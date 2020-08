Anche il mese di agosto sta ormai giungendo al suo termine, mentre l'oroscopo si premura per anticipare quelli che saranno i probabili avvenimenti dell'ultimo weekend estivo. Il periodo in questione è quello compreso tra venerdì 28 e domenica 30 agosto e vede i nati sotto al segno della Bilancia investiti da un'ondata non indifferente di energie rinnovate. Il segno della Vergine, dal canto suo, può godere di un fine settimana decisamente positivo e ottimale, specialmente per coloro che hanno intenzione di cimentarsi nella realizzazione dei propri piani. Chi vive sotto all'influenza dell'Ariete, invece, riuscirà a stento a trattenere le proprie emozioni risultando più impulsivo e istintivo del solito.

Le previsioni anticipano l'arrivo di nuovi e sorprendenti incontri per coloro nati sotto al segno dello Scorpione.

Oroscopo del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - l'impulsività e l'istinto sono sempre stati segni distintivi dell'Ariete al punto da farlo etichettare come segno dalla "testa più dura". L'animale che lo rappresenta, infatti, è noto per la sua capacità di sferrare testate non indifferenti. Attenzione però a non dare testate troppo forti poiché ci si potrebbe ritrovare di fronte ad un muro abbastanza spesso. Ponderare le proprie scelte risulta essere la soluzione migliore.

Toro - la fortuna, secondo l'oroscopo di questo ultimo weekend del mese di agosto, continua a influenzare positivamente le giornate del Toro.

Chi vuole tentare la fortuna potrò spendere qualche spicciolo al gioco, facendo bene attenzione a non lasciarsi prendere la mano: esagerare potrebbe portare all'interno di un circolo vizioso e controproducente non da poco.

Gemelli - attenzione al nervosismo che potrebbe colpire i nati sotto al segno dei Gemelli durante i prossimi giorni.

Lo stress accumulato, causato dal continuo pensare al rientro al lavoro, non aiuta di certo a godersi le ferie. Meglio rilassarsi per qualche attimo e non pensare ai giorni a venire.

Cancro - il segno del Cancro, oltre ad essere invaso da sensazioni sempre più crescenti e positive al punto da rallegrare non solo la settimana in corso ma anche tutto il weekend, potrà ritrovarsi seduto al tavolo con persone nuove ed alla ricerca di nuove amicizie.

La sincerità, spesso e volentieri, aiuta a non farsi fregare.

Leone - riuscire a rilassarsi non è mai stato così facile. Spesso basta veramente poco per raggiungere la serenità, in compagnia o meno del proprio partner. fortunatamente ci si ritrova sempre accanto alla persona giusta, ma quando questo non succede si può contare indistintamente sulla propria famiglia.

Vergine - l'ottimismo non è mai stato un difetto e questo segno lo sa molto bene. Costretto ad affrontare periodi decisamente esasperanti, la fede e la continua ricarica di energie mentali hanno aiutato la Vergine a camminare a testa alta nella speranza di un giorno migliore. Quel giorno, o per meglio dire quel weekend, è finalmente arrivato e aiuterà i nati sotto a questo segno nella realizzazione dei propri piani.

L'oroscopo dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - un oroscopo così non è difficile da vedere, soprattutto se si considera un inizio di settimana pieno di impegni ed in grado di scaricare le batterie a chiunque. Le energie potranno finalmente essere ricaricate già dalla giornata di giovedì, ma raggiungeranno la loro massima carica a partire dal primo pomeriggio di venerdì.

Scorpione - come già anticipato, chi è nato sotto all'influenza di questo segno zodiacale potrebbe ritrovarsi di fronte a persone nuove. Se scegliere o meno di far nascere delle amicizie potrebbe risultare forse il quesito maggiore, considerando che tra tutti questi incontri potrebbe essercene uno in grado di migliorare l'andamento della propria vita e del proprio futuro.

Sagittario - attenzione alle discussioni e ai battibecchi inutili che potrebbero sorgere lungo il cammino lavorativo. Restare vigili e attenti non solo alle proprie azioni, ma anche alle parole che vengono pronunciate potrebbe aiutare nella risoluzione dei vari problemi. Meglio non farsi distrarre dalla gelosia e l'invidia di alcuni colleghi.

Capricorno - se le giornate in compagnia del proprio partner non sono state tra le migliori, con l'arrivo del weekend ci si dovrà ricredere. Le discussioni diverranno solo un vecchio ricordo di cui discutere e riderci su, accompagnando le prossime giornate con entusiasmo e tanta voglia di fare e mettersi in gioco.

Acquario - la settimana non è stata decisamente tra le migliori e questo ha portato alla nascita ed all'accrescimento di stress e nervosismo.

Con l'arrivo del venerdì, i nati sotto al segno dell'Acquario potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo e mandare via tutte quelle sensazioni negative accumulate fino ad ora.

Pesci - i teneri amanti potranno dare finalmente sfogo alle proprie idee e ai propri sentimenti, portandoli così alla luce e mostrandoli non solo al proprio partner ma anche a tutte quelle persone considerate interessanti. Attenzione a non esagerare con le dosi di affetto, a lungo andare potrebbero risultare monotone e scontate.