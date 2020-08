L'Oroscopo di domani, venerdì 28 agosto, riapre con nuove previsioni in merito a come sarà la giornata. Questa parte della settimana è pronta a riservare ancora nuove sorprese, ovviamente direttamente svelate dall'Astrologia, come sempre applicata alla normale quotidianità. Iniziamo subito con l'anteprima mettendo in rilievo i più fortunati tra coloro nativi in Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In primo piano spicca meritatamente il Leone, come già annunciato nel titolo quest'oggi valutato al "top del giorno". A fare da spalla al generoso segno di Fuoco, la positiva specularità di Luna e Marte, entrambi in splendido trigono astrale.

A dare spettacolo nel firmamento di venerdì anche coloro appartenenti al segno del Cancro, perfettamente allineato alla massima positività del periodo e, di conseguenza, valutato a cinque stelle. Invece ad andare incontro a probabili "flop" in questo fine settimana saranno, almeno sulla carta, Gemelli e Ariete.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di venerdì su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline 28 agosto

Il prossimo venerdì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede. A fare da anello della bilancia, come facile intuire, la nostra classifica stelline quotidiana del 28 agosto 2020.

Come annunciato in apertura a essere valutati dall'oroscopo di domani su amore e lavoro, saranno i segni della prima sestina da Ariete a Vergine.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo del giorno, segno per segno:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

Previsioni zodiacali di domani, 28 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★.

L'oroscopo di domani 28 agosto al segno dell'Ariete indica l'arrivo una giornata poco positiva, recante le classiche due stelline relative ai frangenti spuntati con il "ko". Come comportarsi quindi in questi casi? Tranquilli e sereni, seguite i nostri consigli e punto. In amore, sarà meglio prendere con le pinze eventuali situazioni a rischio in quanto Plutone e Saturno saranno acerrimi nemici del segno.

Inflessibilità e illogicità non vi aiuteranno nei rapporti familiari, perché nel mirino ci saranno sicuramente le faccende domestiche, finanze o questioni relative all'abitazione. Quest'ultime vi procurano già da un po' ansia e stress, portandovi a discutere spesso con il partner. Single, sarà una giornata di ascolto interiore, il che vi consentirà di riposarvi e di individuare le vostre reali esigenze. Apatia e pigrizia faranno la parte del leone, creandovi qualche problema: qualche momento di malumore. Nel lavoro giornata di riflessione, dai ritmi lenti e dalle scarse novità. Periodo pertanto del tutto privo di quelle vivaci situazioni che a voi piacciono tanto. Anziché lamentarvi però, approfittate di questa fase per concludere cose rimaste in sospeso.

Non trascurate i vostri impegni, in questo momento richiedono particolare attenzione. Voto 6.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Le previsioni astrologiche di venerdì indicano che il prossimo giorno in calendario non sarà di certo negativo. Magari potrebbe essere abbastanza statico per la maggior parte di voi Toro, questo si, ma assolutamente da non disprezzare. In amore, trascorrete la giornata in compagnia del vostro partner. Uscite, andate al cinema, a fare compere, oppure trovate qualcosa di originale da fare insieme. Single, proprio voi che siete dei tradizionalisti convinti, in questo periodo avrete voglia di rivoluzionare la vostra vita. Se avete intenzione di provare nuove esperienze oppure conoscere persone, non abbiate paura di sperimentare!

Nel lavoro invece, ultimamente avete messo a dura prova le vostre coronarie per via di situazioni inattese. Diciamo che all'inizio non le avete saputo gestire e che, forse, avrebbero potuto portare ben altre conseguenze rispetto a quelle che vi ritrovate ora. A ogni modo sarete fortunati, perché avete trovato il passo giusto per superare tutto. Davanti a voi c'è una strada in discesa. Voto 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. L'Astrologia di domani, in base a quanto evidenziato dall'oroscopo, segna l'arrivo un venerdì siglato dalla poco appetibile spunta relativa ai periodi "sottotono". La giornata di fine settimana si accinge a essere alquanto pensierosa, almeno secondo gli attuali rilievi estrapolati sulle effemeridi del periodo.

