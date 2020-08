L'oroscopo del weekend, che va dal 15 al 16 agosto, prevede tanta autostima per i nativi Leone, che si sentiranno pronti a fare qualunque cosa, mentre Bilancia cercherà di gestire la propria relazione sentimentale con cautela. Acquario potrebbe decidere di prendersi una piccola pausa dal lavoro, o quantomeno limitarsi a fare l'indispensabile, mentre Toro lascerà maggiore spazio alle emozioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il fine settimana dal 15 al 16 agosto, per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 15-16 agosto segno per segno

Ariete: oroscopo del fine settimana discreto per voi nativi del segno.

Dal punto di vista professionale cercherete di gestire le vostre mansioni con maggior destrezza, cercando di ottenere buoni risultati. In amore la vostra relazione di coppia procederà abbastanza bene. Voto: 8.

Toro: darete più spazio alle emozioni in questo fine settimana. Ultimamente vi è sembrato di non aver dedicato abbastanza tempo al partner, per cui potreste organizzare un weekend molto romantico con la persona che amate. Voto: 7,5.

Gemelli: periodo da tenere in considerazione per quanto riguarda il lavoro. Dovrete fare attenzione soprattutto da un punto di vista economico, in quanto potrebbero arrivare presto importanti cambiamenti. Voto: 7+.

Cancro: tanto romanticismo e tanta passione nella vostra relazione di coppia in questo fine settimana.

Godrete di un ottimo affiatamento, che vi consentirà di godere al meglio dell'affetto della vostra anima gemella. Voto: 8,5.

Leone: con Mercurio favorevole il prossimo fine settimana potrebbe rivelarsi ottimale per quanto riguarda il lavoro. Cercate di esprimere al massimo tutte le vostre potenzialità, per ottenere solamente buoni risultati.

Voto: 8.

Vergine: fine settimana discreto per quanto riguarda il lavoro. Sarete in grado di portare avanti alcune questioni rimaste in sospeso e riuscirete, finalmente, a proseguire con i nuovi progetti. Voto: 7,5.

Bilancia: potreste avere qualche incertezza in amore secondo l'oroscopo del fine settimana.

Cercate di gestire la vostra relazione di coppia con prudenza, con un atteggiamento più cauto e meno estroverso. Voto: 6,5.

Scorpione: periodo ottimale per quanto riguarda i sentimenti, grazie anche a Venere favorevole. Sarete in grado di dare una svolta alla vostra relazione di coppia, aumentando l'intesa di coppia. Voto: 8.

Sagittario: avrete tanti pianeti favorevoli in questo weekend, utili per riuscire a dimostrare il meglio sia in amore che al lavoro. Datevi da fare in questo periodo, per ottenere soddisfazioni in diversi campi. Voto: 8+.

Capricorno: oroscopo del fine settimana positivo per voi nativi del segno. In ambito lavorativo riuscirete a svolgere in maniera efficace le vostre mansioni.

Particolare attenzione soprattutto in quelle di gruppo, che si riveleranno tra le migliori durante la giornata. Voto: 8,5.

Acquario: potreste decidere di prendervi una piccola pausa dal vostro impiego in questo fine settimana oppure di fare solamente l'indispensabile, a scopo di riuscire a trovare un po’ di tempo libero per potervi rilassare e dedicarvi di più alla vostra famiglia, in particolare al partner. Voto: 7+.

Pesci: periodo particolarmente romantico per voi nativi del segno, grazie a Venere in ottima posizione. La vostra relazione di coppia procederà senza troppi problemi e apprezzerete quanto di buono il partner farà per voi, gesti che aumenteranno l'affiatamento di coppia. Voto: 8.