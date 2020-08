Con la giornata di domenica 2 agosto finisce una nuova settimana per i vari segni zodiacali. Approfondiamo quindi cosa prevede l'Oroscopo riguardo all'amore, al lavoro e alla salute per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci, relativamente a questa prima domenica d'agosto.

Predizioni astrali da Ariete a Vergine

Ariete: vi sentite particolarmente agitati in amore, cercate di avere maggiore pazienza. A livello lavorativo potrebbero esserci dei cambiamenti nei prossimi mesi, dovrete organizzare le situazioni al meglio per poterle affrontare.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, in campo sentimentale potrebbero esserci delle questioni da sistemare.

Nel lavoro alcuni problemi andranno affrontati, ma con Giove e Saturno favorevole potrete fare dei passi avanti.

Gemelli: in campo lavorativo potrebbero esserci delle novità, non si escludono nuovi accordi. Il cielo è promettente fino alla metà del mese. In amore cercate di evitare i conflitti.

Cancro: a livello amoroso, con Giove dissonante, bisognerà prestare attenzione alle relazioni. In mattinata potrete però cercare di chiarire alcune situazioni in sospeso, se le avete. Nel lavoro sarete messi alla prova.

Leone: a livello lavorativo, i nati sotto questo particolare segno dovranno cercare di evitare delle discussioni. Non stancatevi troppo. In amore, se ci sono delle situazioni che non vanno con il partner, sarà meglio affrontarle.

Vergine: Luna favorevole, bel momento per l'amore, presto anche Venere tornerà a essere favorevole e potrete trovare il vostro equilibrio. Nel lavoro nonostante il periodo di crisi, potrete andare avanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci

Bilancia: in ambito lavorativo potrete pensare a dei buoni progetti, cercate di agire in modo da ottenere successo.

In amore potrebbero esserci delle complicazioni. Qualcosa vi preoccupa a livello familiare.

Scorpione: Luna interessante per il segno, evitate però le polemiche. In campo lavorativo potrebbero sorgere delle perplessità. Controllate bene le spese sostenute negli ultimi tempi.

Sagittario: con Venere in opposizione non è semplice far funzionare le relazioni come sarebbe opportuno.

Presto potrete però provare a risolvere dei vecchi problemi. Nel lavoro, cercate di non trascurare le questioni pratiche.

Capricorno: la giornata di domenica 2 agosto sarà caratterizzata da delle scelte in campo amoroso. Cercate di controllare le vostre ansie. Nel lavoro, chi lo desidera potrà provare a rilanciare un vecchio progetto.

Acquario: in campo professionale non sarà semplice far emergere le vostre idee. A livello sentimentale vi sentite agitati, ci saranno delle difficoltà con il partner da gestire.

Pesci: giornata promettente per l'amore. A livello lavorativo, in questa giornata di inizio mese, cercate di controllare il lato finanziario.