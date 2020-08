L'oroscopo di mercoledì 12 agosto avrà in serbo numerose novità per tutti i segni zodiacali. La posizione dei pianeti determinerà le dinamiche della vita sentimentale, lavorativa e sociale di ognuno di noi. Nella volta celeste di domani, sarà possibile notare la congiunzione tra Sole e Mercurio, Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, il Sole sarà in trigono a Marte, la Luna in trigono a Plutone e Mercurio in quadratura a Urano.

Scopriamo, nel dettaglio, quali sorprese determinerà l'Oroscopo di domani 12 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di mercoledì 12 agosto: Ariete intraprendente e Gemelli nostalgico

Ariete: la vostra intraprendenza potrebbe essere tradita da alcune conseguenze negative che procureranno determinate azioni. Sarà importante riuscire a porre rimedio il prima possibile, in modo da non ferire le persone che vi saranno accanto. In amore, cercherete di trovare dei punti di incontro con il partner. Le differenze saranno tante, ma vi renderete conto di poter instaurare una relazione basata sul rispetto reciproco. Organizzare qualcosa da fare insieme potrebbe aumentare il feeling di coppia.

Toro: esprimerete con gioia i vostri sentimenti, ma non tutti saranno in grado di comprenderli. Adorerete far emergere il lato più vivace del vostro carattere perché vi consentirà di rapportarvi con persone nuove.

Ampliare la vostra cerchia di amici sarà utile sia a livello sociale, ma anche a livello lavorativo: potrebbero nascere delle opportunità interessanti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di dare maggiore libertà al vostro partner: la gelosia eccessiva porterà solo a inutili discussioni!

Gemelli: avvertirete una forte nostalgia verso il passato.

Sentirete il bisogno di contattare persone che sono state fondamentali per la vostra infanzia e adolescenza. Vi sentirete in imbarazzo nel farlo perché avrete paura di essere respinti. Il timore di un rifiuto vi accompagnerà anche nell'approccio con il partner. Farete fatica ad adottare un atteggiamento spontaneo e che rispecchi la vostra personalità.

Un evento potrebbe farvi cambiare idea su una determinata persona.

Cancro: vorrete una vita come quella dei personaggi della vostra fiaba preferita, ma sarete costretti a scontrarvi con la dura realtà. La meschinità di alcune persone vi spingerà a tornare sui vostri passi e a chiedervi se, davvero, vi siete circondati di amici sinceri. Prima di prendere decisioni affrettate, sarà importante analizzare con cura la situazione. Potreste rimanere sorpresi da ciò che scoprirete, ma non è detto che sarà in negativo! In amore, la situazione rimarrà stabile.

Oroscopo del 12 agosto: Leone preoccupato e Scorpione indipendente

Leone: dovrete lottare per tenere l'ansia sotto controllo. Vi sentirete impotenti e privi di forze, ma potrete sperimentare delle piccole strategie per riuscire e acquisire, nuovamente, le energie.

Sarà importante trovare una valvota di sfogo efficace e non trascurare la vostra vita sociale. Gli amici, infatti, potranno essere un ottimo supporto emotivo per voi. Avrete fiducia nelle vostre capacità non farà altro che aumentare la stima che gli altri avranno per voi.

Vergine: deciderete di modificare la vostra organizzazione quotidiana. Non sarà facile rivoluzionare le vostre vecchie abitudini, ma con l'ausilio di un'agenda riuscirete ad ottenere ottimi risultati. I cambiamenti vi renderanno molto più positivi verso le difficoltà della vita. Cercherete di vedere il bello in ogni cosa che farete e non vi lascerete scoraggiare dalle difficoltà. Il partner vi resterà accanto per tutta la giornata e saprà interpretare ogni vostro più piccolo cambiamento d'umore.

Bilancia: avrete molti dubbi in ambito sentimentale, vi metterete alla ricerca del vero amore, ma non sarà facile conoscere persone che riterrete degne della vostra fiducia. Gli amici cercheranno di spronarvi nell'affrontare nuove esperienze. Avrete un po' di paura prima di lasciarvi andare, ma alla fine non potrete che apprezzare la loro iniziativa. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non lasciarvi trasportare dalle cattive compagnia: valutate con attenzione prima di concedere la vostra amicizia.

Scorpione: se agirete con coraggio e determinazione, la fortuna sarà dalla vostra parte. In amore, lotterete per conquistare la persona amata e cercherete di spazzare via tutti gli ostacoli.

Farete emergere il lato più romantico di voi, ma non rinuncerete alla passione. Sarà importante fare attenzione alle reazioni del partner. Il dialogo vi permetterà di fare chiarezza su alcuni aspetti ancora oscuri. Libertà e indipendenza daranno un tocco di colore alla vostra quotidianità.

Previsioni astrologiche di domani 12 agosto: divertimento per Sagittario e novità per Capricorno

Sagittario: avrete voglia di abbandonarvi a un po' di sano divertimento. Il vostro atteggiamento cauto verrà sostituito da uno più vivace e desideroso di fare nuove esperienze. Sul lavoro, al contrario, manterrete la vostra inflessibilità e svolgerete tutte le mansioni con grande cura. Sarete severi nei confronti di chi commetterà errori e tenderete a essere molto critici nei confronti degli altri.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non esagerare con i rimproveri.

Capricorno: avrete voglia di collezionare qualcosa di bello. Vi metterete alla ricerca di oggetti o ricordi che possano donare un tutto di spiritualità alla vostra giornata. Scoprirete un nuovo lato di voi stessi e sarete fieri di mostrarlo agli altri. Il partner verrà travolto da questo nuovo atteggiamento e non smetterà di dimostrarvi tutta la sua stima. Forse, potreste avere qualche difficoltà in amicizia, ma tutto si risolverà senza conseguenze a lungo termine.

Acquario: deciderete di prendervi cura di voi stessi con maggiore enfasi. Studierete le tecniche per portare avanti una sana alimentazione e proverete a rimettervi in forma.

Non sarà un percorso facile, ma la vostra determinazione vi consentirà di superare tutti gli ostacoli. Il supporto del partner sarà fondamentale, ma anche se sarete single, potrete trarre un grande aiuto dagli amici. L'affinità di coppia subirà un'impennata positiva durante le ore pomeridiane.

Pesci: avvertirete il bisogno di dedicare la giornata a un po' di sano relax. Cercherete di allontanare i cattivi pensieri e vi dedicherete solo a ciò che vi farà stare bene. Preferirete ascoltare musica classica e perdervi nelle parole dei vostri libri preferiti. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di agire seguendo la vostra personalità. Un po' d'umorismo vi permetterà di concludere la serata in allegria.