sotto le buone stelle della positività. Nel periodo prendetevi pure il lusso di iniziare la giornata con un sano ottimismo: la giornata si prevede positiva al 99%, quindi da gustare al meglio ed in totale serenità. In amore, la Luna in entrata nel campo dell'Ariete aiuterà le coppie a condividere momenti di grande armonia e passione.

Saranno bene in vista felici recuperi in tutti quei rapporti che necessitano di un briciolo di fortuna. In molti casi la strada risulterà spianata, specialmente per alcune decisioni anche molto importanti da prendere per futuro. Single, le effemeridi di vostra competenza sollecitano a dare il meglio di voi stessi e/o a far emergere con forza le vostre migliori qualità e capacità. E’ un buon periodo per consolidare quelle posizioni sentimentali già acquisite oppure per gettare le basi a nuove amicizie. Nel lavoro, l'Astrologia di competenza della Bilancia indica la possibilità di avere più soddisfazioni del previsto. Quasi tutto ciò cui ambite, senz'altro procederà a vostro favore. Voto 9+.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di venerdì preannunciano una giornata più che ottima. Il frangente pertanto è stato valutata dall'oroscopo quotidiano come certamente favoloso, soprattutto nelle situazioni legate ai buoni sentimenti. In amore, aprirete il vostro cuore ad una persona speciale, senza alcun timore, merito delle stelle quasi tutte dalla vostra parte. Sarete di ottimo umore e pieni di affetto, il che sarà utile per mettere in pratica i vostri progetti o magari perfezionare alcuni dettagli relativi ai giorni di prossimo arrivo. La vita affettiva a voi single intanto si presume possa essere espressa da una giornata veramente da sballo. Tranquilli, anche se la mancanza di un partner con cui condividere una piacevole giornata si potrebbe far sentire, potrete sempre contare su amici ben disposti nei vostri confronti: pronti a divertirvi insieme a loro?

Nel lavoro, per chiudere, state per concludere un progetto importante che ultimamente vi ha sfiancato mentalmente. L'oroscopo in questo caso invita a resistere ancora un po', di certo ne godrete i buoni frutti. Voto 9.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'oroscopo di domani 7 agosto al Sagittario indica questo quinto giorno della corrente settimana un po' sottotono. Il periodo in molti casi vi vedrà anche leggermente sotto stress in quanto la giornata sarà sotto assedio dalla negativa specularità di Venere, nel frangente in ingresso nel comparto del Cancro. In amore pertanto sarete in pieno delirio amoroso: fra sogni romantici e aspettative passionali farete di tutto affinché il partner o la persona del cuore non vi possa deludere.

Se qualche nuvoletta dovesse nel frattempo appannare leggermente l'intesa a due, vuoi con noie o con gli immancabili disguidi, senz'altro una bella serata con un gruppo di amici potrebbe fare da calmiere agli animi infuocati. Single, gran parte di voi farebbe bene a stare accorti: sentimentalmente parlando, il periodo è poco chiaro e nell'aria c'è qualcosa di acre. Una brutta (ri)caduta è proprio quello che dovreste evitare. Il non farlo equivarrà ad una sconfitta bruciante. Se così fosse, sapete qual è il peggio? E' che lo sapevate e non avrete fatto niente per impedirlo. Nel lavoro, per chi attraversa un periodo particolare il consiglio è quello di non dare consensi se non prima di aver visto con calma ogni dettaglio.

Voto 7-.

Oroscopo del giorno 7 agosto, previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo sulla giornata di domani, venerdì 7 agosto, presume possa arrivare un giorno non proprio positivo, in questo frangente sottomesso ai capricci di pianeti poco amichevoli. Praticamente avrete a che fare con un venerdì valutato purtroppo "sottotono". In amore, si consiglia di non dare mai per scontato l'affetto della persona che vi sta vicino. Perciò, cercate di essere affettuosi e presenti, altrimenti la dolce metà potrebbe (forse) anche allontanarsi per sempre da voi, sappiatelo... Single, le predizioni relative all'oroscopo del giorno annunciano una periodo condito da qualche piccola preoccupazione.

Colpa di Marte e Mercurio dissonanti verso il vostro segno. Prima di giudicare qualsiasi cosa come solo "bianco" o solo "nero", abituatevi a riflettere perché esistono anche le varie sfumature di colore (a buon intenditor...). Nel lavoro invece, gli astri del giorno indicano che, forse, ci sarà chi si lamenterà del vostro atteggiamento spacciandosi per perfezionista e magari anche criticando la vostra troppa permalosità. Se pensate di stare esagerando, calmatevi, se invece credete di avere ragione, fatevi rispettare! Voto 7.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★. Le previsioni astrali del giorno sottolineano che non sarà un venerdì troppo entusiasmante, questo è certo, tuttavia non deluderà affatto se saprete gestire alcuni momenti fondamentali della giornata.

In questa parte finale della settimana potreste avere a che fare con situazioni abbastanza stressanti: evitate innanzitutto di fomentare tiritere o battibecchi restando in disparte da pericolosi fuochi e fuocherelli. In amore, capirete di avere molti valori in comune con il vostro partner più di quanto possiate pensare. In caso di attriti, semplicemente, affrontate le discussioni da una nuova prospettiva cercando nel frattempo di rimanere calmi e sereni. Single, la Luna vi renderà meticolosi e scrupolosi mentre Venere vi guiderà verso nuovi incontri; entrambi gli astri renderanno la vostra giornata particolarmente dolce e romantica. Nel lavoro invece, a detta dell'oroscopo quotidiano la giornata si aprirà molto bene.

Quasi sicuramente riceverete una buona notizia che vi riguarda: potrebbe essere determinante per il vostro futuro, sappiatelo! Voto 8.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. L'oroscopo di domani 7 agosto, annuncia che la giornata in analisi in questo contesto sarà per voi nativi decisamente stabile ed anche abbastanza lineare. Tutto sommato buone le speranze di portare a buon fine una parte degli impegni quotidiani che vi aspettano, anche se a tratti potrebbero esserci lievi intoppi da superare. In amore, bene la mattinata ed il primo pomeriggio, mentre la serata potrà riservare dei momenti di relax assoluto in compagnia della dolce metà. Approfittatene quindi per regalarvi momenti di pace e serenità solamente per voi due.

Single, avrete sicuramente un discreto successo in campo sentimentale. Un incontro inizialmente abbastanza indifferente potrebbe scuotere la vostra vita e rendervi immensamente felici: pronti a gongolare se una simile ipotesi dovesse davvero prender piede? Nel lavoro, per concludere, a fare la differenza secondo l'astrologia del giorno, potrebbe essere l'esperienza acquisita o la presenza di un collega "che sa il fatto suo". Bene chi si ritrova alle spalle competenze vissute, anche non di recente. Un po' in difficoltà tutti gli altri. Voto 8+.