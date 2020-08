L'oroscopo di martedì 4 agosto sarà ricco di sorprese e di novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti planetari principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in quadratura a Urano, Mercurio sarà in opposizione a Saturno, Marte in quadratura a Giove e Mercurio in opposizione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 4 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 4 agosto: Toro intraprendente, bisogno di confrontarsi per Cancro

Ariete: sarà il momento giusto per dare spazio ai vostri sentimenti. Avvertirete il desiderio di aprire il cuore alla persona amata, ma non mancherà la paura di un possibile rifiuto. Cercherete di organizzare tutto nei minimi dettagli, ma dovrete accettare una piccola percentuale di imprevedibilità. L'oroscopo di domani consiglia di non tirarvi indietro davanti alle difficoltà e di non rimuginare troppo sui vostri errori passati. L'aiuto di una persona importante per voi potrebbe fare la differenza.

Toro: il vostro desiderio di mettervi in gioco vi spingerà ad affrontare delle avventure molto particolari. Abbandonerete ogni timore e vi getterete a capofitto nelle esperienze che vi attenderanno.

I famigliari potrebbero cercare di persuadervi perché noteranno della pericolosità nei vostri atteggiamenti, ma voi sarete sicuri di saper ciò che è meglio per voi. Probabilmente, entrerete in contatto con persone sconosciute che saranno liete di mostrare la loro personalità. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non abbandonare mai la cautela nel rapporto con gli altri.

Gemelli: vi concentrerete sulla vostra crescita personale. Avrete in mente un piano ben strutturato, ma potrebbero esserci degli imprevisti che ostacoleranno il vostro percorso. Cercherete di lavorare molto sul rapporto con gli altri perché vorrete vivere una vita sociale più ricca e distesa. Inizierete a guardarvi attorno anche per trovare un interesse romantico.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di concentrarvi, principalmente, sull'amicizia: per l'amore ci sarà tempo!

Cancro: avrete bisogno di confrontarvi con qualcuno che sia in grado di darvi consigli fidati. Tenderete ad analizzare con attenzione le persone che vi circonderanno perché non vorrete compiere errori già commessi in precedenza. Sarà un momento difficile perché vi renderete conto di avere anche molti sogni da voler realizzare, ma poco tempo, al momento, per poterlo fare. Sarà importante rimanere pazienti e attendere l'attimo giusto per cogliere l'occasione.

Previsioni astrologiche di martedì 4 agosto: novità per Vergine, gelosia per Bilancia

Leone: avrete poco controllo sulle vostre emozioni.

Proverete a gestirle con tutti voi stessi, ma sarete costretti, alla fine, ad agire seguendo il vostro cuore. Vi sentirete vulnerabili e, per non farlo notare, vi fingerete strafottenti e indifferenti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non aver paura della reazione degli altri. Potreste rimanere molto sorpresi dalle parole che vi diranno. Sarete impulsivi anche sul luogo di lavoro, ma non perderete mai il vostro buonsenso.

Vergine: avvertirete il bisogno di dare uno scossone alla vostra quotidianità, ma vi sentirete intrappolati a causa dei numerosi impegni. Vorreste mettere da parte alcune mansioni, però, ci saranno delle attività non delegabili. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di iniziare a ritagliarvi un piccolo spazio per voi.

Non sarà necessario compiere grandi gesti, vi basterà tornare a essere padroni del vostro tempo. Non sarà il momento giusto per pensare alle storie d'amore.

Bilancia: avvertirete dei sentimenti di gelosia nei confronti del partner perché avrete la sensazione che dia troppo spazio agli altri. Cercherete un confronto con lui, ma sarete obbligati a desistere quando vi renderete conto che non sarà il momento giusto. La cosa migliore da fare potrebbe essere quella di allontanare i cattivi pensieri tramite i vostri hobby preferiti. Attività sociali e creative vi consentiranno di affermarmi come persone e di dare meno peso alle azioni altrui.

Scorpione: non vedrete l'ora di partire per una rilassante vacanza estiva.

Però, avrete ancora delle cose da sistemare e, per questo motivo, sarete costretti a lavorare più del solito. Dovrete fare appello a tutte le vostre forze per riuscire a combattere il caldo estenuante. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dare spazio a pisolini rigeneratori. In poco tempo, riuscirete a ritrovare tutte le energie di cui avrete bisogno. Il partner sarà lieto di starvi accanto e di supportarvi moralmente.

Previsioni zodiacali di domani 4 agosto: perdita di controllo per Sagittario, Capricorno nostalgico

Sagittario: avvertirete il desiderio di lasciarvi andare e di perdere, in parte, il controllo sulla vostra quotidianità. Vi farete coinvolgere dall'allegria degli amici e proverete a vivere senza pianificare gli impegni da portare a termine.

Il partner potrebbe non gradire questo cambiamento. Non tarderà nel farvelo notare e vi chiederà spiegazioni a riguardo. Sarete indispettiti da questa sua reazione e tenderete a chiudervi in voi stessi. Sarà importante usare un dialogo produttivo e pacato per risolvere la questione.

Capricorno: verrete colti da un forte senso di nostalgia verso il passato. Ripenserete alla vostra infanzia e ai momenti di spensieratezza. Proverete il desiderio di contattare vecchi compagni di scuola per parlare della vostra vita. Forse, i tentativi che farete non andranno a buon fine, ma sarà un'occasione per riflettere sul vostro presente e sul vostro futuro. Vi renderete conto di essere giunti a un momento cruciale per voi perché avrete in mente molti progetti da realizzare.

Acquario: avrete bisogno di nuovi stimoli all'interno della vostra quotidianità. Vi renderete conto di dover sconfiggere l'eccessiva pigrizia che, da qualche tempo, ha assalito le vostre giornate. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a fare qualcosa di nuovo. Potreste iscrivervi a un corso che vi interessa o iniziare a praticare un nuovo sport. Il movimento e la dinamicità aumenteranno la vostra voglia di fare e vi spingeranno a rimanere al passo con gli altri.

Pesci: sarete molto empatici nei confronti dei vostri amici. Avrete da dire sempre una parole gentile e tenderete a ridurre le critiche al minimo. Qualcuno dei vostri conoscenti, notando la vostra bontà d'animo, potrebbe provare ad approfittarsene.

Fortunatamente, a dispetto delle apparenze, saprete gestire con decisione ed equilibrio qualunque situazione che vi si presenterà davanti. Nella vostra giornata, ci sarà un discreto spazio anche per l'amore, ma preferirete rimanere con i piedi per terra.