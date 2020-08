Nella settimana dal 10 al 16 agosto 2020 troveremo sul piano astrale la Luna passare dal domicilio del Toro, dove staziona Urano, ai gradi del Cancro, facendo compagnia a Venere. Plutone, Saturno e Giove permarranno in Capricorno, così come il Sole con Mercurio che rimarranno stabili in Leone. In ultimo, Nettuno continuerà l'orbita in Pesci come Marte proseguirà il transito in Ariete.

Oroscopo settimanale favorevole per Cancro e Leone, meno roseo per Ariete e Capricorno.

Sul podio

1° posto Cancro: passionali. La settimana avrà buone chance di essere un crescendo di emozioni in casa Cancro, in primo luogo per chi tra loro ha appena iniziato una nuova storia d'amore.

Weekend di passione, grazie allo sfavillante sestile Luna-Venere.

2° posto Leone: opportunità. Il Luminare diurno ingaggerà un trigono con Marte e si congiungerà a Mercurio per l'intero periodo, mettendo probabilmente sul percorso del secondo segno di Fuoco interessanti opportunità professionali.

3° posto Acquario: cambio di prospettiva. Col Sole opposto e il dissonante quartetto Giove-Plutone-Saturno-Urano, i nati Acquario potrebbero preferire cambiare il modo di interpretare il carattere e i gesti delle altre persone. Con Mercurio in opposizione dall'undicesima casa, tale cambio di prospettiva risulterà meno immediato.

I mezzani

4° posto Sagittario: lavoro top. Se da un lato le vicende affettive parranno celare qualche perplessità, i nativi potranno probabilmente contare sulla sfera professionale, infatti avranno il supporto del duetto Marte-Mercurio nel loro Elemento.

5° posto Gemelli: affettuosi. Dal trasporto passionale degli ultimi giorni, i nati del segno potrebbero divenire questa settimana (specialmente sabato e domenica) decisamente più inclini alle coccole, come suggerirà il binomio Venere-Mercurio.

6° posto Bilancia: shopping. Più per gratificazione personale che per una reale necessità.

i nati Bilancia avvertiranno presumibilmente l'irrefrenabile desiderio di acquistare quel capo d'abbigliamento adocchiato giorni prima.

7° posto Toro: indaffarati. Ad inizio settimana le incombenze che dovranno sbrigare i nati del segno saranno molteplici e l'unica soluzione per non stressarsi inutilmente sarà rimandarne alcune.

Giovedì probabili diatribe verbali col partner.

8° posto Vergine: in bilico. Sette giorni in cui i nati Vergine parranno in balia degli eventi, che li scuoteranno a tal punto da renderli probabilmente indecisi sul da farsi. Tra i settori più bersagliati da questo bilico decisionale ci sarà il versante amoroso, specialmente per la prima decade.

9° posto Pesci: sognatori. Il contatto con la realtà tangibile sembrerà una chimera in casa Pesci, il dodicesimo segno zodiacale potrebbe preferire sognare ad occhi aperti su ciò che di straordinario il futuro immaginerà gli riservi.

Ultime posizioni

10° posto Capricorno: amore flop. Al terzetto retrogrado Giove-Saturno-Plutone appollaiato sul loro domicilio si aggiungerà Venere in opposizione dal Cancro, portando presumibilmente allo scoperto ogni manchevolezza dei nativi in coppia.

11° posto Ariete: gelosi. Il sestile che Urano di Terra formerà con Venere d'Acqua potrebbe far divenire i nati Ariete oltremodo gelosi verso l'amato bene, malgrado non vi sia alcuna motivazione per esserlo.

12° posto Scorpione: letargici. Eccezion fatta per la giornata di domenica che si rivelerà serena, i nativi saranno presumibilmente alle prese con una settimana da prendere con le pinze, nervosismi e nostalgie prenderanno il sopravvento. Sarà bene dedicare più tempo possibile alla cura del proprio benessere, esteriore e interiore, evitando di stressarsi ulteriormente.