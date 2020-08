L'oroscopo di giovedì 13 agosto ha in serbo molte novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, sarà possibile osservare la congiunzione tra Sole e Mercurio e Giove e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte e Marte in quadratura a Plutone.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 13 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 13 agosto: cambiamenti profondi per Ariete, complicità di coppia per Toro

Ariete: sarà una giornata ricca di novità. Affronterete dei cambiamenti profondi che vi connetteranno maggiormente con il vostro io.

Le relazioni con gli amici saranno colme di momenti profonde e intimità. Tutti saranno coinvolti dal vostro ottimismo e dalla vostra capacità di superare le difficoltà. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di esternare tutti i vostri sentimenti. Mostrarvi vulnerabile non sarà un punto a vostro sfavore, ma tutto il contrario.

Toro: dovrete affrontare qualche piccola difficoltà sul posto di lavoro. Non sarà facile prendere determinate scelte, ma se manterrete la calma, tutto andrà per il meglio. Il rapporto con il partner rimarrà stabile e questo vi consentirà di raggiungere un livello di serenità mai provata prima. Avvertirete una complicità inaspettata con la persona amata e sarete fieri di ciò che siete riusciti a creare.

Sarà bello scoprire insieme dei nuovi interessi: potreste iscrivervi a un corso o iniziare a praticare uno sport

Gemelli: avrete molte risorse da donare al vostro partner. Cercherete di migliorare la sintonia di coppia e non vi farete travolgere dalle cattive influenze. Qualcuno a voi vicino potrebbe mettere in giro delle voci non veritiere e la vostra reazione sarà determinante!

Se riuscirete a mantenere la calma, tutto si risolverà facilmente. L'ansia e il panico, al contrario, vi penalizzeranno perché vi spingeranno ad agire senza ragionare sulle alternative che avete a disposizione

Cancro: sarà importante circondarvi di persone allegre ed ottimiste. Vedere il sorriso sui volti degli amici, infatti, modificherà positivamente il vostro umore e vi spingerà a lanciarvi in divertenti attività.

Sul lavoro, sarete determinati a raggiungere degli obiettivi specifici: dovrete impegnarvi molto e cercare di ridurre le lamentele al minimo. Il partner sarà un ottimo supporto emotivo perché saprà ascoltarvi e consigliarvi nel modo migliore. Forse, dovrete affrontare qualche piccolo problema a livello economico.

Oroscopo del 13 agosto: Leone in difficoltà, Scorpione innamorato

Leone: per superare le difficoltà che si presenteranno, dovrete fare appello a tutte le vostre forze. Reprimere i sentimenti non vi aiuterà a sentirvi più sereni, mentre sarà utile trovare persone che entrino in empatia con voi. Gli amici rappresenteranno un punto di riferimento essenziale per voi. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di tenere sotto controllo il desiderio di voler controllare eventi non modificabili.

Sarà difficile accettare determinate scelte del fato, ma alla fine andrà tutto bene.

Vergine: avrete molto da raccontare agli amici. Adorerete trascorrere del tempo con loro e ridere dei vecchi tempi. Vi renderete conto di aver vissuto delle esperienze che vi hanno cambiato nel profondo e che, nel tempo, avrete modo di viverne altre. Questo vi caricherà di positività e vi spingerà a stimolare la curiosità. Sarete inarrestabili davanti alle novità e non avrete paura del cambiamento. Ci sarà una piccola rivoluzione anche nel vostro cuore.

Bilancia: la fortuna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà, soprattutto in ambito lavorativo. Sarete pronti a portare a termine tutte le mansioni quotidiane e a migliorare i rapporti con i colleghi di lavoro.

La paura del fallimento, però, potrebbe bloccarvi e spingervi a tornare sui vostri passi. Sarà importante riuscire a mantenere una salda fiducia in voi stessi, perché solo in questo modo vi sarà possibile affermare la vostra persona. In amore, avrete modo di vivere un rapporto sano ed equilibrato.

Scorpione: il rapporto con il partner si farà molto inteso e profondo. Scoprirete nuovi lati del suo carattere e non vi farete spaventare dalle piccole difficoltà quotidiane. Sarete un buon supporto emotivo per lui, ma richiederete, anche, determinate attenzioni. Sarete difficili da accontentare perché metterete tutti voi stessi nella relazione di coppia. Sul luogo di lavoro, forse, agirete in modo un po' troppo affrettato.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere attentamente.

Previsioni astrologiche di domani 13 agosto: dialogo per Sagittario, Capricorno desideroso di sperimentare

Sagittario: le parole saranno una risorsa insostituibile per voi. Grazie al dialogo riuscirete a risolvere numerose situazioni e ad entrare in empatia con il partner. Sarete pronti a dare consigli preziosi che vi faranno ottenere la stima di colleghi e amici. Un piccolo imprevisto potrebbe rovinare la quotidianità, ma non sarete soli nell'affrontarlo. La famiglia vi farà sentire tutto il suo calore e vi sorprenderà con dei gesti d'affetto. Attenzione a non sottovalutare alcune discussioni.

Capricorno: avrete voglia di sperimentare nuove attività.

La sete di conoscenza vi spingerà a iscrivervi a corsi che riterrete interessanti e a interagire con persone sconosciute. Il sapere di essere utili a qualcuno vi farà sentire amati ed appagati. Cercherete di dare il meglio nelle relazioni con il prossimo e sopporterete le critiche senza troppi problemi. In amore, non sarà il momento giusto per fare progetti: concentratevi sul presente e rimandate, a un secondo momento, decisioni importanti.

Acquario: sarà una giornata un po' sotto tono. Avrete bisogno di prendervi del tempo per rilassarvi e ritrovare la vostra guida interiore. Ci saranno delle situazioni che vi metteranno in difficoltà, ma grazie all'affetto delle persone più care, riuscirete a superare tutto.

Sarà fondamentale non lasciarvi travolgere dall'ansia e dalla paura del futuro. In amore, dovrete chiarire alcuni elementi che potrebbero creare dei problemi all'interno della vita di coppia. Sincerità e lealtà saranno le due caratteristiche più apprezzate.

Pesci: sarete intenzionati a dare un tocco di colore alla quotidianità. Farete entrare nelle vostre vite, persone inaspettate che vi coinvolgeranno con le loro risate. Qualcuno potrebbe consigliarvi di stare attenti alle cattive influenze. Vi arrabbierete davanti a queste parole, ma saranno un monito importante che vi spingerà a riflettere. Sul lavoro, le cose andranno a gonfie vele: verrete notati dai superiori e potrebbe esserci un'evoluzione positiva della vostra carriera.