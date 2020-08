L'Oroscopo di martedì 11 agosto avrà in serbo molte emozioni per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i transiti principali, sarà possibile notare la congiunzione tra Luna e Urano, Giove e Plutone e Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, la Luna in quadratura a Mercurio, Mercurio in quadratura a Urano e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 11 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di martedì 11 agosto: Toro bisognoso di riposo e Cancro allegro

Ariete: non sarà facile riuscire a godervi la giornata. Dovrete fare appello a tutte le vostre energie per mettere da parte le preoccupazioni e far tornare il sereno nel vostro cuore. Non sarà un buon momento per aprire la porta all'amore. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di continuare a guardarvi attorno. Sarà opportuno agire solo quando avrete tutte le informazioni che vi serviranno. Per fortuna, avrete sempre la risposta pronta e nessuno riuscirò a scalfire la vostra voglia di comunicare.

Toro: ultimamente, non avete dato molto spazio al riposo e questo si rifletterà sulla vostra energia. Avrete bisogno di rallentare i ritmi quotidiani per cercare di recuperare le forze.

Forse, vi sentirete in colpa nel trascurare i vostri impegni, ma dopo tornerete più frizzanti che mai. Un breve pisolino pomeridiano potrebbe essere anche l'occasione giusta per riflettere sulle persone che fanno parte della vostra vita. Qualcuna di loro potrebbe provare dei sentimenti più intensi del previsto.

Gemelli: sarà necessario avere molta cura dei sentimenti degli altri. Vi sembrerà di non avere un grande potere sui loro cuori, ma non sarà così. Ogni vostra parola potrebbe inciderete negativamente o positivamente sull'autostima altrui. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di esprimervi scegliendo con attenzione le parole da usare.

Dal punto di vista lavorativo, potrebbero esserci dei cambiamenti molto importanti. Se riuscirete a gestirli, potreste trarne dei grandi vantaggi.

Cancro: allegria e divertimento non mancheranno in questa giornata. Deciderete di sfruttare il tempo a disposizione per stare assieme ai vostri amici e per trarre insegnamenti preziosi. Le persone che riceveranno la vostra attenzione saranno in grado di ringraziarvi apertamente. Sarete grati per tutte le cose che avrete e tenderete a non lamentarvi. Vivrete ogni esperienza con il sorriso sulle labbra perché saprete di aver lottato per essere arrivati a quel punto.

Oroscopo dell'11 agosto: Leone protagonista e amore per Vergine

Leone: amerete essere al centro della scena.

Riceverete le attenzioni degli altri, infatti, vi farà sentire apprezzati e desiderati. In amore, vi impegnerete per far emergere i vostri sentimenti. Sarete molto aperti nei confronti del partner e non avrete paura di far evolvere la relazione amorosa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di provare a organizzare qualcosa di nuovo da fare assieme. Vi sentirete particolarmente stimolati da nuove sfide ed esperienze adrenaliniche.

Vergine: cercherete di trovare un momento da dedicare solo a voi e al partner. Crederete davvero nel vostro rapporto di coppia e questo vi spingerà a investire emotivamente nella relazione amorosa. Tutto si baserà sul dialogo: se lascerete andare le vecchie paure e darete voce alle vostre emozioni, tutto andrà per il meglio!

Sul posto di lavoro, dovrete gestire alcune situazioni inaspettate. Forse, non avrete molta voglia di risolverle, ma il vostro senso del dovere avrà la meglio.

Bilancia: avvertirete il bisogno di passare del tempo in famiglia. Vi scontrerete con caratteri diversi, ma sarete contenti del rapporto che, con il tempo, siete riusciti a creare. Amore e amicizia vi riempiranno il cuore di gioia e aumenteranno la vostra autostima. Ciò si rifletterà positivamente anche sul lavoro perché sarete in grado di affrontare qualsiasi sfida. Vi sentirete supportati dal punto di vista emotivo e sarete certi di poter chiedere aiuto in qualunque momento, in caso di necessità.

Scorpione: una persona che non sentivate da tempo potrebbe rifarsi viva.

Non sarà una comunicazione piacevole perché sarete poco inclini ad ascoltarla. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di agire seguendo ciò che vi farà stare bene. Non forzatevi a fare qualcosa di cui dopo potreste pentirvi. Fortunatamente, potrete sempre contare sull'amore degli amici più stretti e della vostra famiglia. Dovrete fare appello a tutte le vostre forze per ripristinare la routine quotidiana.

Previsioni zodiacali di domani 11 agosto: Sagittario sportivo e Pesci fortunato

Sagittario: deciderete di concentrarvi sulla bellezza esteriore e interiore. Vi renderete conto di aver avuto poca cura per il vostro corpo, specialmente nell'ultimo periodo. Lo sport vi sarà di grande aiuto perché, oltre a rappresentare un momento di aggregazione, aumenterà anche la vostra autostima.

Sarà utile per sfogare le frustrazioni e per ridurre il timore di essere troppo vulnerabili. Se riuscirete a coinvolgere gli amici nelle vostre attività, tutto vi apparirà più divertente e semplice.

Capricorno: avrete bisogno di organizzare bene la giornata per riuscire a portare a termine tutti i vostri impegni. Dovrete selezionare con cura le mansioni da intraprendere perché, altrimenti, potreste trovarvi in difficoltà. Il vostro orgoglio vi impedirà di chiedere aiuto agli altri, ma le persone più care non tarderanno a offrirvelo spontaneamente. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di togliervi qualche sfizio a fine giornata: vi sentirete soddisfatti e felici!

Acquario: vivrete un momento molto importante sul posto di lavoro perché potreste avere l'opportunità di cambiare le carte in tavola.

Non sarà una decisione facile e dovrete valutare, attentamente, il da farsi. Sarà fondamentale decidere con la vostra testa e non dare ai colleghi la possibilità di interferire con le vostre scelte. In amore, il partner potrebbe mostrarsi un po' troppo geloso nei vostri confronti. Ciò farà scattare un campanello d'allarme e vi spingerà ad affrontare la situazione.

Pesci: finalmente, riuscirete a raccogliere i frutti del vostro impegno. Sarà una giornata molto positiva per voi perché avrete modo di sfruttare al massimo il vostro potenziale. Il partner potrebbe organizzare una sorpresa che vi lascerà senza parole. I sentimenti che vi legheranno a lui si faranno ancora più intensi e travolgenti.

Anche in amicizia le cose andranno a gonfie vele: sarete circondati da persone degni di fiducia e disposte ad ascoltare.