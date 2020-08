L'Oroscopo dei giorni 8 e 9 agosto è pronto a rivelare dettagliatamente come sarà questo weekend per ciascun segno dello zodiaco. La Luna ruoterà nella casa dell'Ariete sprigionando spensieratezza e romanticismo. Qualche segno si ritroverà in riva al mare, mentre altri per una ragione o per un'altra dovranno lavorare. Via libera al divertimento e alla voglia di lasciarsi andare. Andiamo a scoprire cosa riservano gli astri e le previsioni per questo promettente fine settimana.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Avete alle spalle un periodo stressante e colmo di incertezza.

In questo fine settimana le stelle correranno in vostro soccorso e vi aiuteranno a staccare la spina dal solito tran-tran. Cercate una via di fuga, costruitevi un riparo in cui rifugiarvi quando avete bisogno di rigenerazione mentale e fisica. Feste in arrivo, spegnete le preoccupazioni e brindate con gli amici più cari.

Toro - Un cambiamento non potrà fare altro che giovarvi. Rivedete l'arredamento, sbarazzatevi degli orpelli inutili, tagliate i ponti con le amicizie distruttive e abbracciate le novità costruttive. In questo weekend avrete modo di sorridere spensieratamente, come non vi capitava da tempo. Accettate un eventuale appuntamento oppure organizzate qualcosa di speciale da fare in coppia o in solitaria, non aspettate che gli eventi accadano: carpe diem.

Gemelli - Avrete un weekend importante per chiudere i conti con il passato e abbracciare il futuro che però si delinea un po' incerto. Le stelle parlano di una serie di cambiamenti che avverranno verso la fine di agosto, ma per il momento svagatevi senza pensare ai problemi. Sarà bene non rinviare un viaggio o un progetto: gustatevi l'estate e stupitevi davanti a un magnifico cielo notturno.

Aria di festa.

Cancro - L’Oroscopo dice che la vostra settimana scivolerà via con una lieta sorpresa. In famiglia sarà organizzato qualcosa di memorabile, forse un'uscita al centro commerciale o una giornata in spiaggia o magari una serata al ristorante. I più spensierati si lasceranno trascinare dalla musica e faranno delle nuove amicizie.

L'amore risulterà passionale per le coppie innamorate.

Leone - Aspettatevi un weekend estivo come piace a voi. Circondati di amici e/o familiari, avrete 48 ore intense e soprattutto emozionanti. Ogni preoccupazione o incertezza verrà spazzata via dalle onde marine. L'amore e il divertimento non hanno età, siete l'anima della festa! Da tempo, qualcosa bolle in pentola, forse avete in serbo un matrimonio o un trasferimento. Domenica con il profumo di ragù.

Vergine - Domenica, la mattinata comincerà un po' tardi, soprattutto perché sabato farete le ore piccole. In genere, durante l'estate tendete a prendervela con comoda, ma fate più che bene! Dopo un lunghissimo e travagliato inverno, avete tutto il diritto di svagarvi.

Sabato sera a base di pizza e amici! Occhio alla linea, ultimamente state esagerando un po'. I vostri progetti riprenderanno a settembre.

Oroscopo fine settimana, dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del prossimo fine settimana, vi vedranno prendere una pausa dal lavoro o da certe incombenze. È bene evidenziare che non tutti i nativi di questo segno potranno godersi questo mese in modo spensierato poiché hanno delle situazioni particolari in famiglia. Nonostante ciò sarà tutto più leggero del solito. Parenti in vista! Sarà il caso di riordinare l'abitazione onde evitare figuracce.

Scorpione - Una pausa da tutto e tutti vi farebbe molto bene, quindi prendetela in considerazione!

I vostri livelli di stress, raggiungono picchi elevati nel corso della settimana! Non sottovalutate questo aspetto e correte ai ripari sfruttando questo weekend per rigenerarvi. Forse in famiglia o all'interno del lavoro state vivendo una certa instabilità, ma tempo al tempo e ogni situazione sarà ristabilita.

Sagittario - Sarete molto produttivi, carismatici e degli eccellenti comunicatori. L'ispirazione vi travolgerà e vi sentirete imbattibili. Sabato sarà il giorno migliore per rivedere i conti e chiudere eventuali contenziosi. Avrete la risposta pronta! In famiglia si trascorreranno dei momenti quieti e di vicinanza. Chi vive da solo, sta valutando di impegnarsi seriamente.

Capricorno - Sfruttate questo weekend per rivedere le vostre abitudini di vita e analizzate nel dettaglio cosa va e cosa non va.

Intraprendete delle sfide inedite, riscoprite l'avventura e tuffatevi nella mischia. Anche se siete dei lupi solitari, in queste 48 ore risulterete socievoli ed estroversi. L'amore di coppia trarrà enormi vantaggi dell'influsso astrale di queste due giornate. Viaggi sfavoriti.

Acquario - ''Volere è potere'', questo sarà il mantra che vi guiderà per tutta la durata del weekend. I problemi d'amore e le delusioni passate, torneranno in auge, ma piuttosto che evitare l'argomento, dovreste cercare di chiudere il discorso una volta per sempre. Chi vive in una grande città, avrà 48 ore tranquille e ricche di silenzio. Chi, al contrario, vive in una zona turistica, rischierà di litigare con i vicini chiassosi.

Pesci - L’oroscopo del weekend parla di tempo stabile. Il vostro romanticismo risulterà esplosivo e questo beneficerà all'interno della relazione di coppia. Anziché attendere la prima mossa del partner, organizzate qualcosa di speciale e abbandonatevi alla passione. Siete un segno pieno di sorprese e di risorse, non deprezzatevi mai. Sabato mattina avrete un po' di incombenze da sistemare, occhio al traffico.