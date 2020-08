Il mese di agosto è ormai praticamente giunto al suo termine e si prepara a lasciare ampio spazio a settembre: l'oroscopo è in grado - a tale proposito - di fornire i dovuti avvertimenti a ogni singolo segno zodiacale.

La settimana che sta per arrivare, ovvero quella compresa tra lunedì 31 agosto e domenica 6 settembre, risulta essere maggiormente produttiva e fortunata per i nati sotto al segno del Toro, mentre potrebbe portare non poco nervosismo allo Scorpione. Chi vive la propria vita sotto all'influenza dell'Ariete potrebbe imbattersi in qualche rallentamento lavorativo causato da una breve e faticosa ripartenza dopo qualche giorno di ferie trascorso tra il relax ed il divertimento.

La Bilancia, invece dal canto suo, non può che ritenersi fortunata, soprattutto se si guarda all'ambito sentimentale oltre che a quello lavorativo.

Di seguito le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo settimanale da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, quella dell'Ariete non si preannuncia essere una settimana di ripresa in quanto le energie, soprattutto quelle mentali, necessiteranno di qualche giorno in più per essere recuperate. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, a causa di una ripartenza un po' forzata, si potrebbe incappare in qualche rallentamento, mentre non vi è nulla di cui preoccuparsi in ambito sentimentale e relazionale.

Toro - l'oroscopo di questo segno zodiacale preannuncia giornate decisamente fortunate.

La serenità invaderà ogni singolo attimo, rendendo il Toro uno tra i segni maggiormente favoriti di tutto l'intero periodo. Non vi saranno impedimenti nelle varie sfere e per quanto riguarda la ricerca dell'amore, questa settimana potrebbe portare alla nascita di qualcosa di veramente grandioso.

Gemelli - il mese di settembre sarà portatore di novità e occasioni forse imperdibili, ma l'opposizione di un astro importante come la Luna potrebbe accompagnare l'arrivo di buone notizie con rallentamenti e contrasti non preventivati.

Attenzione a non prendere decisioni troppo azzardate. Metabolizzare qualcosa e prendersi del tempo per riflettere non è mai una mossa azzardata.

Cancro - la settimana in arrivo sarà uno di quei periodi che vanno sfruttati al massimo delle proprie potenzialità e nel minor tempo possibile. Occasioni così remunerative non capiteranno facilmente e farsele scappare proprio adesso potrebbe significare portarsi dietro non pochi rimpianti.

Attenzione quindi a essere analizzatori attenti, ma soprattutto in grado di sfruttare questo periodo senza troppi ripensamenti.

Leone - attenzione alle notizie che potrebbero sopraggiungere nei prossimi giorni. Alcune delle "voci di corridoio" potrebbero rivelarsi essere delle vere e proprie opportunità. Chi è in cerca di un lavoro potrebbe finalmente ritrovarsi costretto a fermarsi e prepararsi ad un nuovo impiego, mentre chi spera in una promozione potrebbe doversi mettere "alla luce" per farsi notare.

Vergine - la Luna in opposizione, anche per questo segno zodiacale, potrebbe portare a dei rallentamenti non programmati, mentre un astro come Venere in perfetta sintonia sarà in grado di donare alla vita di coppia quel pizzico di pepe di cui si necessità.

Se c'è una cosa di cui non si dovrà dubitare è proprio la fedeltà del partner.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come è già stato anticipato, i nati sotto al segno della Bilancia si ritroveranno ad affrontare questa prima settimana del mese di settembre con una nota di fortuna non indifferente. Le varie sfumature di questo periodo potranno essere assaporate con gioia, nonostante il dover ingranare nuovamente la marcia del lavoro.

Scorpione - il nuovo periodo non inizierà di certo nel migliore dei modi, ma l'oroscopo preannuncia giornate in cui la particolare intesa con il proprio partner aiuterà a scalare anche le montagne più impensabili ed improponibili.

Sagittario - il nervosismo, per i nati sotto al segno del Sagittario, potrebbe portare alla nascita di qualche battibecco in ambiti familiare e l'unico consiglio plausibile, specialmente se non si vuole ledere un rapporto basato sulla fiducia e la stima reciproca, è proprio quello di pazientare e attendere il momento più propizio per cimentarsi in qualcosa di nuovo e accattivante.

Capricorno - riuscire a mettere da parte i pensieri e le varie preoccupazioni non è di certo una cosa semplice, però aiuta a godersi non solo la vita ma anche il periodo in arrivo. I momenti difficili passano, un giorno dopo l'altro, così come vengono trascorsi quelli felici ed allegri. L'importante è non chiudersi mai in sé stessi ed affrontare il tutto con la giusta compagnia e determinazione.

Acquario - gli astri a favore permettono al segno dell'Acquario di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo e senza dovere necessariamente distruggere il lavoro altrui. La scalata verso il successo non è di certo una cosa da poco, spesso e volentieri la tentazione a commettere errori è talmente forte da risultare difficile resistervi.

Pesci - sfortunatamente non tutte le energie sono state ricaricate a dovere e in questa nuova settimana risulta consigliabile portare pazienza e attendere l'arrivo di un periodo migliore. Trascorrere qualche giornata in compagnia della propria famiglia potrebbe aiutare a far passare più velocemente le giornate considerate "buie e tristi".