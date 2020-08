Lunedì 31 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna sostare in Acquario, mentre il Sole assieme a Mercurio transiteranno nel segno della Vergine. Giove, Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, così come Urano che rimarrà stabile nell'orbita del Toro. In ultimo, Marte proseguirà il moto in Ariete, mentre Nettuno continuerà la sosta in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Sagittario, meno entusiasmante per Leone ed Ariete.

Sul podio

1° posto Acquario: stacanovisti. Il Luminare diurno sarà presumibilmente un toccasana per le faccende lavorative dei nativi, in quanto donerà loro una spiccata voglia di darsi da fare, anche grazie al felice sestile che ingaggerà con Marte di Fuoco.

2° posto Sagittario: lavoro top. Le complicazioni al lavoro potrebbero ancora tenere banco questo lunedì ma, malgrado ciò, i nati Sagittario riusciranno a cavarsela in scioltezza dimostrando, ancora una volta, grande determinazione nel perseguire le loro mete professionali.

3° posto Gemelli: affettuosi. Con Venere al giro di boa in Cancro, i nati Gemelli sfoggeranno in questa giornata una ritrovata affettuosità verso partner e figli che, con ogni probabilità, sarà ricambiata dalle persone care con la stessa naturalezza.

I mezzani

4° posto Bilancia: metodici. Il binomio Sole-Mercurio nella Vergine donerà, c'è da scommetterci, ai nati del segno un'invidiabile capacità organizzativa, che tornerà utile sopratutto ai lavoratori autonomi.

Questi ultimi, difatti, riusciranno con semplicità a stilare un business plan che avrà buone chance di successo.

5° posto Vergine: indaffarati. Tra le faccende amorose e quelle professionali, i nati Vergine potrebbero barcamenarsi tra molteplici attività da portare a compimento nel giorno che apre la settimana.

Sarà bene, invece, procrastinarne alcune alle successive giornate, in modo da scongiurare lo stress.

6° posto Toro: lavoro sottotono. Sole e Luna si guarderanno di sguincio e a ciò si aggiungeranno le posizioni retrograde del duetto Giove-Saturno che renderanno poco scorrevoli le faccende lavorative dei nativi.

Anche le mansioni routinarie, infatti, parranno divenire più complicate del previsto per i nati Toro.

7° posto Pesci: perplessi. L'opposizione che Mercurio formerà con Nettuno sui loro gradi, nell'undicesima dimora astrologica, potrebbe parlarci di un dodicesimo segno zodiacale perplesso riguardo agli ultimi accadimenti amorosi, sopratutto per coloro che sono in fase di conoscenza affettiva.

8° posto Capricorno: svogliati. Il terzo segno di Terra questo lunedì non avrà probabilmente granché voglia di darsi da fare nelle faccende lavorative, e questa insolita svogliatezza non passerà di certo inosservata ai capi aziendali. Amore in stand-by.

9° posto Cancro: bizzosi. Gli ultimi gradi di Venere nel loro domicilio metteranno, c'è da scommetterci, i nati Cancro di fronte alle evidenti falle della propria storia amorosa.

Affrontare i discorsi tabù in coppia durante questa giornata potrebbe risultare difficoltoso ma, allo stesso tempo, estremamente utile che capire a fondo se la storia d'amore in essere debba continuare o meno.

Ultime posizioni

10° posto Leone: lavoro flop. Lunedì dove il secondo segno di Fuoco potrebbe trovarsi alle prese con impazienza e scarsi risultati lavorativi raccolti, che abbasseranno di conseguenza il loro entusiasmo del momento. Queste 24 ore, però, risulteranno ideali per attuare con più facilità (grazie a Mercurio e Marte) gli ultimi accorgimenti circa i loro nuovi progetti, non aspettando risultati immediati.

11° posto Ariete: amore flop. Le faccende di cuore in casa Ariete attraverseranno, con ogni probabilità, una giornata da prendere con le pinze, in quanto il trigono Venere-Nettuno tenderà a confonderli, mentre il sestile Marte-Luna aizzerà la loro voglia di trasgressione.

Sarà così che in queste 24 ore saranno diversi i nativi che potrebbero cedere a un tradimento o confessarne uno precedente.

12° posto Scorpione: destabilizzati. La giornata pare sgombra da pesanti passaggi planetari per i nati Scorpione che, però, potrebbero avvertire una certa destabilizzazione in merito al loro prossimo futuro, non sapendo precisamente che mosse effettuare e quale direzione scegliere.