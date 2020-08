L'Oroscopo di sabato 8 agosto presenterà numerose novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, fra i movimenti principali, sarà possibile individuare la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone. Inoltre, Luna sarà in trigono a Mercurio, Marte in quadratura a Giove e Marte in quadratura a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'oroscopo dell'8 agosto dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 8 agosto: crescita personale per Ariete e Cancro mutevole

Ariete: deciderete di lavorare sulla vostra crescita personale.

Avvertirete il bisogno di migliorare la posizione a livello sociale perché ciò vi darà l'impressione di affermarvi come persone. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non agitarvi se non riuscirete a piacere a tutti: provate a interagire con le persone che avranno numerosi elementi in comune con voi. Sarà fondamentale non mascherare le vostre emozioni, ma dare libero sfogo alla spontaneità e alle sensazioni.

Toro: sarà difficile tenere a bada le vostre emozioni perché determinati eventi vi spingeranno a reagire con fermezza. Deciderete di affrontare questioni spinose, ma alla fine ne uscirete vincitori. Sarete così fieri di voi stessi da voler organizzare qualche attività divertente da fare con gli amici.

Potrebbe essere il momento giusto per conoscere nuove persone. Inizialmente, vi calerete nel ruolo dell'osservatore, ma poi riuscirete a lasciarvi andare!

Gemelli: metterete da parte i cattivi pensieri e proverete a concentrarvi solo sulle cose positive. Vorrete dare un tocco di novità alla vostra quotidianità e per questo sperimenterete nuovi abitudini.

Alcune vi rimarranno dentro, mentre altre verranno scartate perché non compatibili con il vostro carattere. Con il partner mostrerete atteggiamenti contrastanti: da una parte sarete dolci e romantici, dall'altra scontrosi ed esigenti. Ciò potrebbe far sorgere delle domande nella persona amata.

Cancro: riuscirete ad adattarvi con facilità ad ogni situazione.

Non avrete paura del cambiamento, anzi, sarete lieti di assecondarlo. Mostrerete tante sfaccettature del vostro carattere e questo sarà molto apprezzato dagli altri. Forse, dovrete combattere contro alcune delusioni in ambito sentimentale. Il partner vi mostrerà un lato di sè che, al momento, non riuscirete a comprendere. Il consiglio di un amico fidato potrebbe cambiare le carte in tavole e permettervi di osservare la situazione da un nuovo punto di vista.

Oroscopo dell'8 agosto: Leone indipendente e cura del corpo per Scorpione

Leone: sarete molto indipendenti in ambito amoroso. Avvertirete la necessità di condividere la vita con qualcuno, ma non vorrete rinunciare alla vostra libertà. Il partner, forse, non riuscirà a comprendere i vostri desideri e interpreterà questo atteggiamento come un distacco nei suoi confronti.

Starà a voi metterlo al corrente del vostro punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non perdere la calma perché questo non farà altro che peggiorare la situazione.

Vergine: sarete molto selettivi in amicizia perché vorrete trovare delle persone serie con cui condividere sentimenti ed esperienze. Darete un grande valore alla sincerità e non accetterete di essere raggirati. La ricerca potrebbe non portare a buoni risultati, per il momento, perché sarà complesso trovare, negli altri, le caratteristiche desiderate. Proverete a concentrarvi sulla carriera e lavorerete per far emergere tutte le vostre qualità migliore. La fatica non vi spaventerà, anzi, vi sarà da stimolo!

Bilancia: baserete tutta la giornata sulle vostre qualità comunicative. Proverete a far valere il vostro punto di vista convincendo gli altri della validità delle vostre affermazioni. Gli amici, però, potrebbero trovare fastidioso questo atteggiamento e chiedervi di rispettare, maggiormente, le loro parole. Per fortuna, grazie al vostro altruismo e alla vostra gentilezza, riuscirete a farvi perdonare. Il partner sarà ben lieto di essere presente nella vostra quotidianità e di participare alle decisioni che effettuerete.

Scorpione: darete molto spazio all'aspetto fisico perché amerete mostrarvi al meglio. Shopping, trattamenti di bellezza e bagni rilassanti saranno il vostro pane quotidiano. Tutto ciò vi farà sentirete sereni e contribuirà ad aumentare la fiducia in voi stessi.

Però, sarà importante che questo atteggiamento non si trasformi in ossessione. Dare rilievo anche alla vostra immagine interiore vi permetterà di approcciarvi agli altri con più facilità. Essere apprezzati fuori e dentro sarà il connubio perfetto.

Previsioni astrologiche di domani 8 agosto: Sagittario curioso e Pesci timoroso

Sagittario: verrete colti da una grande curiosità verso il mondo circostante. Vorrete scoprire tutti i suoi segreti e trarrete delle forti emozioni dall'interazione con gli altri. Cercherete di portare allegria ed entusiasmo nella vostra cerchia di amici, ma qualcuno potrebbe desiderare un atteggiamento più cauto e pacato. Forse, farete fatica a frequentare persone poco ottimiste perché faranno calare un'ombra sulla vostra felicità.

L'altruismo sarà importante, ma sarà ancora più importante difendere il vostro benessere.

Capricorno: avrete un approccio molto realista verso le difficoltà della giornata: non vi farete prendere dal panico, ma cercherete di trovare soluzioni valide. Sul luogo di lavoro, sarete perfettamente padroni di voi stessi. I colleghi vedranno in voi un saldo punto di riferimento e andranno alla ricerca dei vostri consigli. Cercherete di aiutarli, ma non fornirete più informazioni del necessario perché la vostra ambizione continuerà ad essere molto presente. Questo atteggiamento potrebbe creare frustrazione nelle persone che vi circonderanno.

Acquario: darete un grande valore ai vostri sentimenti. Cercherete di esternarli in tutti i modi, ma non tutti riusciranno a comprenderli.

Il dialogo con il partner sarà fondamentale per voi perché vi permetterà di chiarire alcune questioni irrisolte. Forse, dovrete lottare per farvi ascoltare, ma se riuscirete nel vostro intento, tutto andrà per il meglio. Apprezzerete chiunque condivida con voi un atteggiamento onesto e sincero. Preferirete ascoltare una dura verità piuttosto che una dolce bugia.

Pesci: vi chiuderete in voi stessi perché farete fatica a guarda in faccia la realtà. Vorrete scappare da possibili delusioni e sentirvi al sicuro nel vostro ambiente protetto. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di cercare un punto di riferimento stabile. Se ci riuscirete potrebbe accantonare le vostre paure e iniziare a muovervi nel mondo con maggiore sicurezza.

Un partner gentile e romantico potrà fare davvero la differenza e incidere in modo positivo sulle vostre emozioni.