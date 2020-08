L'Oroscopo di domenica 30 agosto riserverà grandi sorprese per tutti i segni zodiacali. Sarà una giornata ricca d'amore e di svago, ma questo non escluderà il presentarsi di nuove sfide. Nella volta celeste di domani, fra i movimenti planetari principali, sarà possibile osservare la congiunzione tra Luna e Plutone, Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Mercurio sarà in trigono a Giove, Mercurio in opposizione a Nettuno e Venere in trigono a Nettuno.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo del 30 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali del 30 agosto: fortuna per Ariete e Toro energico

Ariete: la fortuna vi sorriderà soprattutto nell'ambito sentimentale. Dopo una lunga ricerca, riuscirete a trovare la persona giusta per voi. Sarà un momento magico dove complicità e rispetto reciproco si fonderanno in un'unica emozione. Vi sentirete travolti dal potere dell'amore e desidererete, con tutti voi stessi, approfondire il rapporto di coppia. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non abbandonare la prudenza: l'istinto avrà un ruolo importante, ma rilegare la mente in un angolo non vi aiuterà!

Toro: sarete una calamita per le energie positive! In amore, così come sul lavoro, darete il meglio di voi. La vostra forza risiederà nel potere dei sentimenti e nella pianificazione quotidiana.

Vi sentirete pronti ad affrontare sfide di ogni genere, ma non perderete mai la vostra concentrazione. Gli amici, soprattutto quelli più fidati, saranno lieti di condividere con voi questo percorso. Forse, qualcuno potrebbe sentirsi un po' escluso dai vostri successi, ma non sarà compito vostro rassicurarlo!

Gemelli: vi metterete alla ricerca di qualcosa che possa distinguervi dagli altri. Dovrete affrontare un momento di crisi complesso, ma grazie alle vostre risorse, presto, tornerete a camminare a testa alta. Sarà importante non far prevalere il nervosismo perché così facendo potreste allontanare gli amici più fidati.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mantenere un'equilibrio stabile tra le vostre emozioni. Dovrete dargli forza, senza compromettere le vostre reazioni verso il mondo esterno.

Cancro: avrete bisogno di modificare la routine quotidiana. Vi sentirete travolti da un ritmo d'azione che non sarà compatibile con le vostre corde. Per riuscire in questa impresa, potrebbe esservi d'aiuto rivolgervi a personalità diverse dalla vostra. Sarà un viaggio emozionante che vi consentirà di osservare il mondo da un punto di vista totalmente nuovo. In amore, vi sentirete molto legati al partner, ma farete fatica a instaurare un dialogo chiaro e sincero: sarà preferibile basare il rapporto sull'azione!

Oroscopo del 30 agosto: novità per Leone e Vergine intraprendente

Leone: per il vostro segno, ci saranno delle novità in vista! Non tutte porteranno conseguenze positive, ma il vostro animo si preparerà a dei grandi cambiamenti! Potrete respirare una nuova aria che vi spingerà a rivedere il vostro modo di agire. Ci saranno delle modifiche anche nel rapporto con gli altri! In amore, continuerete a desiderare un certo grado di libertà: eviterete qualsiasi rapporto soffocante o basato sull'estrema gelosia! Un pizzico di fortuna vi aiuterà negli ostacoli che dovrete affrontare!

Vergine: il vostro spirito d'iniziativa lascerà tutti a bocca aperta. Sarete intraprendenti rispetto alle sfide che dovrete affrontare e avrete un modo molto particolare di approcciarvi al prossimo.

Non farete molto caso alle reazioni altrui perché sarete concentrati, soprattutto, sul benessere personale! Darete priorità a tutte quelle attività che riterrete utili per la vostra crescita personale! Il partner sarà fiero di voi e si impegnerà per fornirvi il suo gradito contributo! Ci potrebbero essere dei piccoli dissapori in famiglia!

Bilancia: sarà una giornata dedicata all'amicizia e all'amore verso il prossimo. Vi sentirete aperti ad accogliere le richieste altrui e non eliminerete nessuno dalla vostra vita. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di modulare questa eccessiva generosità: potreste andare incontro a delle delusioni difficili da combattere! Avrete modo di riprendere in mano alcune delle vostre vecchie passioni: sarà bellissimo ritornare sui vostri passi e riscoprire cose che avevate dimenticato!

Scorpione: avrete dei problemi con il partner! I diversi punti di vista vi spingeranno ad allontanarvi, momentaneamente, da lui! Punterete a una maggiore complicità di coppia, ma vi renderete conto che dovrete lottare molto per ottenerla. Noterete poca indipendenza nell'altro e questo vi farà venire dei dubbi sul vostro futuro. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di analizzare bene la situazione in modo da fare la scelta giusta! Le cose potrebbero cambiare all'improvviso!

Previsioni astrologiche di domani 30 agosto: Capricorno egocentrico e romanticismo per Pesci

Sagittario: non avrete molta fortuna in amore, ma in amicizia, le cose andranno a gonfie vele! Sarete un supporto insostituibile per le persone care e un punto di riferimento stabile!

Forse, non sarete contenti di come andranno le cose a livello sociale perché vorreste un grado di intimità maggiore, ma sarà solo questione di tempo! Il rapporto con un animale domestico potrebbe aiutarvi a rilassare a ritrovare una salta stabilità emotiva! Sarà importante non perdere la viducia nelle vostre risorse!

Capricorno: verrete colpiti da una forma leggera di egocentrismo! La fiducia in voi stessi si trasformerà in una momentanea perdita di umiltà e questo potrebbe mettervi in una situazione complessa rispetto ai vostri amici. Per ritrovare la bussola, potrebbe essere utile rivolgervi alla vostra famiglia: riceverete parole veritiere e sincere. Potrete utilizzare i consigli delle persone care per rivedere il vostro atteggiamento e adattarlo alle esperienze che andrete ad affrontare!

Acquario: avvertirete il desiderio di approfondire il contatto con la natura. Vorrete allontanarvi dalla frenetica vita urbana, ma farete fatica a trovare una valvola di sfogo. Lo sport e un po' di sano giardinaggio potrebbero modificare la vostra prospettiva. Se riuscirete a coinvolgere amici e partner in questa sfida, tutto vi sembrerà più semplice ed entusiasmante. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di lavorare sul vostro concetto di organizzazione perché potrebbe davvero cambiare la vostra vita.

Pesci: avrete le idee chiare, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Vi sentirete travolti da un romanticismo irrefrenabile e questo vi spingerà ad esplorare nuove risorse. Farete di tutto per attirare l'attenzione della persona amata, ma non dovrete impegnarvi molto per riuscirci: vi basterà creare l'atmosfera giusta!

Eros, tenerezza e amore saranno i tre elementi principali di questa giornata! Dal punto di vista emotivo vi sentirete energici ed equilibrati!