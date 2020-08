Il weekend che da venerdì 21 a domenica 23 agosto dovrebbe presentare molte novità sul piano astrale. Coloro che sono nati sotto al segno del Leone si ritroveranno ad affrontare giornate intrise di fortuna, così come lo Scorpione potrà finalmente assaporare sensazioni ed emozioni mai provate in precedenza (o provate in tempi troppo lontani). Per quanto riguarda invece i segni di Bilancia e Ariete, particolarmente compatibili tra loro durante questo periodo, fronteggeranno un fine settimana all'insegna della ripresa. Non saranno solo le energie fisiche a essere recuperate, ma anche e soprattutto quelle mentali.

Chi ha deciso di affrontare un viaggio, anche non estremamente lungo, potrà ritrovarsi costretto a rivedere quanto già organizzato.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

L'oroscopo del weekend, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, i nati sotto al segno dell'Ariete potranno recuperare non solo le loro energie fisiche e mentali, ma anche tutti i rapporti che sembravano essere stati lesi nei giorni precedenti. Il nervosismo svanirà in maniera molto celere e non lascerà altro che un semplice ricordo dietro di sé. Meglio godersi le giornate in allegria prima che svaniscano.

Toro - l'oroscopo di questo segno zodiacale preannuncia un weekend pieno di nuove occasioni che si riverseranno lungo la strada.

Attenzione ai nuovi incontri che si presenteranno lungo il cammino, poiché tra i vari nuovi volti potrebbe nascondersi quello in grado di offrire una grande opportunità che non sempre tornerà.

Gemelli - chi vive sotto all'influenza dei Gemelli potrebbe imbattersi in rallentamenti a dir poco fastidiosi in ambito lavorativo.

Qualche piccolo battibecco potrebbe sfociare in una discussione più grande e preoccupante, motivo per cui è necessario imparare a tenere a freno la lingua per evitare di dover fare i conti con i rimorsi.

Cancro - il fascino del Cancro renderà i nati sotto alla sua grandezza in grado di realizzare i propri desideri con il minimo sforzo.

Specialmente in questo periodo, dove le varie posizioni astrali riescono ad influenzare in maniera positiva questo segno zodiacale, si avrà la capacità di convincere le persone vicine a donare aiuto e sollievo nei momenti più opportuni.

Leone - giornate sorprendenti e fortunate per il Leone che, con l'arrivo del weekend, potrà finalmente godersi i pochi giorni di ferie a disposizione. La famiglia ed il partner non dovranno in alcun modo essere abbandonate ed organizzare una gita fuori porta in loro compagnia potrebbe risultare assai produttivo.

Vergine - chi è in attesa di una promozione, o di una assunzione con contratto migliore rispetto al precedente, potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo ed esultare.

Gli astri sembrano essersi voltati in direzione di coloro nati sotto al segno della Vergine, offrendo grandi ed irripetibili possibilità.

Previsioni astrali da Bilancia a Pesci

Bilancia - così come accade a coloro nati sotto al segno dell'Ariete, anche per la Bilancia vi sarà una nuova ondata di energie fisiche e mentali che renderà le prossime giornate decisamente più produttive e fortunate. Secondo quanto anticipato dall'oroscopo, il fine settimana che sta per sopraggiungere sarà il più decisivo di tutto il mese.

Scorpione - un'ondata di nuove emozioni, come già anticipato, invaderà il weekend dello Scorpione, rendendolo decisamente positivo e propositivo. La felicità sembra essere ormai alle stelle e quei diverbi creati nei giorni precedenti non sono altro che un semplice e futile ricordo.

Meglio guardare al futuro ed organizzarsi per renderlo migliore.

Sagittario - le energie non mancheranno di certo, specialmente dopo un'intera settimana trascorsa a rincorrere le scadenze ed il raggiungimento dei propri obiettivi. Una vera e propria maratona che si può definire, almeno momentaneamente, conclusa e che porterà i frutti di tanti sacrifici nei giorni a venire.

Capricorno - larga e comoda è la strada che si apre di fronte a chi ama e che permette loro di godere dei frutti del proprio sentimento, specialmente se reale e sincero. Chi non ha ancora incontrato l'anima gemella non dovrà disperare poiché è proprio il weekend il momento in cui l'influenza di Venere si fa più forte e permette alle anime solitarie di incrociare il proprio cammino con quello della persona giusta.

Acquario - la paura dell'abbandono sembra essere quella maggiormente percepibile, soprattutto in questo periodo. Ci si potrà sentire spesso soli e malinconici nonostante la realtà sia ben diversa da ciò che si presenta agli occhi dell'Acquario. Le persone care non sono andate via e continuano a tendere la mano in aiuto di questo segno zodiacale. Spesso basta sporgersi e guardare oltre il proprio naso.

Pesci - nonostante qualche piccola discussione all'interno del proprio nucleo familiare, specialmente con il partner, il fine settimana può rivelarsi il migliore di tutto il mese di agosto. L'amore continua ad essere nell'aria e influenzerà positivamente le varie giornate.