In amore, una lieve instabilità emotiva renderà grigia la giornata; l'introversione favorirà l'autoanalisi, ideale per mettere a tacere paure e timori. Non disdegnate l'appoggio del partner: parlare o confidarsi con la persona del cuore non potrà farvi che bene! Single, se non vi sentite pienamente soddisfatti della vostra vita, basterà imprimere un'organizzazione più decisa, un indirizzo più netto e preciso. Prima di tutto, stabilite quali sono i vostri obiettivi primari e poi agite di conseguenza. Nel lavoro, la Luna potrebbe creare trabocchetti agitando il cielo sopra le vostre teste. Non scoraggiatevi ma tirate fuori potenzialità e talento. State tranquilli, solo in questo modo non alimenterete dubbi o tentennamenti: sappiate che i vostri meriti professionali saranno presto riconosciuti.

Voto 7.

L'oroscopo di venerdì 28 agosto: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. L'oroscopo sulla giornata di venerdì preannuncia senza dubbio una giornata molto fortunata. Secondo quanto indicato dall'Astrologia del giorno, a portare ottime opportunità durante il percorso quotidiano sarà una splendida Venere, nel contempo in trigono a Nettuno e in sestile a Mercurio. Grazie alle coccole del partner, riuscirete a dedicarvi in modo pieno a una serata assolutamente rilassante da preparare e poi da vivere in totale armonia con la persona amata. Single, l'amicizia si vena di passione, una di quelle strane situazioni che, complice il momento magico o il profumo del mare, proverà a trasformarsi repentinamente in vero amore.

Un rapporto travolgente, appassionante, dolce e duraturo vi aspetta. Nel lavoro, giornata magnifica per molti di voi nativi. Avrete in mente un milione di idee, tutte da mettere in pratica: un istante per organizzarvi e sarete già in azione, come al solito da protagonisti assoluti ed indiscussi. Un'immaginazione molto spigliata, collegata alla giusta dose di concretezza, vi guiderà verso la soluzione di una questione spinosa. Voto 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani prevede una giornata giudicata dall'Astrologia come senz'altro magnifica. A dare sicurezza alle predizioni di venerdì una meravigliosa Luna in Capricorno. In amore, le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita affettiva: riceverete tante effusioni e tenerezze come non succedeva da tanto tempo.

Contraccambiate la gentilezza organizzando un qualcosa di tenero e dolce da vivere insieme alla persona del cuore: una cenetta romantica, anche al ristorante vicino casa, oppure sul balconcino di casa o in giardino purché in intimità e fantasia. Single, se avete un sogno nel cassetto, buttatevi senza rete, assaporate il gusto di lasciarvi andare ad una conoscenza improvvisa e stimolante. Basterà volerlo e molti corteggiatori cadranno ai vostri piedi, perché le stelle saranno al vostro fianco e vi aiuteranno ad ottenere ciò che desiderate. Nel lavoro, potrete affrontare tranquillamente questioni impegnative o trattare affari delicati. Precisi, concreti, fortunati e soprattutto sicuri di voi stessi, saprete utilizzare la creatività per definire un progetto innovativo che verrà grandemente apprezzato, dai vostri superiori.

Voto 10.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 28 agosto, preannuncia una giornata discreta. Pertanto si prepara a bussare alle vostre porte un periodo intriso nella scontata normalità, non esente comunque da immancabili fuori programma sempre in agguato. Sarà una magnifica giornata griffata da un cielo meraviglioso. Tutto scorrerà liscio con il vostro partner e gli impegni affrontati con la dovuta energia si risolveranno quasi da soli. Le faccende domestiche fileranno con il vento in poppa, rinfrancati da belle novità. Single, sarete divisi tra la voglia di impegnarvi e la paura di perdere la vostra indipendenza e libertà. Un consiglio: non abbiate paura di iniziare qualcosa di diverso, sarete sempre in tempo per fare marcia indietro.

C'è un momento nella vita amorosa di ognuno in cui le cose iniziano a farsi serie ed i dubbi aumentano, ma fate un respiro e prendetevi il rischio di osare, perché tutto quello che lasciate, non ritorna più. Nel lavoro, avete finalmente ingranato la marcia giusta, quella dell'entusiasmo e ritrovato il sorriso. Questo vorrà dire anche che riuscirete a produrre molto più del solito. Voto 8.

