La quarta settimana del mese di agosto si avvicina lentamente alla sua conclusione. Siamo quasi giunti alla giornata del 28 agosto 2020. Leggiamo le previsioni e l'oroscopo dei segni con tutte le novità che stelle e pianeti porteranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore meglio evitare provocazioni. Chi è solo in questo periodo non ha molta intenzione di aprirsi agli altri. Nel lavoro momento positivo, ma ci vorrà tempo prima di emergere.

Toro: per i sentimenti gli unici che potrebbero non trascorrere questo periodo in modo positivo sono quelli che vivono tutto con maggiore ansia. Difficile però non innamorarsi.

Nel lavoro entro la fine del mese ci sarà qualche nuova opportunità.

Gemelli: a livello sentimentale giornata buona per chiarire quello che non è andato bene negli ultimi giorni. Nel lavoro avete molta voglia di fare e mettervi in gioco. Dovete aver risolto un malumore degli ultimi giorni.

Cancro: in amore le coppie consolidate possono trovare dialogo. Non pretendete troppo dagli altri. A livello lavorativo sfruttate la vostra carica e la capacità di concentrazione che sarà maggiore in serata.

Leone: per i sentimenti giornata intrigante che vi avvicina ad un settembre molto bello. Venere e Marte presto saranno positivi. Nel lavoro una richiesta può essere fatta anche se siete in attesa di un esito di una causa.

Vergine: a livello amoroso giornata speciale per chi vuole conquistare una persona. Grande recupero a livello personale. Nel lavoro periodo positivo per iniziare nuovi progetti. Chi ha un'attività in proprio sarà favorito.

Previsioni e oroscopo del 28 agosto 2020: la giornata

Bilancia: a livello amoroso cercate di rimandare alcune questioni che possono infastidirvi.

Giornata che mette in discussione qualcosa. A livello lavorativo valutate bene le novità, non arrabbiatevi se alcune cose sembrano a rallentatore.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale se una storia non va bene, in questa giornata potrete recuperare con Luna e Venere favorevoli. Nel lavoro se avete un'attività commerciale dovete fare delle scelte, non tutto è chiaro.

Sagittario: in amore piccole perplessità in un rapporto. La Luna consiglia di stare attenti alle questioni economiche. Sono da rivedere alcune spese.

Capricorno: a livello sentimentale, se c'è stata una problematica dagli inizi di agosto ora si potrà recuperare. Nel lavoro ci sono alcune preoccupazioni finanziarie, Giove e Saturno nel segno vi aiutano però a ripartire.

Acquario: per i sentimenti le coppie che sono in crisi dovranno cercare di risolvere un piccolo dissidio. Nel lavoro dovrete essere determinati e andare fino in fondo per risolvere una complicazione.

Pesci: in amore, se le cose non vanno, cercate di farvele scivolare addosso. La Luna è comunque favorevole. Nel lavoro, in questo momento, siete preoccupati per alcuni problemi di carattere economico.