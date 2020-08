Per formulare l'Oroscopo di sabato 29 agosto, sarà fondamentale osservare i transiti planetari e capire come essi influenzeranno la sfera amorosa, relazionale e sociale di ciascuno di noi. Nella volta celeste di domani, la Luna sarà in trigono a Mercurio, Venere in opposizione a Giove, Marte in quadratura a Saturno e Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo di domani 29 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di domani 29 agosto: gioia per Ariete e socialità per Cancro

Ariete: sarete pronti ad accogliere la felicità nella vostra vita.

Vi lascerete andare alle emozioni più profonde e avrete voglia di trascorrere il tempo con gli amici. Sarà un sabato di divertimento e relax che vi consentirà di staccare la spina dagli impegni quotidiani. Avrete modo di scoprire nuovi elementi sul vostro carattere. Forse, non li comprenderete fino in fondo, ma potreste sfruttarli per realizzare i vostri obiettivi. La fortuna vi accompagnerà anche in amore.

Toro: dovrete affrontare qualche piccola difficoltà in amore. Non si tratterà di qualcosa di grave, ma vi renderà più suscettibili ai cattivi umori. Cercherete di evitare il confronto con il prossimo perché preferirete rimanere all'interno della vostra bolla di sapone. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di fare uno sforzo per non chiudervi all'influenza del mondo circostante.

Se gliene darete la possibilità, gli amici vi saranno accanto e vi daranno un grande supporto emotivo.

Gemelli: non sarà il momento giusto per inseguire l'amore. Forse tenterete un nuovo approccio con la persona amata, ma gli astri non saranno dalla vostra parte. Potreste sentirvi fuori fase e non in grado di instaurare rapporti duraturi.

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di mettervi alla ricerca del vostro baricentro interiore. Nella routine, troverete un'amica affidabile perché vi consentirà di non abbandonare la strada conosciuta per una irta di ostacoli.

Cancro: sarete affascinati dalle personalità altrui. Deciderete di mettervi in gioco a livello sociale e di non perdere alcuna occasione.

Incontrerete persone interessanti e, con un po' di impegno, potreste riuscire a dare vita a delle belle amicizia. Anche in amore avrete delle belle soddisfazioni. Il partner sarà pronto a condividere consigli preziosi e a supportarvi nel vostro percorso. In famiglia, potrebbe accadere qualcosa di profondo che vi farà riflettere sul vostro ruolo.

Previsioni zodiacali di sabato 29 agosto: Leone intraprendente e Scorpione lunatico

Leone: sarà tempo di tornare sui vostri passi. Vi renderete conto di aver tralasciato qualcosa di importante, ma adesso avrete tutte le carte in regola per portarla avanti. Vi sentirete pronti ad affrontare le novità di questa giornata e a confrontarvi con amici e famigliari.

L'amore non avrà un ruolo prioritario perché non vi sentirete inclini ad impegnarvi in modo permanente. Le previsioni zodiacali, però, consigliano di non dare niente di scontato: il corso degli eventi potrebbe cambiare le carte in tavola!

Vergine: deciderete di tornare padroni della vostra esistenza. Vi renderete conto di avere attorno delle situazioni che non fanno altro che succhiare le vostre energie. Non sarà facile fare il punto della situazione perché dovrete prendere decisioni importanti, ma se farete la mossa giusta tutto potrebbe cambiare. In amore, sarà tempo di chiarimenti: un confronto sano e basato sul dialogo vi consentirà di portare la vostra relazione a un nuovo livello di profondità.

Bilancia: verrete travolti da una passione irrefrenabile. Non riguarderà solo la sfera sentimentale, ma anche quella quotidiana. Sarete mossi da un'energia intensa che vi consentirà di vivere nuove esperienze. Rimarrete sorpresi dalla forza che sprigionerete e anche gli altri saranno lieti di prendere parte a questo cambiamento. Gli amici saranno pronti a supportarvi in tutte le vostre scelte, ma la loro influenza sarà minima su di voi: ragionerete solo con la vostra testa!

Scorpione: il vostro umore subirà molte oscillazioni nel corso della giornata. Farete fatica inquadrare i vostri sentimenti e, di conseguenza, non riuscirete a gestirli facilmente. Non avrete molta fortuna in amore e in amicizia.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di prendervi del tempo per riflettere sulle vostre abitudini. Potreste concentrarvi sui cambiamenti da apportare e sull'introduzione di nuove attività. Questo momento di stallo, in ogni caso, non durerà a lungo.

Previsioni astrologiche del 29 agosto: Sagittario affettuoso e cambiamenti per Acquario

Sagittario: vi sentirete inclini a donare amore e affetto. Sarete molto generosi con il prossimo e questo vi farà sentire bene con voi stessi e con gli altri. Non avrete difficoltà nello stabilire relazioni con gli altri perché saprete sempre cosa dire. Gli amici vedranno, in voi, un punto di riferimento fondamentale. I vostri consigli saranno di grande aiuto perché verranno guidati dalla forte empatia che vi caratterizzerà.

In amore, aprirete il vostro cuore al partner e godrete di ogni singolo istante insieme.

Capricorno: la furbizia sarà una delle vostre risorse più grandi. Vi impedirà di cadere in situazioni pericolose e vi permetterà di gestire ogni possibile manipolazione. Sarete attivi e produttivi, ma non avrete molta voglia di confrontarvi con gli altri. Darete peso solo alle vostre opinioni e questo potrebbe farvi apparire egoisti agli occhi degli altri. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di avere una visione più ampia delle relazioni sociali.

Acquario: ci saranno molti cambiamenti da apportare alla vostra vita. Dovrete strutturare dettagliatamente la vostra quotidianità perché potreste rischiare di farvi trovare impreparati.

Potrebbe essere il momento giusto per riallacciare i rapporti con vecchie amicizie. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non aspettarvi di trovare una situazione uguale a quella lasciata in precedenza, ma di non arrendervi davanti alle difficoltà! In amore, vivrete momenti intensi.

Pesci: tenderete a costruire una gabbia attorno al vostro cuore. Non avrete voglia di intraprendere una nuova relazione amorosa perché il vostro obiettivo sarà quello di evitare ogni possibile sofferenza. Vi metterete al primo posto e adotterete una visione più egoistica della vita. Questo potrebbe porvi in una posizione di svantaggio rispetto alla vita sociale, anche se ve ne renderete conto solo con il passare del tempo.

Considererete superfluo ricevere consigli dagli altri.