A settembre 2020 troveremo sul piano astrologico tre passaggi planetari rilevanti: il Sole viaggerà dall'orbita della Vergine alla Bilancia, nel frattempo Mercurio cambierà domicilio dal segno della Vergine allo Scorpione ed, infine, Venere si sposterà dai gradi del Cancro al segno del Leone.

Oroscopo mensile favorevole per Gemelli e Bilancia, meno roseo per Pesci e Cancro.

Probabili tradimenti per il Cancro

Ariete: decisioni di cuore. Settembre sarà presumibilmente un mese in cui il primo segno dello Zodiaco si sentirà come tra l'incudine ed il martello nelle faccende di cuore. Da una parte Mercurio e il Sole saranno in scomoda posizione e ciò renderà i nativi titubanti sul da farsi, dall'altra parte, però, vi sarà dal giorno 6 Venere in Leone che spingerà i nativi a prendere una importante decisione.

Toro: riflessivi sul da farsi. Le prime due decadi del Toro potrebbero optare per concentrare gran parte delle loro energie nel settore lavorativo, relegando in secondo piano le faccende amorose. L'ultima decade, invece, risulterà più disposta a concedersi ai piaceri dell'amore.

Gemelli: conoscenze. Mese che avrà ottime chance di risultare proficuo per le nuove conoscenze affettive in casa Gemelli, alcune delle quali, grazie alle congiunzioni che la Luna nel segno stringerà con Venere, si trasformeranno in splendidi flirt d'inizio autunno.

Cancro: possibili adulteri. Il binomio Saturno-Giove, oltre ad essere opposto, tornerà in moto diretto intensificando, come spiacevole conseguenza, i suoi influssi poco concilianti per i nativi che vivono una relazione amorosa traballante, che potrebbe trovare il suo epilogo.

Fine mese a gonfie vele per lo Scorpione

Leone: alla ricerca dell'anima gemella. L'estate per molti nati Leone è stata poco favorevole sotto il profilo amoroso, malgrado le occasioni non per i nativi non siano mancate. A settembre, però, a cambiare sarà la loro prospettiva che diverrà presumibilmente più indirizzata verso la ricerca della stabilità amorosa, ovvero dell'anima gemella.

Vergine: partenza sprint. A un inizio smart nella prima settimana, col binomio Mercurio-Sole sui loro gradi, seguirà probabilmente un mese in cui i nativi risulteranno estremamente puntigliosi nei nuovi incontri affettivi, forse un po' troppo.

Bilancia: innamorati. Il trasporto emotivo reciproco che, c'è da scommetterci, sarà presente a settembre nel focolare domestico dei nativi, rendendoli oltremodo innamorati verso la dolce metà, specialmente dal 6 al 26.

Scorpione: fine mese a gonfie vele. Con Venere in Leone le perplessità di cuore potrebbero essere all'ordine del giorno in casa Scorpione, fortunatamente, però, il transito mercuriale delle ultime giornate indirizzerà i nativi nuovamente sulla giusta "strada" amorosa.

Capricorno ostinato

Sagittario: torna il sereno. Nel nido domestico settembrino del terzo segno di Fuoco potrebbe tornare la tanto agognata serenità, che nei mesi estivi è stata presente col contagocce. Adesso, però, sarà tempo di dedicare le doverose attenzioni al partner.

Capricorno: ostinati. Sebbene la dolce metà chiederà, con tutta probabilità, un chiarimento circa gli equivoci dei mesi scorsi, i nati Capricorno si rifiuteranno categoricamente dimostrando una cupidigia fuori da ogni logica.

Acquario: focosi. Sino al 26, sebbene qualche attrito col partner potrebbe palesarsi a causa dell'opposizione venusiana, i nati Acquario godranno presumibilmente di una rinnovata carica passionale, che il partner apprezzerà di buon grado.

Pesci: gelosia. Nettuno camminerà all'indietro sul domicilio dei nativi e, unito all'aversa posizione solare, (sino al 22) renderà - senza motivazioni di fondo - i nativi oltremodo gelosi verso il partner.