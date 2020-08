La prima settimana del mese di agosto entra nel vivo per tutti e dodici i segni zodiacali. Arriva l'Oroscopo del 4 agosto, con tutte le previsioni e i cambiamenti portati da stelle e pianeti, per quanto riguarda l'amore e il lavoro.

Stelle e oroscopo del 4 agosto: la giornata

Ariete: in amore agitazione da tenere sotto controllo. Con una persona del Leone o dell'Acquario avrete dei rapporti difficili. Nel lavoro è probabile che un nuovo progetto partirà a settembre, ma per il momento sono solo delle idee.

Toro: per i sentimenti ci saranno delle cose da chiarire in merito a una storia. Evitate di sollevare polemiche.

Nel lavoro non avrete voglia di perdere troppo tempo, la Luna in opposizione potrebbe portare qualche discussione.

Gemelli: a livello sentimentale Luna favorevole vi porterà a vivere emozioni importanti: qualcosa di nuovo in arrivo. Nel lavoro qualcuno potrebbe cambiare ruolo. Agosto, nel complesso, non sarà un mese di attesa.

Cancro: in amore momento di grande tensione. Si recupererà il 5 e il 6 del mese. A livello lavorativo meglio allontanarsi dalle complicazioni, trascorrerete questa giornata con più tranquillità.

Leone: per i sentimenti qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Vi sentite maggiormente nervosi e critici. Nel lavoro, se dovrete rivolgervi a qualche superiore, attenzione alle polemiche.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sarà meglio chiarire tutto quello che non funziona. Alcune agitazioni saranno in aumento. Nel lavoro, per chi ha un'attività in proprio, non mancheranno le buone occasioni: risultati assicurati.

Bilancia: a livello sentimentale la giornata porterà un miglioramento e le relazioni saranno più intense.

Nel lavoro se aspettate una notizia importante meglio temporeggiare, non lasciatevi condizionare dalle emozioni negative.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna sarà dissonante. Potrebbero arrivare maggiori complicazioni nelle storie nate da poco. A livello lavorativo dovrete fare attenzione alle questioni economiche.

Per coloro che sono in attesa di una risposta, presto arriveranno tempi migliori.

Sagittario: per quanto riguarda i sentimenti, se negli ultimi mesi avete avuto alcune difficoltà, ora si potrà ripartire. Nel lavoro momento di ripresa che vi vedrà protagonisti.

Capricorno: in amore le coppie in crisi non dovranno affrontare discussioni in questa settimana. Nel lavoro situazione che va migliorando ed entro i prossimi mesi ci saranno grandi opportunità.

Acquario: a livello sentimentale non mancherà qualche momento di disagio, che si potrà superare facilmente. Le questioni di coppia richiedono maggiore attenzione. A livello lavorativo alcuni avranno voglia di mettersi in gioco.

Pesci: in amore se dovete parlare di cose importanti, le prossime saranno ore decisive. Nel lavoro quelli che hanno avuto un problema di tipo economico, ora potranno ripartire.